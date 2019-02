OBI Pharma, Inc.

Neue Forschungsergebnisse stellen Verbindung zwischen Glycosphingolipid-Antigenen (GSL) der Globo-Serie und Tumorüberleben bei Brustkrebs her

Untersuchung stützt die Anti-Globo-Serie in der Onko-Pipeline der OBI Pharma Inc.

Ein Forschungsteam unter der Leitung von Dr. Chi-Huey Wong, ausgezeichneter Forschungsmitarbeiter an der Academia Sinica in Taiwan, hat in Zusammenarbeit mit OBI-Forschern in einer aktuellen Studie nachgewiesen, dass die Glycosphingolipid-Antigene (GSL) der Globo-Serie Globo-H, SSEA-3 und SSEA-4 gezielt auf Krebszellen exprimiert werden und mit dem Tumorüberleben in direkter Beziehung stehen. Dieses Ergebnis bestätigt die Grundlage für die Anti-Globo-Serie in der Produktpipeline von OBI Pharma Inc.

Der Artikel mit dem Titel "Signaling pathway of globo-series glycosphingolipids and ?1,3-galactosyltransferase V (?3GalT5) in breast cancer" wurde am 11. Februar 2019 in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)[1] veröffentlicht. Die Studie zeigte, dass die GSL-Antigene mit Proteinkinasen wie Caveolin-1 (CAV1), AKT, FAK und RIP einen Komplex im Lipid-Raft bilden können. Die Reaktion kann Signalwege auslösen und das Überleben des Tumors fördern. Umgekehrt können diese Proteinkinasen keine Signale zur Förderung des Tumorüberlebens auslösen, wenn GSL-Antigene nicht verfügbar oder dysfunktional sind.

Die Produkte in der Pipeline der Anti-Globo-Serie von OBI, wie z. B. OBI-888 (Globo H mAb) und OBI-898 (SSEA-4 mAb), zielen auf hohe Globo H und SSEA-4 exprimierende Krebsarten, wobei die Tumorapoptose ausgelöst wird, indem Globo H und SSEA-4 Antigene unterdrückt oder entfernt werden. Diese Studie bestätigt die wissenschaftliche Grundlage für die Anti-Globo-Serie in der Pipeline von OBI und die Verwendung von Antikörpern gegen die GSL-Antigene bei der Behandlung von Brust- und soliden Tumorkrebsen.

[1] "Signaling pathway of globo-series glycosphingolipids and ?1,3-galactosyltransferase V (?3GalT5) in breast cancer." Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) , vor der Druckversion bereits am 11. Februar 2019 veröffentlicht. https://doi.org/10.1073/pnas.1816946116

Informationen zu OBI Pharma, Inc.

OBI Pharma verfügt über ein vielfältiges Portfolio an innovativen Krebstherapien in verschiedenen Entwicklungsstadien. OBI konzentriert sich auf die Entwicklung neuartiger aktiver und passiver Immuntherapien. Dazu gehören therapeutische Impfstoffe, monoklonale Antikörper, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und ein tumorspezifisches Prodrug, das auf das Enzym AKR1C3 abzielt.

OBI Pharma ist das einzige Unternehmen mit einer Pipeline der Immunonkologie in der mittleren bis späten Entwicklungsphase, die auf die Globo-Serie der Glykosphingolipide Globo H, SSEA-3 und SSEA-4 abzielt, und hat das Potenzial, Antikörper der Globo-Serie mit Antikörpern gegen andere Targets wie PD-L1, VEGF, OX-40 und CD-40 zu kombinieren, um sein Portfolio an bispezifischen Antikörpern zu erweitern.

OBI Pharma hat eine weltweite Phase-III-Studie bei dreifach negativem Brustkrebs mit Adagloxad Simolenin gestartet, einem therapeutischen Impfstoff gegen das Antigen Globo H Ceramid, das auf der Oberfläche von epithelialen Tumorzellen exprimiert wird.

OBI Pharma hat für zwei Produkte in der Entwicklungsphase I den Orphan Drug Status erhalten: OBI-888, ein First-in-Class monoklonaler Antikörper, der auf Globo H bei Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs abzielt, und OBI-3424, ein Prodrug, das auf Tumore abzielt, die das Enzym AKR1C3 bei Patienten mit akuter lymphatischer Leukämie (ALL) und hepatozellulärem Karzinom (HCC) exprimieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine Beschreibung historischer Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen über zukünftige klinische Studien, Ergebnisse und den Zeitpunkt solcher Studien und Ergebnisse. Solche Risikofaktoren werden von Zeit zu Zeit in den Berichten und Präsentationen von OBI Pharma identifiziert und erörtert, einschließlich der von OBI Pharma bei dem Taiwan Securities and Futures Bureau eingereichten Unterlagen.

