OBI Pharma kündigt Teilnahme an 36. J.P. Morgan Annual Healthcare Conference in San Francisco vom 8. bis 10. Januar 2018 an

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - OBI Pharma, Inc. (TPEx:4174), ein taiwanesisches Biopharma-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger First-in-Class-Krebstherapeutika spezialisiert, die sich spezifisch gegen die Globo-Serie (einschließlich Globo H) und AKR1C3 richten, kündigte heute seine Teilnahme an der 36. J.P. Morgan Annual Healthcare Conference an.

Die Konferenz findet vom 8. bis 11. Januar 2018 in San Francisco statt. J.P. Morgan wird persönliche Meetings mit OBI Pharma für Investoren organisieren. An einer Teilnahme interessierte Investoren können auch unser IR-Team auf info@obipharma.com kontaktieren.

Informationen zu OBI Pharma

OBI Pharma, Inc. ist ein taiwanesisches Biopharma-Unternehmen, das 2002 gegründet wurde. Die Mission des Unternehmens ist es, neuartige therapeutische Wirkstoffe für medizinische Versorgungslücken gegen Krebstargets zu entwickeln und zu lizenzieren, wie z. B. die Globo-Serie (einschließlich Globo H), AKR1C3 und andere vielversprechende Targets.

Das neuartige First-in-Class-Immunonkologie-Portfolio gegen die Globo-Serie des Unternehmens umschließt: Adagloxad Simolenin (zuvor OBI-822), eine aktive Immuntherapie-Impfung der Globo-Serie; OBI-888 (Globo H mAb) und OBI-999 (Globo H ADC). Die neuartige First-in-Class-Therapie, die sich gegen AKR1C3 richtet, ist OBI-3424 (niedermolekulares Prodrug), das selektiv einen potenten DNA-alkylierenden Wirkstoff in der Gegenwart vom Aldo-Keto-Reduktase-1c3- (AKR1C3) Enzym freisetzt. Zusätzliche Informationen finden Sie auf www.obipharma.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

In dieser Pressemitteilung enthaltende Aussagen, die keine historischen Tatsachen beschreiben, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umschließen, sind jedoch nicht beschränkt auf, Aussagen zu zukünftigen klinischen Studien, Ergebnissen sowie der Zeitplanung solcher Studien und Ergebnisse. Solche Risikofaktoren werden gelegentlich in den Berichten und Präsentationen von OBI Pharma identifiziert und besprochen, einschließlich der beim Taiwan Securities and Futures Bureau hinterlegten Unterlagen.

UNTERNEHMENSKONTAKT: Gus Adapon OBI Pharma, Inc. +886 (2) 2786-6589 info@obipharma.com

Original-Content von: OBI Pharma, Inc., übermittelt durch news aktuell