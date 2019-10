Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG

Die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG baut ihre Präsenz vor Ort deutlich aus. Ab sofort ist der Marktführer für die Immobilien-Rente mit Regionalleitern in ganz Deutschland vertreten. Sie koordinieren die Aktivitäten der inzwischen mehr als 400 lokalen Kooperationspartner auf Maklerseite.

"Die Immobilien-Rente der Deutsche Leibrenten stößt bei immer mehr Menschen im Rentenalter auf Interesse und wir bauen unsere marktführende Stellung konsequent weiter aus. Das schaffen wir vor allem durch eine stärkere personelle Verankerung in den Regionen", sagt Thorsten Zucht, Vertriebsvorstand bei der Deutsche Leibrenten AG.

Die acht Regionalverantwortlichen verfügen über jahrelange Erfahrungen im Finanz- und Immobilienbereich. Sie sind erster Ansprechpartner für die Makler vor Ort, koordinieren deren Aktivitäten und geben Hilfestellung.

Wichtig ist der Deutsche Leibrenten dabei die Qualifizierung der Makler: "Wir bieten unseren Kunden ein Qualitätsprodukt, das ihnen absolute Sicherheit garantiert und individuelle Wünsche berücksichtigt. Auch die Beratung und die Betreuung durch die Kooperationspartner vor Ort muss unseren Qualitätsstandards entsprechen", erklärt Thorsten Zucht. Daher erhält jeder neue Partner zu Beginn der Zusammenarbeit eine ausführliche Schulung.

Denn - so die Erfahrung des Frankfurter Unternehmens - es fehlt vielfach am Markt noch das Detailwissen zur Immobilien-Verrentung. Zudem werden die Makler im Marketing unterstützt. "Die Immobilienmakler sind unser starker Partner vor Ort. Gemeinsam mit ihnen wollen wir den Markt für Immobilien-Renten weiter ausbauen."

Aktuell sucht die Deutsche Leibrenten Kooperationspartner in folgenden Regionen:

- Schleswig-Holstein West und Mitte - Ländliche Regionen in Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt - Raum Halle / Saale - Thüringen, insbesondere Jena und Gera - Mosel / Hunsrück inklusive Trier und Koblenz - Bayerischer und Oberpfälzer Wald - Bayerische Donauregion zwischen Günzburg und Regensburg, inklusive Ingolstadt, Landshut, Deggendorf

Die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG bietet Senioren die Möglichkeit, ihre Immobilie an sie zu verkaufen, ohne aus dem Eigenheim ausziehen zu müssen. Die Verkäufer bekommen - notariell abgesichert und im Grundbuch verankert - ein lebenslanges Wohnrecht nach Nießbrauchgrundsätzen und eine monatliche Rente und/oder eine Einmalzahlung. Als einziger Anbieter von Verrentungsprodukten kauft die Frankfurter Aktiengesellschaft Immobilien im gesamten Bundesgebiet an.

Aktuell hat die Deutsche Leibrenten mehr als 350 Immobilien in ihrem Eigentum. Das macht sie im Bereich der Immobilien-Verrentung zum Marktführer in Deutschland. Sie ist als einziges deutsches Unternehmen Mitglied in der European Pensions and Property Asset Release Group (EPPARG).

Die Deutsche Leibrenten AG ist nicht börsennotiert. Hauptaktionär ist die Obotritia Capital KGaA aus Potsdam.

