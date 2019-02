Forbes Travel Guide

Forbes Travel Guide veröffentlicht die Sternebewertungen für 2019

Atlanta (ots/PRNewswire)

- 210 Hotels rund um die Welt erhalten die begehrte Fünf-Sterne-Bewertung; 21 neue Hotels erhalten erstmals die höchste Auszeichnung

- Die Peninsula Hotels werden zum weltweit ersten ausschließlichen Fünf-Sterne-Hotelunternehmen

- Erstmalige Sternevergabe in 11 neuen Destinationen; Malaysia, Portugal, Südkorea, die Türkei und Vietnam erhalten erste Fünf-Sterne-Bewertung

- Expansion in Nahost wird mit neuem Fünf-Sterne-Hotel in Abu Dhabi sowie mit

neuen Vier-Sterne-Objekten in Bahrain und im Oman fortgesetzt

Forbes Travel Guide gab heute erstmals die Gewinner seiner 61. jährlichen Sternebewertung bekannt, durch die die weltweit besten Objekte im Gastgewerbe sowie perfekter, intuitiver Service anerkannt werden.

2019 zählen zu den Preisträgern 21 neue Fünf-Sterne-Hotels, 49 neue Vier-Sterne-Hotels und 62 neue Hotels in der Kategorie Empfohlen. Darüber hinaus wurden u.a. auch sechs Fünf-Sterne-Restaurants, acht Fünf-Sterne-Spas und 21 Vier-Sterne Spas erstmals ausgezeichnet. Hier können Sie die vollständige Gewinnerliste abrufen.

Für besonderes Aufsehen sorgten The Peninsula Hotels, die Forbes Travel Guide-Geschichte schrieben, indem die Objekte des Unternehmens weltweit erstmals allesamt mit Fünf-Sternen bewertet wurden. Das Peninsula Manila erhielt dieses Jahr seinen fünften Stern, sodass die in Hongkong ansässige Marke nun insgesamt über 10 Fünf-Sterne-Hotels verfügt.

Forbes Travel Guide bewertet Objekte in 76 Ländern in ganz Amerika, Europa, Asien-Pazifik, Afrika und Nahost. Zu den 2019 neu hinzugefügten Destinationen zählen: Anguilla, Bahrain, Belize, Danang, Doha, Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt, Hoi An, Istanbul, Oman, Perth, die Schweizer Alpen, Tel Aviv und Uruguay.

Mehrere Länder haben nun ihr erstes Fünf-Sterne-Hotel vorzuweisen: Malaysia (Crockfords im Resorts World Genting), Portugal (Four Seasons Hotel Ritz Lisbon), Südkorea (The Shilla Seoul), Türkei (Raffles Istanbul) und Vietnam (Four Seasons Resort The Nam Hai, Hoi An).

London lief Macau dank vier neuer Top-Objekte den Rang als Stadt mit den meisten Fünf-Sterne-Hotels ab: Bulgari Hotel & Residences, London; The Langham, London; Mandarin Oriental, Hyde Park, London; Shangri-La Hotel, At The Shard, London. So kann sich London nun mit 13 höchstbewertesten Hotels rühmen, jedoch dicht gefolgt von Macau mit 12 Fünf-Sterne-Objekten.

Die USA gewannen zwei Fünf-Sterne-Hotels hinzu, das Four Seasons Resort Lanai auf Hawaii und das Salamander Resort & Spa im Raum Washington D.C. Die nachstehenden Länder haben jeweils ein neues Fünf-Sterne-Hotel erhalten: Kanada (Fairmont Pacific Rim), China (Bulgari Hotel Beijing), Frankreich (Hotel de Crillon, A Rosewood Hotel), Indonesien (Bulgari Resort Bali), Mexiko (Rosewood San Miguel de Allende), die Philippinen (The Peninsula Manila) und die Vereinigten Arabischen Emirate (Four Seasons Hotel Abu Dhabi at Al Maryah Island).

"Wir bei Forbes Travel Guide verifizieren Luxus. Unser unabhängiges Prüfverfahren gilt im Gastgewerbe als goldener Standard", so Filip Boyen, CEO von Forbes Travel Guide. "Anspruchsvolle Reisende können sich darauf verlassen, dass jeder Gewinner nur das Beste vom Besten bietet. Es ist uns eine große Freude, die Sterne-Preisträger von 2019 würdigen zu dürfen - eine außergewöhnliche Aufstellung an Hotels, Restaurants und Spas, die sich ganz dem Gästeservice verschrieben haben."

Das Unternehmen wird die Preisträger beim Verified, das Luxus-Gipfeltreffen von Forbes Travel Guide, im Beverly Hilton in Beverly Hills am 26. und 27. Februar auszeichnen.

Highlights und Trends zu unserer Sternebewertung 2019 finden Sie hier.

Bitte klicken Sie für weitere Details zur Erstellung von FTG Sternebewertungen hier. Bitte klicken Sie für die vollständige Gewinnerliste 2019 hier.

Pressekontakt:

Christine Lim

+65-9270-4086

limc@ruderfinnasia.com

Original-Content von: Forbes Travel Guide, übermittelt durch news aktuell