QuEST Global

QuEST setzt europäische Marktexpansion fort, benennt neue Mitglieder der Geschäftsführung in Deutschland und der Schweiz

Singapur, Zürich und München (ots/PRNewswire)

QuEST Global, ein weltweiter Anbieter von Produktentwicklungs- und Lebenszyklus-Diensten, verstärkt sein europäisches Team durch zwei neue Mitglieder der Geschäftsführung: Eric Krapf als Business Head of Europe und Andreas Fröschl als Strategic Client Partner (SCP). Mit 26 Niederlassungen in Frankreich, Deutschland, Italien, Rumänien, Spanien, Schweden und dem VK ist Europa ein Schlüsselmarkt für QuESTs globale Strategie. Mit der Besetzung dieser Führungspositionen stärkt das Unternehmen seine Kernkompetenz als verlässlicher Anbieter innovativer Ingenieurleistungen und -lösungen für europäische Kunden, damit sie die Grenzen auf dem europäischen Markt erfolgreicher abstecken können. Krapf wird in der Züricher Niederlassung und Fröschl in der Münchner Niederlassung von QuEST arbeiten.

Krapf hat sich in der Ingenieurbranche und digitalen Wirtschaft einen Namen gemacht und ist Experte für kundenseitige Wertschöpfung, Strategie- & Lösungsplanung und Leistungserbringung nach höchsten Standards. Er legt großen Wert darauf, dass Kultur, Strategie und Struktur in Einklang stehen, und setzt den Fokus auf Geschäftswachstum durch die Entwicklung erfolgreicher Teams und Entscheidungsträger. In seiner Funktion als Business Head of Europe wird er die Vision und Ziele des Unternehmens unterstützen, um durch agile und kollaborative Trusted Thinking Partnerships Kundenlösungen mit maximalem Mehrwert zu entwickeln. Damit will das Unternehmen seine Expansion auf dem europäischen Markt vorantreiben.

Fröschl kommt aus München und hat viele Jahre Erfahrung in den Bereichen Verkehrswesen und Industrietechnik. Während seiner Zeit bei einigen weltbekannten Marken trug er die Verantwortung für Innovation und nachhaltiges Wachstum. Als SCP bei QuEST wird er das Geschäftswachstum in Deutschland und der umliegenden Region vorantreiben. Dazu wird er eine dynamische und reaktionsschnelle Geschäftsstrategie entwickeln, bei der der Kunde im Mittelpunkt steht, und den Schwerpunkt auf die Wertschöpfung für wichtige Kunden legen.

"Eric und Andreas sind Führungsgrößen mit einem beeindruckenden Lebenslauf, einer nachweislichen Erfolgsbilanz als intellektuelle Vordenker und kompromisslosem Kundenfokus", sagte Dush Reddy, Global Business Head bei QuEST Global. "Wir heißen sie in der QuEST-Familie willkommen und ich bin überzeugt, dass das Unternehmen unter ihrer Leitung sein Wachstum als Trusted, Thinking Partner auf dem europäischen Markt fortsetzen wird. Mit Eric und Andreas als Verstärkung verfolgen wir unvermindert unsere Mission, innovative Ingenieurlösungen hervorzubringen, die unsere Kunden bei der Transformation unterstützen und dem gesellschaftlichen Wohl dienen."

Eric Krapf, neuer Business Head of Europe bei QuEST Global, sagte: "Ich freue mich auf meine neue Rolle bei QuEST. Das Unternehmen steht im Konvergenzbereich von Mechanik, Elektronik, Software und Digitaltechnik in der ersten Reihe. Eine derartige Konvergenz von Technologien krempelt jeden Industriezweig quer durch die Gesellschaftsschichten um. Wir bei QuEST haben die einmalige Chance, technische und digitale Lösungen mit einem signifikanten Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter, Investoren und Stakeholder zu liefern. Ich danke dem Leitungsteam von QuEST für sein Vertrauen und freue mich auf die Arbeit im QuEST-Team."

Andreas Fröschl freut sich ebenfalls über seinen Einstieg bei QuEST Global: "QuEST hat sich differenziert aufgestellt und als einer der angesehensten und bekanntesten Ingenieurdienstleister weltweit etabliert. Ich bin extrem glücklich über meine neue Rolle bei QuEST und freue mich darauf, unsere Energie zu bündeln und unsere vertrauensbasierten Kundenbeziehungen zu vertiefen. Wir werden den Erfolg unserer Kunden durch erstklassigen Service, neue Technologien und unermüdliche Innovationsarbeit unterstützen."

Informationen zu QuEST Global

Seit über 20 Jahren ist QuEST Global ein verlässlicher Partner für Produktentwicklungs- und Lebenszyklus-Dienste für viele der weltweit renommiertesten Unternehmen in den Bereichen Flugzeugmotoren, Hightech, Luftfahrt und Verteidigung, Transport (Automobil- und Schienenverkehr), Strom und Industrie, Öl und Gas und Medizinprodukte. Mit einer weltweiten Präsenz in 15 Ländern, 67 globalen Lieferzentren und über 13.000 Mitarbeitern sieht sich QuEST Global als Vorreiter bei der Bündelung mechanischer, elektronischer, softwarebasierter und digitaler Ingenieurinnovationen, um Lösungen hervorzubringen, die die Welt sicherer und sauberer machen. QuEST Global möchte mit seinem tiefgreifenden Branchenwissen und digitalen Know-how seinen Kunden helfen, die Produktentwicklung und Innovationszyklen zu beschleunigen, alternative Einnahmequellen zu erschließen, die Kundenerfahrung zu verbessern sowie Fertigungsprozesse und Betriebsabläufe effizienter zu gestalten.

Pressekontakt:

Anto T Ouseph: +91-9895293329

anto.ouseph@quest-global.com

Original-Content von: QuEST Global, übermittelt durch news aktuell