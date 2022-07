QuEST Global

Quest Global tritt der Coalition for Open Process Automation (COPA) bei, um seinen Kunden die Reise in die Industrie 4.0 zu ermöglichen

Verband unterstreicht das Engagement des Unternehmens für den Aufbau von industriellen Kontrollsystemen (ICS) der nächsten Generation

Quest Global, eines der weltweit am schnellsten wachsenden Ingenieurdienstleistungsunternehmen, ist der Coalition for Open Process Automation (COPA) beigetreten, um Technologien zu entwickeln, die zur Realisierung von ICS der nächsten Generation beitragen. Mit dieser Verbindung hat Quest Global seine Position als vertrauenswürdiger Partner für seine Industriekunden weiter gestärkt und hilft diesen Kunden, ihre digitale Transformation zu beschleunigen.

COPA ist ein Partnerschaftsprogramm, das von CPLANE und CSI ins Leben gerufen wurde, um die Zusammenarbeit zwischen Industrie- und IT-Anbietern bei der Entwicklung kommerzieller Steuerungssysteme auf der Grundlage des Open Process Automation Standard (O -PAS) zu fördern. COPA bündelt die Ressourcen führender Anbieter, um das weltweit erste kommerziell verfügbare, offene industrielle Steuerungssystem einzuführen. Als COPA-Mitglied wird Quest Global seine Dienstleistungen in COPAs QuickStart integrieren, eine Initiative, die darauf abzielt, die Einführung von offenen Steuerungssystemen der nächsten Generation zu beschleunigen, um Industrie 4.0 zu ermöglichen.

Suraj R, Präsident und Global Business Head, Energy bei Quest Global , sagte bei dieser Gelegenheit: „Wir glauben, dass die Technik die einzigartige Fähigkeit hat, die Probleme von heute zu lösen, die der Zukunft im Wege stehen. Unser Team von brillanten Ingenieuren ist ständig bestrebt, für unsere Kunden das Unmögliche möglich zu machen. Über den COPA-Verband werden wir den Industriesektor bei der Überwindung der technischen Hindernisse, die bei der kommerziellen Umsetzung des Open Process Automation Standard auftreten, tatkräftig unterstützen."

Quest Global kann die weltweit führenden Industrieunternehmen auf ihrem Weg zu Industrie 4.0 mit Dienstleistungen ausstatten, um die fortschrittlichsten industriellen Steuerungssysteme zu realisieren. Diese Unternehmen werden in der Lage sein, ihre Infrastruktur problemlos zu migrieren, die Migrationskosten zu minimieren und über ein verbessertes Supportsystem zu verfügen, um Engpässe zu vermeiden.

COPA-Sprecher Bob Hagenau, CEO von CPLANE.ai, fügte hinzu: „COPA ist hocherfreut, dass Quest Global bei uns an Bord ist. Das Unternehmen unterstützt nachweislich weltweit führende OEMs bei der Einführung, Verbesserung und Aufrüstung ihrer industriellen Steuerungssysteme. Die Integration ihrer Lösungen und Dienstleistungen in das QuickStart-System wird dazu beitragen, die digitale Transformation in der Industrie zu beschleunigen. "

Informationen zu Quest Global

Wir sind Quest Global. Wir sind im Ingenieurswesen tätig, doch was wir wirklich aufbauen, ist eine bessere Zukunft. Was uns dabei von anderen abhebt, ist nicht nur, was wir tun, sondern auch, warum wir es tun. Wir glauben, dass die Technik die einzigartige Chance bietet, die Probleme von heute zu lösen, die der Zukunft im Wege stehen. Seit 25 Jahren sind wir bestrebt, zum vertrauenswürdigsten Partner zur Lösung der schwierigsten technischen Probleme der Welt zu werden. Als global tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Singapur leben und arbeiten wir in 17 Ländern und betreiben 56 Lieferzentren weltweit. Wir beschäftigen mehr als 13.000 außergewöhnliche Mitarbeiter, die täglich das Unmögliche möglich machen.

Quest Global verfügt über fundiertes Branchenwissen und digitales Know-how, um globale E2E-Produktentwicklungsdienste zu erbringen. Wir bringen Technologien und Branchen mit den Beiträgen verschiedener Einzelpersonen und ihren Fachgebieten zusammen, um Probleme besser und schneller zu lösen. Dieser mehrdimensionale Ansatz ermöglicht es uns, die wichtigsten und größten Herausforderungen in den Branchen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Hi-Tech, Gesundheitswesen, Medizintechnik, Schienenverkehr und Halbleiter zu lösen.

