Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG

Deutsche Leibrenten mit starkem Wachstum

Marktführer für Immobilien-Renten baut bundesweite Präsenz aus

Frankfurt (ots)

Die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG hat 2019 ein Rekordjahr verzeichnet mit 210 Neuabschlüssen und einem Ankaufsvolumen von 75 Millionen Euro. Das starke Ergebnis entspricht einem Unternehmens-Wachstum von über 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und bestätigt damit die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und den institutionellen Charakter des Portfolios der Deutsche Leibrenten. Das Frankfurter Unternehmen hat damit seine Position als Marktführer für Immobilien-Renten in Deutschland gefestigt. Für 2020 und darüber hinaus wird ein weiterhin starkes Wachstum erwartet.

"Wir freuen uns über das gute Ergebnis 2019 und blicken optimistisch in die Zukunft. Mit der im November 2019 begebenen Wandelanleihe von 50 Millionen Euro haben wir die Grundlage geschaffen, um unsere starke Position im Zukunftsmarkt Altersfinanzierung in den kommenden Jahren weiter auszubauen", sagt Friedrich Thiele, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Leibrenten. "Mit rund fünf Millionen Immobilieneigentümern über 65 Jahren und einer alternden Bevölkerung ist der Markt für Immobilien-Verrentung in Deutschland sehr groß."

Gründung von eigenen Niederlassungen in Großstädten

Das Frankfurter Unternehmen bietet Eigenheimbesitzern in Deutschland ab 70 Jahren alle Formen der Immobilien-Rente an: monatliche Rentenzahlungen, eine Einmalzahlung oder eine Kombination aus beidem.

Neben dem Ausbau der externen Vertriebsstrukturen aus Immobilienmaklern, Banken und Versicherungen wird das Unternehmen in diesem Jahr mit eigenen Niederlassungen in deutschen Großstädten ein drittes Standbein für ihre Vertriebskapazitäten schaffen.

"Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern vor Ort werden wir weiter vorantreiben" sagt Vertriebsvorstand Thorsten Zucht. "Mit den eigenen Niederlassungen können wir zusätzliche direkte Key-Account Kapazitäten für Finanzberatung und Finanzdienstleistungen anbieten."

Über die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG - www.deutsche-leibrenten.de

Die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG bietet Senioren die Möglichkeit, ihre Immobilie an sie zu verkaufen, ohne aus dem Eigenheim ausziehen zu müssen. Die Verkäufer bekommen - notariell abgesichert und im Grundbuch verankert - ein lebenslanges Wohnrecht nach Nießbrauchgrundsätzen und eine monatliche Rente und/oder eine Einmalzahlung. Als einziger Anbieter solcher Verrentungsprodukte erwirbt das Frankfurter Unternehmen Immobilien in ganz Deutschland und wird dabei von seinem Mehrheitsaktionär, der Obotritia Capital KGaA mit Sitz in Potsdam, unterstützt.

Aktuell hat die Deutsche Leibrenten mehr als 400 Immobilien in ihrem Eigentum. Das macht sie im Bereich der Immobilien-Verrentung zum Marktführer in Deutschland. Sie ist als einziges deutsches Unternehmen Mitglied in der European Pensions and Property Asset Release Group (EPPARG).

