QuEST Global

Quest Global feiert 25-jähriges Jubiläum mit neuem Look und neuer Markenphilosophie

Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire)

Der neue Markenauftritt verkündet mutig, dass die Ingenieurskunst ihre einzigartige Gelegenheit nutzt, um die Probleme von heute zu lösen, die der Zukunft im Weg stehen.

Quest Global, eines der am schnellsten wachsenden Engineering-Dienstleistungsunternehmen der Welt, hat heute seine neue Markenphilosophie und sein neues Logo vorgestellt.

Der visuelle Spritzer mit auffallend satten Farben und im neuen Design steht für die Positionierung des 25 Jahre alten Unternehmens als vertrauenswürdigster Partner für die schwierigsten technischen Probleme der Welt, heute und in Zukunft.

Derzeit stellt Quest Global über 125 Ingenieure pro Woche ein. Der neue Look ist einer von vielen Schritten, die Quest Global unternimmt, um eine Marke aufzubauen, die noch aussagekräftiger für seine Kunden, Mitarbeiter und die exponentiell wachsende Zahl an Nachwuchskräften ist.

„2022 ist ein Meilenstein für Quest Global, wir werden 25 Jahre alt", erklärte Ajit Prabhu, Vorsitzender und CEO von Quest Global. „Während wir diesen glorreichen Anlass feiern, spiegelt unser neuer Auftritt unseren Ehrgeiz und unsere Leidenschaft dafür wider, einmal unseren hundertsten Geburtstag zu feiern. Er macht deutlich, wie wir uns im Laufe der Jahre entwickelt haben und wie wir uns für die Gesellschaft, unsere Mitarbeiter und unsere Kunden weiterhin verbessern. Wir begrüßen dieses neue Kapitel voller Demut und Stolz und setzen uns weiterhin für eine bessere Zukunft ein."

Ein erfrischender Look für eine traditionelle Branche

Das neue Logo ist an das ursprüngliche Logo des Unternehmens aus dem Jahr 1997 und an seinen Ruf für gekonnte Präzision angelehnt.

„Unsere neue Markenidentität ebnet den Weg für eine bessere Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern, unseren Kunden und der Community. Es hilft uns zu kommunizieren, dass wir nicht nur Dienstleister sind, sondern weit mehr als das. Wir streben stets danach, zum vertrauenswürdigsten Partner zur Lösung der schwierigsten technischen Probleme der Welt zu werden. Und wir wollen noch höher hinaus. Dieses neue Image verdeutlicht perfekt unsere Leidenschaft und unser Engagement, behält aber die Verbindung zu unserem Erbe bei", erklärte Yumi Clevenger-Lee, Marketingleiterin bei Quest Global.

Ein optimistisches Gelb und ein harmonisches Lila verbinden sich mit verschiedenen neuen visuell kodierten Elementen um ein global tätiges Unternehmen von Leistungsträgern und Pflegekräften darzustellen, die mit Kunden aus vielen Branchen zusammenarbeiten, um die schwierigsten technischen Probleme auf der ganzen Welt zu lösen. Das neue Logo verkörpert die Überzeugung von Quest Global, dass es beim Ingenieurswesen darum geht, eine bessere Zukunft aufzubauen: nämlich die Probleme von heute zu lösen, die der Zukunft im Weg stehen.

„Wir wollten sicherstellen, dass sich die Marke Quest Global nicht nur von all den schwarz-blauen Konkurrenten abhebt, sondern auch für ihre einzigartige Positionierung als 100 % Leistungsträger kombiniert mit 100 % Pflegekraft steht. Es sollte sowohl modern als auch zeitlos sein, aussagekräftig, aber anders, zuverlässig, aber gewagt. Die Ergebnisse sprechen für sich", so David Buchan, Gründer und Kreativdirektor von Ocean Branding, der Agentur, die das Logo von Quest Global entworfen hat.

Informationen zu Quest Global

Wir sind Quest Global. Wir sind im Ingenieurswesen tätig, doch was wir wirklich aufbauen, ist eine bessere Zukunft. Was uns dabei von anderen abhebt, ist nicht nur, was wir tun, sondern auch, warum wir es tun. Wir glauben, dass die Technik die einzigartige Chance bietet, die Probleme von heute zu lösen, die der Zukunft im Wege stehen. Seit 25 Jahren sind wir bestrebt, zum vertrauenswürdigsten Partner zur Lösung der schwierigsten technischen Probleme der Welt zu werden. Als global tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Singapur leben und arbeiten wir in 17 Ländern und betreiben 56 Lieferzentren weltweit. Wir beschäftigen mehr als 13.000 außergewöhnliche Mitarbeiter, die täglich das Unmögliche möglich machen.

Quest Global verfügt über fundiertes Branchenwissen und digitales Know-how, um globale E2E-Produktentwicklungsdienste zu erbringen. Wir bringen Technologien und Branchen mit den Beiträgen verschiedener Einzelpersonen und ihren Fachgebieten zusammen, um Probleme besser und schneller zu lösen. Dieser mehrdimensionale Ansatz ermöglicht es uns, die wichtigsten und größten Herausforderungen in den Branchen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Hi-Tech, Gesundheitswesen, Medizintechnik, Schienenverkehr und Halbleiter zu lösen.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1803442/Quest_Global_New_Logo.jpg

Original-Content von: QuEST Global, übermittelt durch news aktuell