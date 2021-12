QuEST Global

DERICHEBOURG Aeronautics Services und QuEST Global arbeiten zusammen, um Airbus komplementäres Fachwissen zu bieten, und werden als strategische EMES3 Lieferanten ausgewählt

Die Unternehmen bieten komplementäre Expertise in den Bereichen Industriedesign, Produktionstechnik und Kundendienst

Durch die Partnerschaft werden sich die Präsenz, Fähigkeiten und Kapazitäten vergrößern, und die Unternehmen können einen kompletten Service in den Bereichen Engineering, Manufacturing Engineering und Customer Services bieten

Diese Services für Airbus werden über Geschäftsbereiche und Regionen hinweg weltweit verfügbar sein

DERICHEBOURG Aeronautics Services und QuEST Global, ein international aktives Unternehmen für Product Engineering Services, gaben heute bekannt, dass Airbus die Partnerschaft als bevorzugte Lieferanten im Rahmen seines „Engineering, Manufacturing Engineering and Services Strategic Supplier"-Programms (EMES3) ausgewählt hat. Die kombinierten Dienstleistungen der Partnerschaft decken alle Airbus-Divisionen, Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen in den Bereichen Engineering, Manufacturing Engineering und Customer Services ab.

DERICHEBOURG Aeronautics Services und QuEST Global sind gemeinsam in der Lage, einen durchgängigen Ansatz von der Konstruktion über die Fertigung bis hin zu den Dienstleistungen umzusetzen, bei dem Co-Design und digitale Kontinuität im Mittelpunkt der Entwicklung von Produkten, Prozessen, Methoden und Werkzeugen stehen. Ziel dieser Partnerschaft ist es, Airbus bei der Umgestaltung seines Geschäfts zu unterstützen. Dabei liegt der Fokus auf einer Verbesserung der industriellen Leistung, der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit und der strategischen Planung künftiger Programme.

Andrew Lewis, VP Global Delivery - Engineering Services, QuEST Global, sagte dazu: „Diese neue Zusammenarbeit mit DERICHEBOURG Aeronautics Services und unsere Ernennung zum bevorzugten EMES3-Zulieferer sind ein Beleg für unsere langjährige vertrauensvolle Beziehung zu Airbus, die seit 2008 besteht. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit DERICHEBOURG Aeronautics Services, um integrierte Lösungen zu entwickeln, die einen strategischen Unterschied für das Geschäft von Airbus ausmachen werden. DERICHEBOURG verfügt ebenfalls über umfassende Kompetenzen und einen beeindruckenden Ruf. Wir sind stolz und freuen uns sehr über die Möglichkeit, unsere strategische Beziehung zu Airbus fortzusetzen."

Patrick CLAUDEL, VP Sales & Marketing von DERICHEBOURG Aeronautics Services, sagte: „Wir sind seit 2013 mit Airbus verbunden, und diese Gelegenheit, die Zusammenarbeit mit Airbus fortzusetzen, macht uns besonders stolz und glücklich und motiviert, Airbus beim Erreichen seiner Ziele zu unterstützen. Die Kombination der Fähigkeiten von DERICHEBOURG und QuEST sowie unsere globale Präsenz werden eine wichtige Rolle dabei spielen, Airbus die gewünschten Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Wir freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit."

Informationen zu QuEST Global:

Seit fast 25 Jahren ist QuEST Global ein vertrauenswürdiger globaler Partner für Produktentwicklungs- und Lifecycledienstleistungen für viele der weltweit bekanntesten Unternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobil, Energie, Hi-Tech, Gesundheitswesen und medizinische Geräte, Schienenverkehr und Halbleiter. Mit einer Präsenz in 13 Ländern, 54 Lieferzentren weltweit und mehr als 11.500 Mitarbeitern steht QuEST Global an der Spitze der Konvergenz von Innovationen in den Bereichen Mechanik, Elektronik, Software und Digitaltechnik, um Lösungen für eine sicherere, sauberere und nachhaltige Welt zu entwickeln. Das fundierte Fachwissen und die digitale Expertise von QuEST Global helfen seinen Kunden, Produktentwicklungs- und Innovationszyklen zu beschleunigen, alternative Einnahmequellen zu schaffen, das Kundenerlebnis zu verbessern und Fertigungsprozesse und Abläufe effizienter zu gestalten.

Informationen zu DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES

DERICHEBOURG Aeronautics Services, ein wichtiger Akteur in der weltweiten Luftfahrt-Zulieferindustrie, bietet den bedeutendsten Unternehmen der Luftfahrtindustrie, wie Herstellern, Fluggesellschaften, Leasingfirmen und Finanzinstituten, die Eigentümer von Luftfahrzeugen sind, eine breite Palette an technischen Kompetenzen, die den gesamten Lebenszyklus der Luftfahrzeuge abdecken.

DERICHEBOURG Aeronautics Services ist seit jeher ein strategischer Airbus-Zulieferer und ist in den Bereichen Fertigung, Qualität, Lieferkette, Produktionstechnik und Kundendienst tätig. Seit 2013 wird das Unternehmen lokal als ME3S bezeichnet und es ist nun weltweit an allen wichtigen Airbus-Fertigungs-, Montage- und Auslieferungsstandorten für alle Geschäftsbereiche vertreten.

Zahlreiche formale Zulassungen und Zertifizierungen sowie die Treue seiner langjährigen Kunden belegen es: Die kompetenten und hochspezialisierten Teams von DERICHEBOURG Aeronautics Services liefern einzigartige Qualität.

