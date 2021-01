OBI Pharma, Inc.

OBI Pharma, Inc. nimmt an der 39. Ausgabe der J.P. Morgan Healthcare Conference teil

Taipei, TaiwanTaipei, Taiwan (ots/PRNewswire)

OBI Pharma, Inc., ein Biopharma-Unternehmen mit Sitz in Taiwan (TPEx: 4174), hat bekannt gegeben, dass Dr. Tillman Pearce, sein Chief Medical Officer, auf der 39. Annual J.P. Morgan Digital Healthcare Conference, die am Montag, dem 11. Januar 2021 um 11:00 Uhr EST/ 8:00 Uhr PST stattfindet, einen Überblick über das Unternehmen und über dessen klinische Forschung geben wird.

Die Folien des oben genannten Vortrags werden am Dienstag, 12. Januar 2021 online unter www.obipharma.com verfügbar sein.

Informationen zu OBI Pharma

OBI Pharma, Inc. ist ein taiwanesisches Biopharmazie-Unternehmen, das 2002 gegründet wurde. Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, neuartige therapeutische Wirkstoffe für medizinische Versorgungslücken gegen Krebsziele zu entwickeln und zu lizenzieren, wie die Globo-Serie (einschließlich Globo H, SSEA-3 und SSEA-4), AKR1C3 sowie weitere vielversprechende Ziele.

Zum neuartigen Immuno-Onkologie-Portfolio, des ersten seiner Klasse, gegen Globo H gehören: Adagloxad Simolenin (zuvor OBI-822) und OBI-833, eine aktive Immuntherapie-Impfung der Globo-Serie; OBI-888 (Globo H mAb) und OBI-999 (Globo H ADC). Die neuartige Therapie des Unternehmens, die erste ihrer Klasse, die sich gegen AKR1C3 richtet, ist OBI-3424 (niedermolekularer Arzneimittelvorläufer), das selektiv einen potenten DNA-alkylierenden Wirkstoff bei Vorliegen des Enzyms Aldo-keto-Reduktase 1C3 (AKR1C3) freisetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.obipharma.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die keine Beschreibung historischer Fakten sind, sind vorausschauende Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige klinische Studien, Ergebnisse und den Zeitpunkt solcher Studien und Ergebnisse. Solche Risikofaktoren werden von Zeit zu Zeit in den Berichten und Präsentationen von OBI Pharma identifiziert und diskutiert, einschließlich der Einreichungen von OBI Pharma beim Taiwan Securities and Futures Bureau.

FIRMENKONTAKT: Kevin Poulos OBI Pharma USA, Inc. 1.619.537.7698 Durchwahl: 102 kpoulos@obipharmausa.com

