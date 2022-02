OBI Pharma, Inc.

OBI Pharma schließt Lizenzvertrag mit Odeon Therapeutics über die Rechte an OBI-999 und OBI-833 in China, Hongkong und Macao

Taipei, Taiwan (ots/PRNewswire)

OBI hat Anspruch auf Meilensteinzahlungen in Höhe von insgesamt bis zu 200 Millionen US-Dollar sowie auf gestaffelte Lizenzgebühren im zweistelligen Bereich auf den Nettoumsatz.

OBI Pharma, Inc. (OBI), ein Biopharma-Unternehmen mit Sitz in Taiwan (TPEx: 4174) und Odeon Therapeutics (Odeon), ein chinesisches Biopharma-Unternehmen, haben eine exklusive Lizenzvereinbarung geschlossen, in deren Rahmen OBI die Rechte an OBI-999, einem neuartigen Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, und OBI-833, einem therapeutischen Krebsimpfstoff, der auf das Tumorantigen Globo H abzielt, in China, Hongkong und Macao an Odeon überträgt.

Im Rahmen der Vereinbarung gewährt OBI Odeon die exklusiven Rechte zur Entwicklung, Zulassung und Vermarktung von OBI-999 und OBI-833 für die Krebstherapie beim Menschen in China, Hongkong und Macao. Odeon wird OBI bei der Unterzeichnung voll eingezahltes Eigenkapital im Gegenwert von 12 Millionen US-Dollar zur Verfügung stellen. OBI hat Anspruch auf Entwicklungs- und Vermarktungsmeilensteine in Höhe von insgesamt bis zu 188 Millionen US-Dollar. Außerdem hat das Unternehmen Anspruch auf gestaffelte Lizenzgebühren im zweistelligen Bereich auf den Nettoumsatz. Odeon wird auch für alle Entwicklungskosten und alle nachfolgenden Kosten für die Zulassung und Vermarktung von OBI-999 und OBI-833 in China, Hongkong und Macao verantwortlich sein.

„Als erstes ADC-Produkt seiner Klasse, das auf Globo H abzielt, hat OBI-999 kürzlich seine Phase-1-Studie abgeschlossen und dabei ein ausgezeichnetes Sicherheits- und PK-Profil gezeigt. OBI-833 hat außerdem großes Potenzial, ein differenzierter therapeutischer Impfstoff für die Immunonkologie zu werden, indem es das menschliche Immunsystem gegen das Tumorantigen Globo H aktiviert", erklärte Tim Xiao, Chief Executive Officer von Odeon Therapeutics, „Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit OBI, um diese neuen Behandlungsmöglichkeiten für Patienten in China bereitzustellen."

„Wir freuen uns, die Lizenzvereinbarung bekannt zu geben, die Odeon die Entwicklung, Zulassung und Vermarktung der neuartigen zielgerichteten Onkologie-Therapeutika OBI-999 und OBI-833 in China, Hongkong und Macao ermöglicht", so Kevin Poulos, Chief Commercial Officer von OBI Pharma. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Odeon, um OBI-999 und OBI-833 in naher Zukunft in die klinische Entwicklung zu bringen und Krebspatienten möglicherweise alternative, neuartige Behandlungsmöglichkeiten zu bieten."

Informationen zu OBI-999

OBI-999 ist ein neuartiges Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) mit einer proprietären Linker-Technologie, die ein konsistentes Wirkstoff-Antikörper-Verhältnis (DAR) für die Krebsbehandlung bietet und auf Globo H abzielt. OBI-999 verwendet einen Globo H-Antikörper, um Krebszellen mit hoher Globo H-Expression anzugreifen. Durch die Freisetzung eines niedermolekularen chemotherapeutischen Wirkstoffs über die Spezifität des Antikörpers wird die zytotoxische Therapie direkt auf die anvisierten Krebszellen angewandt. In präklinischen Xenotransplantat-Tiermodellen mit verschiedenen Tumorarten (Bauchspeicheldrüse, Lunge, Magen und Brust) hat OBI-999 in verschiedenen Dosierungen eine tiefgreifende Tumorschrumpfung gezeigt. In der Phase-I-Studie am Menschen war OBI-999 gut verträglich und erreichte eine günstige Sicherheitsspanne. OBI-999 befindet sich derzeit in einer klinischen Studie der Phase 2 in medizinischen Zentren in den USA und Taiwan (ClinicalTrials.gov Identifier): NCT04084366). OBI Pharma besitzt die weltweiten Rechte an OBI-999 mit Ausnahme von China, Hongkong und Macao.

Informationen zu OBI-833

OBI-833 ist eine neuartige aktive Krebsimmuntherapie, die auf Tumore mit hoher Globo-H-Expression abzielt. Es besteht aus einem synthetischen Globo-H-Antigen in Kombination mit einem rekombinanten CRM 197-Protein. OBI hat eine Phase-I-Dosiseskalations- und Kohortenerweiterungsstudie mit OBI-833 abgeschlossen (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02310464). OBI-833 zeigte ein günstiges Sicherheitsprofil und erzeugte nachweisbare Anti-Globo H IgM- und IgG-Reaktionen. Darüber hinaus führte OBI-833 bei einigen Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC), die gleichzeitig mit einem EGFR-TKI behandelt wurden, zu einem dauerhaft stabilen Krankheitsstatus. OBI hat bei der taiwanesischen FDA einen IND-Antrag für eine Phase-II-Studie mit OBI-833 für NSCLC eingereicht. OBI besitzt die weltweiten Rechte an OBI-833 mit Ausnahme von China, Hong Kong und Macao.

Informationen zu Globo H

Globo H ist ein Glykosphingolipid, das spezifisch in bis zu 15 verschiedenen Krebsarten wie Brust-, Prostata-, Lungen-, Magen-, Speiseröhren- und Darmkrebs vorkommt. Globo H spielt Berichten zufolge eine wichtige Rolle bei der Tumorentwicklung, einschließlich des Überlebens von Krebszellen, der Angiogenese, der Immunsuppression und der Hemmung von T-Zellen. OBI ist ein Pionier in der Entwicklung von Anti-Globo-H-Krebstherapeutika und verfügt über geschützte Technologien zur Synthese von Globo H, die OPopS™-Plattform und die Methode der enzymatischen Großsynthese.

Informationen zu OBI Pharma

OBI Pharma, Inc. ist ein taiwanesisches Biopharmazie-Unternehmen, das 2002 gegründet wurde. Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, neuartige therapeutische Wirkstoffe für medizinische Versorgungslücken gegen Krebsziele zu entwickeln und zu lizenzieren, wie die Globo-Serie (einschließlich Globo H, SSEA-3 und SSEA-4), AKR1C3 sowie weitere vielversprechende Ziele.

Zum neuartigen Immuno-Onkologie-Portfolio, des ersten seiner Klasse, gegen Globo H gehören: Adagloxad Simolenin (zuvor OBI-822) und OBI-833, eine aktive Immuntherapie-Impfung der Globo-Serie; OBI-888 (Globo H mAb) und OBI-999 (Globo H ADC). Die neuartige Therapie des Unternehmens, die erste ihrer Klasse, die sich gegen AKR1C3 richtet, ist OBI-3424 (niedermolekularer Arzneimittelvorläufer), das selektiv einen potenten DNA-alkylierenden Wirkstoff bei Vorliegen des Enzyms Aldo-keto-Reduktase 1C3 (AKR1C3) freisetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.obipharma.com.

Informationen zu Odeon Therapeutics

Odeon Therapeutics lnc. ist ein innovationsgetriebenes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung neuartiger Biologika für die Bereiche Immunonkologie, Autoimmun- und Stoffwechselkrankheiten widmet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Entdeckung von innovativen Medikamenten zu beschleunigen und Patienten auf der ganzen Welt bahnbrechende Medikamente zur Verfügung zu stellen. Odeon hat eine weltweite Präsenz in Hongkong und Shanghai in China sowie in Boston in den Vereinigten Staaten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die keine Beschreibung historischer Fakten sind, sind vorausschauende Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige klinische Studien, Ergebnisse und den Zeitpunkt solcher Studien und Ergebnisse. Solche Risikofaktoren werden von Zeit zu Zeit in den Berichten und Präsentationen von OBI Pharma identifiziert und diskutiert, einschließlich der Einreichungen von OBI Pharma beim Taiwan Securities and Futures Bureau. OBI übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

FIRMENKONTAKT: Kevin Poulos

OBI Pharma USA, Inc.

1.619.537.7698 Durchwahl: 102

kpoulos@obipharmausa.com

Tim Xiao

Odeon Therapeutics

+852.3912.0500

tim.xiao@odeontx.com

Original-Content von: OBI Pharma, Inc., übermittelt durch news aktuell