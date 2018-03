QuEST Global ernennt Todd Ashley zum stellvertretenden Vorsitzenden für digitale und industrielle Lösungen

Singapur (ots/PRNewswire) -

- Der frühere COO von GE soll Strategie und Wachstum des Bereichs für digitale Industrielösungen führen, damit Unternehmen vom Industrial Internet of Things profitieren können

QuEST Global, ein moderner Anbieter von Engineering-Lösungen für zahlreiche weltweit bekannte Marken, hat Todd Ashley zum stellvertretenden Vorsitzenden für den Bereich "Digital and Industrial Solutions" ernannt. In dieser Position wird Ashley die Umsetzung von Strategie und Wachstum im Bereich digitale Lösungen leiten, um den Geschäftswert zu verbessern und neue Ergebnisse für bestehende und künftige Kunden von QuEST zu entwickeln. Bevor Ashley zu QuEST stieß, war er Chief Operating Officer für digitale Lösungen, Operations and Technologie bei GE Transportation.

Es wird erwartet, dass das Industrial Internet of Things (IIoT) mit einem erwarteten globalen BIP von 12 Billionen USD bis 2030 eine vierte industrielle Revolution einleitet.[1] QuEST Global ermöglicht bereits vielen Fortune 500-Unternehmen, von diesen grundlegenden Veränderungen zu profitieren. Ashley ist eine erfahrene Führungskraft aus den Bereichen Technologie und Operations und war bereits erfolgreich für Unternehmen aus Branchen wie Stromversorgung, erneuerbare Energien und Transport tätig. Er wird bei QuEST Teams leiten, die Lösungen für Kunden entwickeln, damit diese ihre Organisationen durch Anwendung von IIoT-Technologien transformieren und profitabler machen können.

Robert Harvey, President of Strategic Accounts bei QuEST Global, erklärte: "Alle unsere Kunden investieren viel, um durch die Anwendung digitaler Strategien Verbesserungen für ihre Produkte und Dienstleistungen zu definieren. Die Ernennung von Todd zeigt, dass QuEST sich ununterbrochen dafür einsetzt, der Partner der Wahl für Engineering-Dienstleistungen zu sein, und Unternehmen aus allen Branchen dabei zu helfen, den digitalen Umbruch zu verstehen und zu nutzen."

Todd Ashley meinte zu seiner neuen Aufgabe: "Ich habe beobachtet, wie QuEST Global sich in den letzten Jahren zu einem der besten Global Player entwickelt hat. Ich freue mich darauf, Teil dieses wachstumsstarken Unternehmens zu werden und die Kunden von QuEST dabei zu unterstützen, durch die Einführung von IIoT-Technologien und modernen Industrielösungen Wettbewerbsvorteile zu gewinnen und neue Ergebnisse zu erzielen."

Ashley hat mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in Bereichen wie Kraftwerkskontrollsysteme und Automatisierung, Generator- und Windturbinentechnologie, sowie Netzschnittstellen und Schutzsysteme für Gasturbinen und elektrische Systeme für Lokomotiven. In seiner letzten Position leitete er bereichsübergreifende globale Teams bei Design und Lieferung von digitalen Lösungen für effizientere, intelligentere und selbständigere Lokomotiven, Züge und Transportnetzwerke. Ashley kann weiterführende Studienabschlüsse in Ingenieurswesen und Business Management und einen Bachelorabschluss in Elektrotechnik am Union College vorweisen. Sein Arbeitsplatz wird in Chicago in den USA sein.

QuEST Global unterstützt als Partner für den kompletten Lebenszyklus der Produktentwickung und Produktionstechnik für viele weltweit bekannte Marken seine Kunden dabei, mit innovativen und branchenführenden Lösungen mehr Profitabilität zu erlangen und ihre Geschäfte zu transformieren. Durch einen kooperativen Ansatz und die Verwendung erprobter Consulting-Tools unterstützt QuEST seine Kunden in jeder Phase bei der Definition, Entwicklung und Anwendung ihrer Produkte, von der Entwicklung bis zur Produktion, und nach der Markteinführung bei der Verbesserung der Effizienz, der Beschleunigung der Produkteinführungszeit und der Kostenreduktion.

