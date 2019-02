QuEST Global

Zinnov spricht QuEST Global wachsende Leistungskompetenz im technologischen Konvergenzbereich von Mechanik, Elektronik und moderner Softwaretechnik zu

East Hartford, Connecticut (ots/PRNewswire)

- QuEST Global in Studie 'Zinnov Zones 2018 - ER&D services' im vierten Jahr in Folge in Leadership -Position - Position in Leadership-Zone in den Segmenten Automotive, Transportation, Aerospace, Energy & Utilities und Medical Devices - Einstufung als 'Expansive and Established' Player in den Segmenten Artificial Intelligence and Machine Learning, Design and Simulation Engineering sowie Platform Engineering - Jetzt auch in Execution-Zone bei Enterprise und Consumer Software

QuEST Global, der innovative Anbieter von Ingenieurleistungen, hat heute den Erhalt seiner Leadership-Position im Bericht 'Zinnov Zones 2018 - Engineering and R&D Services Rating' im vierten Jahr in Folge verkündet. Für den Bericht hat Zinnov mehr als 35 globale Ingenieurdienstleister in wichtigen Industriezweigen untersucht. Bewertet wurden unter anderem die Leistungen bei der Produktentwicklung, Innovationsarbeit, Kundenbeziehungen, Ökosystem-Kontakte und Skalierbarkeit.

Laut dem Zinnov Zones 2018 Report for ER&D Services konnte sich QuEST in den vertikalen Segmenten Automotive, Transportation, Medical Devices, Energy & Utilities und Aerospace in der Leadership-Zone positionieren. In den Segmenten Artificial Intelligence & Machine Learning, Design and Simulation Engineering und Platform Engineering wurde QuEST von Zinnov in der Expansive and Established-Zone positioniert. Des Weiteren wurde QuEST von Zinnov in den Segmenten Consumer Software, Enterprise Software, Computer Peripheral, Consumer Electronics und Industrial Automation in der Execution Zone positioniert.

Ajit Prabhu, Chairman und CEO von QuEST Global, sagte über die Anerkennung: "Diese Auszeichnung von Zinnov unterstreicht unsere Spitzenleistung bei der Lösung von Konstruktionsproblemen unserer Kunden durch die technologische Verschmelzung von Mechanik, Elektronik und Software. Mit unserer bewährten Expertise quer durch das Spektrum fortschrittlicher Technologien unterstützen wir OEM und Tier-1-Zulieferer auf der ganzen Welt dabei, neue Produkte auf den Markt zu bringen und neue Perspektiven zu entdecken. Unser integrierter, lokal-globaler Ansatz bei der Lösungsrealisierung, kombiniert mit einem technischen Erfahrungsschatz quer durch verschiedene Industrien aus mehr als zwei Jahrzehnten, versetzt uns in die Lage, die steigende Marktnachfrage nach sicherheitskritischen und zuverlässigen vernetzten Produkten zu adressieren, die ein erstklassiges Kundenerlebnis bieten."

Als Industriepionier bei Ingenieurleistungen und -lösungen arbeitet QuEST gemeinsam mit seinen Kunden an der Problemermittlung, proaktiven Erarbeitung innovativer Lösungen und Erhöhung der Sicherheit und Zuverlässigkeit von Produkten im digitalen Zeitalter von heute. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum bei künstlicher Intelligenz, vernetzten Ingenieurleistungen, erweiterter Realität und Software-Technologien hilft das Unternehmen OEM und Tier-1-Zulieferer dabei, die digitale Kluft zu überwinden. Gleichzeitig unterstützt es die Welt der Mechanik und Elektronik durch zuverlässigen Support.

Informationen zu QuEST Global

QuEST Global ist ein zuverlässiger Anbieter von Ingenieurleistungen und -lösungen für viele der bekanntesten Fortune-500-Marken auf der Welt in den Bereichen Aero Engines, Aerospace & Defense, Automotive, Medical Devices, Oil & Gas, Power, Hi-Tech, Industrial and Rail und hat über 10.000 Mitarbeiter. Seit über 20 Jahren ist QuEST ein verlässlicher Partner, der umfassende Unterstützung über den gesamten Engineering-Lebenszyklus bietet. Damit helfen wir unseren Kunden, die Effizienz zu steigern, die Qualität zu verbessern, neue Produkte zu entwickeln und neue Märkte zu erschließen. Durch einen kooperativen und individuellen Ansatz ermöglicht QuEST seinen Kunden, traditionelle technische Anforderungen sowie die Konvergenz von digitaler und mechanischer Technologie zu bewältigen, um ihnen zu helfen, sichere, zuverlässige und qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln.

Informationen zu Zinnov

Zinnov mit Firmensitz in Silicon Valley und Bangalore besteht seit 2002. In mehr als einem Jahrzehnt hat sich das Unternehmen als Spezialist in den Bereichen Engineering und Digital etabliert. Es hilft seinen Kunden dabei, globale Ökosysteme für Innovation und Technologie effektiv zu nutzen, um die eigene Innovation und den digitalen Wandel voranzutreiben.

Zinnovs Team aus erfahrenen Experten betreut Kunden in den USA, Europa, Japan & Indien in den folgenden Bereichen: Software, Kfz, Telekommunikation & Netzwerke, Halbleiter, Unterhaltungselektronik, Speicher, Gesundheitswesen, Bankengeschäft, Finanzdienstleistungen & Einzelhandel (vertikale Segmente).

Pressekontakt:

Anto T Ouseph

+91-471-3095328

anto.ouseph@quest-global.com



für weitergehende Medienanfragen wenden Sie sich bitte an Nitika Goel

unter media@zinnov.com

Original-Content von: QuEST Global, übermittelt durch news aktuell