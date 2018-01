Zinnov Zones 2017 teilt QuEST Global weiterhin Führungsrolle als Produktengineerings-Dienstleister zu

Singapur (ots/PRNewswire) - - Zinnov stuft QuEST als 'großen und etablierten' Marktakteur für Produktentwicklung, Maschinenbau und eingebettete Systeme ein

- QuEST hat einen Platz in der Leadership Zone in sämtlichen vertikalen Schlüsselmärkten übernommen: Luftfahrt, Automobilindustrie, Energie- und Versorgungswirtschaft, Medizinprodukte und Transport

QuEST Global, spezialisierter Anbieter für weltweite Ingenieurdienstleistungen und ingenieurtechnische Lösungen, konnte seine Führungsposition in der globalen Landschaft für Forschung und Entwicklung (research and development, R&D) in den Zinnov Zones für PES 2017 beibehalten.

QuEST hat seine Führungsposition in den Bereichen Produktentwicklung, Maschinenbau und eingebettete Systeme sowie für QuESTs Schlüsselmärkte stärken können: Luftfahrt, Automobilindustrie, Energie- und Versorgungswirtschaft, Medizinprodukte und Transport.

Raman Subramanian, Senior Vice President und Head of New Business Development bei QuEST Global, sprach sich wie folgt zu diesem Erfolg aus: "Diese Anerkennung ist eine Bestätigung unseres Engagements und unseres Einsatzes, unseren Kunden neuartige Dienstleistungen und Lösungen durch den gesamten Lebenszyklus der Produktentwicklung in all unseren Wirtschaftszweigen zu bieten. Unser einzigartiges lokal-globales Modell unterstützt uns dabei, unseren Kunden in der digitalen Ära transformative Resultate zu bieten. Es zeugt von QuEST Globals Spitzenleistungen in den Bereichen R&D-Praxisreife, Innovation und IP sowie Verknüpfungen im Ökosystem."

"QuEST ist eines der wenigen Unternehmen für reine Dienstleistungen im Ingenieursbereich, das sich kontinuierlich verbessert und Jahr für Jahr deutliche Fortschritte macht. In den Ratings der Zinnov Zones für PES 2017 konnte QuEST seine Führungsposition in den Bereichen Global Engineering und R&D-Dienstleistungen beibehalten und stärken. Die Leistungsfähigkeit des Unternehmens in Kernindustrien wie Luftfahrt, Automobilindustrie, Medizinprodukte und Transport steht den weltweit besten Ingenieurunternehmen in nichts nach. QuESTs einzigartiges lokal-globales Liefermodell, strategisches Account-Management und Fähigkeitenentwicklung, wodurch die vorteilhaftere Nutzung von Akquisitionen unterstützt wird, verhilft dem Unternehmen zu einer Führungsposition in verschiedenen Industrien", erklärte Sidhant Rastogi, Partner und Practice Head, Zinnov.

Zinnovs Leadership Zone zählt als Kategorie von Ingenieurdienstleistungs-Anbietern, die Komplettlösungen im Produktlebenszyklus anbieten können. In ihrer jährlichen Bewertungs-Umfrage, Zinnov Zones (zuvor bekannt as GSPR - Global Service Provider Ratings), stuft Zinnov Management Consulting Dienstleistungs-Anbieter nach ihren Fähigkeiten und ihrer Leistungsfähigkeit in verschiedenen Schwerpunkten und Marktbereichen ein.

QuEST Global: Daten und Fakten

QuEST Global ist ein spezialisierter, globaler Anbieter von Engineering-Dienstleistungen mit einer starken Erfolgsbilanz aus 20 Jahren im Dienst der Anforderungen in den Bereichen Produktentwicklung und Produktionstechnik von Hightech-Unternehmen in Branchen wie Flugzeugmotoren, Luftfahrt und Verteidigung, Spitzentechnologie und Industrie, Medizinprodukte, Öl und Gas, Strom und Transport. Das Unternehmen bietet mechanische, elektrische, elektronische und eingebettete Lösungen sowie wegweisende Lösungen in den Bereichen Engineering-Software, Engineering-Analysen, Fertigungstechnik und Lieferketten für den gesamten Engineering-Lebenszyklus.

Pressekontakt:

Anto T Ouseph

anto.ouseph@quest-global.com

Original-Content von: QuEST Global, übermittelt durch news aktuell