QuEST Global

QuEST ernennt Arun Pai zum Präsidenten des Bereichs Neugeschäftsentwicklung

Derby, England, und Cupertino, Kalifornien (ots/PRNewswire)

QuEST Global, der wegweisende Anbieter von Engineering-Dienstleistungen, hat Arun Pai zum Präsidenten des Bereichs Neugeschäftsentwicklung ernannt. In dieser Rolle obliegt ihm die Förderung der nächsten Wachstumsphase des Unternehmens in verschiedenen Branchen wie Luft-/Raumfahrt und Verteidigung, Flugtriebwerke, Automotive, Schienenverkehr, Medizingeräte, Energie, Öl und Gas, Industrie sowie Spitzentechnologie. Bevor er zu QuEST stieß, war Arun Pai Vizepräsident bei HCL Technologies, wo er für den Ausbau der Sparte Commercial Industries zuständig war. Zu dieser Sparte zählen die Bereiche Spitzentechnologie, Automotive, Fertigung, Luft-/Raumfahrt und Verteidigung, Transport, Energie und Versorgungsunternehmen, Öl und Gas sowie Industrie.

Arun Pai bringt über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Engineering und der IT-Dienstleistungsindustrie mit zu QuEST. Während dieser jahrzehntelangen Tätigkeit in der Branche war Arun Pai federführend bei der Erbringungen strategischer und transformativer Vorteile für verschiedene Kunden durch die Lieferung konkreter Geschäftswerte bei unterschiedlichen Outsourcing-Services, einschließlich Produktentwicklung, Produktions- und Aftermarket-Dienstleistungen sowie Digital- und Unternehmenslösungen. Er verfügt über weitreichende Erfahrung bei der Führung von Unternehmen in einer Größenordnung von 500 Millionen bis 1 Milliarde USD und leitete den globalen Vertrieb in verschiedenen Märkten in Nordamerika, Europa, Taiwan und Indien.

Dazu Robert Harvey, Vertriebspräsident bei QuEST Global: "Arun Pai bringt eine unschätzbare Erfahrung und hervorragende Erfolgsbilanz beim globalen Aufbau und Skalieren von Unternehmen mit. Seine weitreichende Erfahrung mit globalen Kunden und sein Verständnis von Engineering-Abläufen und Unternehmensherausforderungen in verschiedenen Industrien werden uns dabei helfen, unsere Wachstumspläne weiter zu beschleunigen und unsere Investitionen in der Neugeschäftsentwicklung auszubauen. Darüber hinaus passt Herr Pai hervorragend in unsere selbstbestimmte, unternehmerische, bescheidene und engagierte Firmenkultur."

Zu seiner Ernennung äußerte sich Arun Pai wie folgt: "Die Ökosysteme Engineering, Produktlebenszyklus und Unternehmen erleben durch digitale Umwälzungen und ständig wechselnde Kundenbedürfnisse einen erheblichen Wandel. Als Vorreiter im Bereich Engineering-Dienstleistungen steht QuEST bei einigen dieser Umwälzungen an vorderster Front. Ich bin begeistert, Teil dieses erfolgreichen Teams zu sein und freue mich, meinen Beitrag zur nächsten Wachstumsphase von QuEST zu leisten."

Informationen zu QuEST Global

QuEST Global ist ein führender Anbieter von Engineering-Dienstleistungen und -Lösungen für viele der bekanntesten Fortune-500-Unternehmen weltweit in Branchen wie Luft-/Raumfahrt und Verteidigung, Automotive, Medizingeräte, Öl und Gas, Energie, Spitzentechnologie, Industrie und Schienenverkehr und hat über 11.000 Mitarbeiter. Seit über 20 Jahren ist QuEST ein verlässlicher Partner, der umfassende Unterstützung über den gesamten Engineering-Lebenszyklus bietet. Damit helfen wir unseren Kunden, die Effizienz zu steigern, die Qualität zu verbessern, neue Produkte zu entwickeln und neue Märkte zu erschließen. Durch einen kooperativen und individuellen Ansatz ermöglicht QuEST seinen Kunden, traditionelle technische Anforderungen sowie die Konvergenz von digitaler und mechanischer Technologie zu bewältigen, um ihnen zu helfen, sichere, zuverlässige und qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln.

Pressekontakt:

Anto T. Ouseph

+91-471-3095328

anto.ouseph@quest-global.com

Original-Content von: QuEST Global, übermittelt durch news aktuell