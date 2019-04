Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Hikvision Gastgeber des zweiten AI Cloud Forum in Hangzhou

Hankzhou, China (ots/PRNewswire)

Hikvision, weltweit führender Hersteller von Sicherheitsprodukten- und -lösungen veranstaltete mit Erfolg vom 29. bis 30. März im Hangzhou Whitehorse Lake International Exhibition Centre das AI Cloud Forum "Shaping Intelligence".

Unter dem Motto "Data Enrichment with AI" (Datenanreicherung mit KI) diente der Gipfel als Plattform für die Ökosystempartner der ,AI Cloud', um sich über das neueste Wissen zu künstlicher Intelligenz (KI) und Big-Data-Technologie und -Anwendungen auszutauschen. Teil der Veranstaltung waren ein Hauptforum und vier Unterforen zu den Themen Finanzen, Handel, Öffentlicher Dienst und Smart-Governance für Städte. Über 3.000 Teilnehmer waren anwesend, darunter Kunden von Hikvision, Branchenführer, Forschungsexperten und Partner.

Zukunftsvision: Fusion von intelligentem IoT und Informationsnetzwerken

Eines der wichtigsten auf der Konferenz diskutieren Themen war, wie die AI Cloud-Plattform von Hikvision die Integration des Internets der Dinge (IoT)mit Informationsnetzwerkdaten unterstützen kann, um die künftige Entwicklung von neuen, intelligenten Anwendungen voranzubringen. Zu den diskutierten Ideen zählten die Entwicklung einer Computing-Architektur, die Cloud- und Edge-Computing vereint, plus einer Datenarchitektur, die die Integration des intelligenten IoT und Informationsnetzwerkdaten ermöglichen kann.

"Wir sind der Überzeugung, dass die AI Cloud als Fusionsplattform unsere Kunden bei ihrem Streben danach, das komplette Potenzial von AI und IoT freizusetzen, unsterstützen kann", sagte Yangzhong Hu, CEO von Hikvision, während seiner Grundsatzrede im Hauptforum. "Die allgegenwärtige Intelligenz wird zur neuen Normalität des AI-Zeitalters. Intelligente Anwendungen und ihre Datengenerierung sind der Motor."

Möglichkeit einer komplett offenen Plattform für wechselseitige Entwicklung

Die Hikvision AI Cloud wurde entwickelt, um Probleme der realen Welt in verschiedenen vertikalen Märkten zu lösen und einen kontinuierlichen Wert für Endverbraucher zu schaffen. Die moderne Architektur soll die Zusammenarbeit zwischen Partnern aus Edge-Computing, Industrieanwendungen, Service-Plattformen, Standardsystemen und vielen mehr ermöglichen. Hikvision zeigte zum Beispiel, wie die Einführung seines KI-Algorithmus-Trainingssystems es ermöglichte, dass Partner problemlos Algorithmen für spezifische Kundenanwendungsbedürfnisse und -einsätze trainieren.

Mit einer digitalisierten Ausstellungsfläche von 6.000 Quadratmeter zeigten Hikvision und seine Ökosystempartner auch flexible KI-Lösungen wie Smarter Einzelhandel, Smarter Campus, Smarte Finanzdienstleistung, Smarter Bau, Smarte Landwirtschaft und viele mehr. Außerdem wurde das Intelligente Transportsystem (ITS) vorgestellt, das Intelligente Busse, Intelligente Straßennetze, Intelligente Flughäfen und Intelligente Schienenverkehrsysteme umfasst, die alle entwickelt wurden, um die Passagiersicherheit zu erhöhen und das Reiseerlebnis zu verbessern.

KI-Anwendungen zur Unterstützung industrieller Nutzer

Bei den vier Unterforen, die am zweiten Tag stattfanden, tauschten sich Endnutzer verschiedener Märkte aus und berichteten über konkrete Beispiele der Zusammenarbeit mit Hikvision und den Einsatz von KI. Beim Handelsforum erforschten Partner aus Einzelhandel, Immobilienverwaltung und Logistik, wie KI ihre Geschäftseinsichten verbessern und den Geschäftsbetrieb transformieren kann.

Beim Forum Smart Governance für Städte berichteten Verkehrsbehörden aus verschiedenen Regionen Chinas über erfolgreiche Anwendungen von KI, zum Beispiel, wie mithilfe von E-Police-Lösungen Verkehrsverstöße aufgedeckt werden können und die Anzahl der Verletzten und Toten im Straßenverkehr reduziert werden kann. Durch die Kombination von Informationen aus Videos und anderen Systemen und Algorithmen können umfassende Verkehrsdaten auf Stadtplänen visualisiert werden, um den Verkehr zu steuern und urbanes Pendeln zu verbessern.

Beim Finanzforum stellten Banken, darunter die China Construction Bank und die Industrial and Commercial Bank of China ihre digitalisierte Transformation durch KI im Bereich Bankensicherheit und -management vor und demonstrierten, wie KI-gesteuerte Datenmengen eine Schlüsselrolle in diesem Prozess einnahmen.

Im Forum Öffentliche Dienste ging es darum, wie KI-Technologie die Verbesserung der Verwaltung öffentlicher Dienste unterstützen kann. In anderen Sitzungen stellten Partner von Hikvision unter anderem KI-Anwendungen im Bereich Fernuntericht, intelligente Klassenzimmer, Campus-Sicherheit und verbesserte Lernumgebung vor.

Weitere Informationen zum Hikvision 2019 AI Cloud Forum finden Sie unter https://aicloudsummit.hikvision.com/hikvision/index.html.

Ein Video zum Hikvision 2019 AI Cloud Forum finden Sie unter https://www.youtube.com/watch?v=Ln67i2YqEMQ.

Informationen zu Hikvision

Hikvision ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Sicherheitsprodukten und -lösungen. Hikvision verfügt über die branchenweit stärkste F&E-Abteilung und entwickelt eine vollständige Palette mit umfassenden Produkten und Lösungen für eine große Bandbreite an vertikalen Märkten. Neben der Sicherheitsindustrie erweitert Hikvision seine Reichweite auf die Bereiche Smart-Home-Technologie, Industrieautomation und Automobilelektronik, um seine langfristige Zukunftsvision zu verwirklichen. Hikvision-Produkte bieten auch leistungsstarke Geschäftsintelligenz für Endverbraucher, die einen effizienteren Betrieb und einen größeren kommerziellen Erfolg ermöglichen. Hikvision steht für höchste Qualität und Sicherheit seiner Produkte und ermutigt seine Partner, von den vielen Cybersecurity-Ressourcen zu profitieren, die Hikvision anbietet, zum Beispiel dem Hikvision Cybersecurity Centre. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.hikvision.com.

