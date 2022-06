QuEST Global

Zum Weltumwelttag verpflichtet sich Quest Global, bis 2025 weltweit 500.000 Bäume zu pflanzen

Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire)

Quest Global feiert sein 25-jähriges Bestehen mit der Pflanzung von 25 Bäumen für jeden Mitarbeiter

Quest Global, eines der am schnellsten wachsenden Ingenieurdienstleistungsunternehmen der Welt, kündigte sein Quest Global Pledge - eine globale Aufforstungsaktion an.

Die Organisation will bis 2025 weltweit 500.000 Bäume pflanzen. Da Quest Global in diesem Jahr 25 Jahre alt wird, würdigt das Unternehmen sein Engagement für nachhaltige Entwicklung, indem es für jeden seiner Mitarbeiter 25 Bäume pflanzt. Die Aktion beginnt am 5. Juni 2022, dem Weltumwelttag.

Quest Global Pledge basiert auf einer mehrjährigen Partnerschaft mit One Tree Planted, einer Nichtregierungsorganisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die globale Wiederaufforstung zu unterstützen und einen positiven sozialen Einfluss auf die Welt auszuüben. Im Rahmen der Partnerschaft wird die Organisation nicht nur die Pflanzung von einer halben Million Bäumen sicherstellen, sondern auch dafür sorgen, dass die Bäume in ihrer Umgebung heimisch sind und dass sie im Laufe der Zeit gepflegt und überwacht werden.

Das Projekt wird in drei Phasen bis 2025 durchgeführt, wobei die erste Phase am Weltumwelttag am 5. Juni beginnt und am Tag der Erde 2023 endet.

Der Vorsitzende und CEO von Quest Global, Ajit Prabhu, sagte: „Es ist ganz einfach. Um den Planeten für künftige Generationen bewohnbar zu machen, ist der Erhalt und die Vergrößerung unseres Waldbestandes von entscheidender Bedeutung. Wir sind im Bereich der Technik tätig, aber in Wirklichkeit bauen wir eine bessere Zukunft. Quest Global Pledge ist unser Weg, eine bessere Zukunft zu schaffen - indem wir einen ökologischen Abdruck hinterlassen, der für kommende Generationen bestehen bleibt. Und unsere Zusammenarbeit mit One Tree Planted ist erst der Anfang dieser sinnvollen Reise."

Einen Beitrag zu einer besseren Zukunft zu leisten und den Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, etwas zurückzugeben, war schon immer Teil der DNA von Quest Global. Während die Organisation ihr silbernes Jubiläum feiert, begeht das UN-Umweltprogramm (UNEP) sein goldenes Jubiläum. Für die Organisation ist das Zusammentreffen dieser Jubiläen ein vielversprechendes Zeichen. Aus diesem Grund hat Quest Global beschlossen, den Beginn seines Versprechens mit dem Weltumwelttag des UNEP zu koordinieren, der dazu dient, das Bewusstsein zu schärfen und sich für einen wirksamen Umweltwandel einzusetzen.

„Wir alle müssen eine Rolle bei der Wiederherstellung und Erhaltung der Umwelt spielen, und wir bewundern das Engagement von Quest Global, eine Kraft für das Gute zu sein", sagt Matt Hill, Gründer und leitender Umweltexperte von One Tree Planted. „Dank der großzügigen Unterstützung von Quest Global können wir Wälder wiederherstellen, Lebensraum für die Artenvielfalt schaffen und einen positiven sozialen Einfluss auf der ganzen Welt ausüben."

Quest Global Pledge spiegelt die Verpflichtung der Organisation wider, ihren Teil zur Erreichung ökologischer Nachhaltigkeit beizutragen, und steht im Einklang mit den United Nations Sustainable Development Goals (UNSDG) Goal #15 Life on Land. Ziel ist es, terrestrische Ökosysteme zu schützen, wiederherzustellen und ihre nachhaltige Nutzung zu fördern sowie Wälder nachhaltig zu bewirtschaften.

Informationen zu Quest Global

Wir sind Quest Global. Wir sind im Ingenieurswesen tätig, doch was wir wirklich aufbauen, ist eine bessere Zukunft. Was uns dabei von anderen abhebt, ist nicht nur, was wir tun, sondern auch, warum wir es tun. Wir glauben, dass die Technik die einzigartige Chance bietet, die Probleme von heute zu lösen, die der Zukunft im Wege stehen. Seit 25 Jahren sind wir bestrebt, zum vertrauenswürdigsten Partner zur Lösung der schwierigsten technischen Probleme der Welt zu werden. Als global tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Singapur leben und arbeiten wir in 17 Ländern und betreiben 56 Lieferzentren weltweit. Wir beschäftigen mehr als 13.000 außergewöhnliche Mitarbeiter, die täglich das Unmögliche möglich machen.

Quest Global verfügt über fundierte Branchenkenntnisse und digitales Fachwissen, um globale End-to-End-Produktentwicklungsdienstleistungen anzubieten. Wir bringen Technologien und Branchen mit den Beiträgen verschiedener Einzelpersonen und ihren Fachgebieten zusammen, um Probleme besser und schneller zu lösen. Dieser mehrdimensionale Ansatz ermöglicht es uns, die wichtigsten und größten Herausforderungen in den Branchen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Hi-Tech, Gesundheitswesen, Medizintechnik, Schienenverkehr und Halbleiter zu lösen.

