Namirial kündigt neue Integrationen mit Microsoft und Salesforce an

Namirial, einer der weltweit führender Anbieter von Lösungen zum Management digitaler Transaktionen und Vertrauensdienstleitungen kündigte heute eine Reihe von Konnektoren an, mit denen Nutzer von Microsoft-Produkten und Salesforce sehr viel einfacher elektronische Unterschriften in bestehende Dokumenten-Workflows im Vertrieb nahtlos integrieren können.

"Wir haben intensiv die vielen Konnektoren anderer Lösungen für digitales Transaktionsmanagement analysiert und dabei erkannt, dass meistens nur einfache Weiterleitungen oder inline Frames für HTML eingesetzt werden. Die Nutzer wechseln von einer Anwendungsumgebung zu anderen. Unser Ziel war es, mit unseren Konnektoren die Messlatte höher zu legen, ein durchgängiges Anwendungserlebnis zu bieten und eine hochwertigere Interoperabilität mit unseren Produkten zu erreichen", sagte Luigi Tomasini, CEO von Namirial. "Wir haben lange native Plug-ins für Microsoft-Produkte angeboten, doch die Erwartungen der Nutzer haben sich verändert. Daraufhin haben wir uns mit CompuSight, einen unserer strategischen Partner, zusammengearbeitet, um genau zu definieren, was Nutzer von heutigen Integrationen erwarten. Und genau dies bieten diese neuen Integrationen."

"Unsere neuen Konnektoren repräsentieren den nächsten Reifegrad von Microsoft- und Salesforce-Integrationen", sagte Antonio Taurisano, General Manager, DTM für die Namirial Group. "Unsere Kunden sind besonders anspruchsvoll, was ihre Erwartungen im Hinblick auf das Nutzererlebnis angeht. Sie erwarten, dass diese Integrationen Daten automatisch zu allen relevanten Stellen in ihrem CRM-System liefern und von ihnen abrufen, während sie außerdem mit dem gleichen Benutzererlebnis bedienbar sind wie die nativen Produkte."

"Wir haben eine Reihe von Konnektoren für viele verschiedene Anbieter entwickelt", sagte Adi Saric, CEO von CompuSight. "Namirial gab uns die Vorgabe alles was wir bislang für andere Anbieter entwickelten zu übertreffen. Ich denke, das ist einer der Gründe, warum diese Integrationen den Zertifizierungsprozess mit Microsoft und Salesforce so schnell durchlaufen haben.

Um weitere Informationen über Konnektoren in Microsoft-Produkte (Dynamics, Sharepoint, Office365 and Outlook) sowie Salesforce zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Namirial oder besuchen Sie den Microsoft App Market oder den Salesforce App Market.

Über Namirial

Die Namirial Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter für das digitale Management von Transaktionen. Im Portfolio befinden sich unter anderem Lösungen zur Identifizierung und von Benutzern, Authentifizierung über Multi-Faktor-Verfahren, Bereitstellung digitaler Zertifikate, elektronische Signaturen, elektronische Rechnungsstellung und digitale Archivierung. Namirial bietet als Vertrauensdienstleister auch Verfahren zur Erstellung qualifizierter elektronischer Signaturen und Siegel gemäß EU-Verordnung eIDAS an.

Die Namirial Gruppe beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter und verarbeitet täglich Millionen von papierlosen Transaktionen. Namirial unterhält Tochtergesellschaften in Brasilien, Deutschland, Österreich und Rumänien, eine Repräsentanz in den Vereinigten Staaten und ist im Heimatland Italien an zahlreichen Standorten präsent.

Namirial offeriert ein vollständiges E-Signatur-Portfolio für Unterschriften in Anwesenheit oder aus der Ferne und bietet eine höchst flexible Lösung für nahtlose Integration unter vollständig eigener Marke.

Für weitere Informationen besuchen Sie namirial.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und Facebook.

Über CompuSight

CompuSight bietet zielgerichtete Beratungsservices für hochmoderne Technologie für Unternehmen auf der ganzen Welt an. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in Nordamerika und Europa. Die dynamischen und hochqualifizierten Fachleute sind spezialisiert auf die Entwicklung individueller Software sowie System-Integrationen und Lösungen für Business Intelligence.

CompuSights Team hat eine Leidenschaft für die Technologiebranche und die Softwarepakete reflektieren Qualität und Originalität. CompuSight ist ein Microsoft Gold Certified Partner in sechsKompetenzbereichen: Unabhängiger Softwareanbieter, Kundenbeziehungsmanagement, Business Intelligence, Portale und Zusammenarbeit, Softwareentwicklung und Datenplattform. Weitere Informationen: http://www.compusight.com.

