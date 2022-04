OBI Pharma, Inc.

OBI Pharma kündigt Posterpräsentationen auf der AACR-Jahrestagung 2022 für OBI-3424 und Globo H Science an

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire)

Posterpräsentationen zu den neuesten Forschungsergebnissen zu OBI-3424 (AKR1C3 small molecule pro-drug) und zur neuen Globo H Science.

OBI Pharma, Inc. (TPEx: 4174) gab heute bekannt, dass auf der Jahrestagung der American Association of Cancer Research (AACR) vom 8. bis 13. April 2022 in New Orleans, Louisiana (USA), wissenschaftliche Daten präsentiert werden, die die antitumorale Synergie von OBI-3424 in Kombination mit Pembrolizumab (PD-1) und die Assoziation von hoher Globo H- und PD-L1-Expression mit einer geringen Überlebensrate bei Patienten mit Magenkrebs hervorheben.

Der wissenschaftliche Leiter von OBI, Ming-Tain Lai, Ph.D erklärte: „OBI Pharma ist stolz darauf, auf der AACR-Jahrestagung unsere neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Wirksamkeit von OBI-3424 und die Rolle des Globo-H-Antigens zu präsentieren. OBI-3434 kann einen immunogenen Zelltod auslösen und hat in Kombination mit Pembrolizumab in verschiedenen Krebsmodellen eine beeindruckende synergistische Wirksamkeit gezeigt. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen auch, dass Patienten mit Magenkrebs, die eine hohe Globo-H- und PD-L1-Expression aufweisen, geringere Überlebenschancen haben. Diese Ergebnisse rechtfertigen potenzielle Kombinationstherapien von OBI-3424 sowie von Anti-Global H plus PD-1/PD-L1-Krebstherapeutika."

Titel: OBI-3424, an AKR1C3-activated prodrug, exhibits in vivo synergistic anti-tumor effect in combination with pembrolizumab by induction of immunogenic cell death

Poster-Nummer: 6111 / Abstrakt Nummer: 2922

Autoren1: Chun-Chung Wang, Wan-Fen Li, Chih-Chan Lee, Lu-Tzu Chen, Jhih-Jie Yang, Jiann-Shiun Lai, Ming-Tain Lai.

1OBI Pharma, Inc, Taipei, Taiwan.

Titel: High Globo-H expression associated with poor survival of gastric cancer patients and enriched PD-L1 expression

Poster-Nummer: 6138 / Abstrakt Nummer: 1742

Autoren: Tzer-Min Kuo1, Hui-Ting Hsu2,3, Cheng-Yen Wei1, Ming-Tain Lai1 und Chun-Te Chen1

1 OBI Pharma, Inc, Taipei, Taiwan.

2 Department of Pathology, Changhua Christian Hospital, Changhua, Taiwan.

3 Institute and School of Medicine, Chung Shan Medical University, Taichung, Taiwan.

Die E-Poster werden am 8. April ab 12:00 Uhr ET auf der AACR-Jahrestagung und am 9. April auf der OBI Pharma-Website (www.obipharma.com) zur Ansicht verfügbar sein.

Informationen zu OBI Pharma

OBI Pharma, Inc. ist ein taiwanesisches Biopharmazie-Unternehmen, das 2002 gegründet wurde. Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, neuartige therapeutische Wirkstoffe für medizinische Versorgungslücken gegen Krebsziele zu entwickeln und zu lizenzieren, wie die Globo-Serie (einschließlich Globo H, SSEA-3 und SSEA-4), AKR1C3 sowie weitere vielversprechende Ziele.

Zum neuartigen Immuno-Onkologie-Portfolio, des ersten seiner Klasse, gegen Globo H gehören: Adagloxad Simolenin (zuvor OBI-822) und OBI-833, eine aktive Immuntherapie-Impfung der Globo-Serie; OBI-888 (Globo H mAb) und OBI-999 (Globo H ADC). Die neuartige Therapie des Unternehmens, die erste ihrer Klasse, die sich gegen AKR1C3 richtet, ist OBI-3424 (niedermolekularer Arzneimittelvorläufer), das selektiv einen potenten DNA-alkylierenden Wirkstoff bei Vorliegen des Enzyms Aldo-keto-Reduktase 1C3 (AKR1C3) freisetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.obipharma.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die keine Beschreibung historischer Fakten sind, sind vorausschauende Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige klinische Studien, Ergebnisse und den Zeitpunkt solcher Studien und Ergebnisse. Solche Risikofaktoren werden von Zeit zu Zeit in den Berichten und Präsentationen von OBI Pharma identifiziert und diskutiert, einschließlich der Einreichungen von OBI Pharma beim Taiwan Securities and Futures Bureau.

FIRMENKONTAKT:

Kevin Poulos

OBI Pharma USA, Inc.

1.619.537.7698 Durchwahl: 102

kpoulos@obipharmausa.com

Original-Content von: OBI Pharma, Inc., übermittelt durch news aktuell