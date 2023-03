HABANOS SA

HABANOS, S.A. BEENDET DAS 23. HABANO FESTIVAL MIT DER MARKTEINFÜHRUNG DER PARTAGÁS LÍNEA MAESTRA

Havanna, 4. März 2023 (ots/PRNewswire)

Der Abend wurde zu Ehren der Marke Partagás veranstaltet und beinhaltete die Markteinführung ihrer Línea Maestra mit drei neuen Vitolas: Origen, Rito und Maestro

Die neue Serie von Zigarren ist die erste in der Geschichte von Habanos, S.A., die zu 100 % aus Tabak aus San Luis* hergestellt wird

Der Erlös der traditionellen Humidor-Versteigerung (Humidor Auction) belief sich auf 11.220.000€, die vollständig an das System des kubanischen Gesundheitswesens (Cuban Public Healthcare System) gespendet werden

Nach einer Woche unvergesslicher Aktivitäten erreichte das 23. Habano Festival gestern Abend mit dem auf dem Pabexpo-Messegelände stattfindenden Gala Dinner seinen Höhepunkt. Rund 1.200 Teilnehmer genossen diese zauberhafte Nacht, bereichert durch nationale und internationale Musik, Tanz und sogar Feuerwerke im Innenbereich, welche die Präsentation der neuen Produkteinführung von Habanos, S.A. illuminierten. Auch beehrte der Präsident der Republic von Kuba, Miguel Díaz Canel, die Gala mit seiner Anwesenheit und nahm zusammen mit anderen Regierungsobrigkeiten an der Veranstaltung teil.

Der Abend zollte der Marke Partagás Tribut mit der Markteinführung der Línea Maestra, der hochwertigsten Serie der Marke, die aus drei neuen Vitolas besteht: Origen (46 Ringmaß x 154 mm Länge), Rito (52 Ringmaß x 168 mm Länge) und Maestro (56 Ringmaß x 132 mm Länge). Jede dieser Vitolas wird in einer besonderen Kiste auf den Markt kommen, die 20 Zigarren enthält.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Marke und des Portfolios von Habanos, S.A., werden die Vitolas dieser neuen Partagás-Serie zu 100 % aus Tabak hergestellt, der in San Luis*, auf den Plantagen von Vuelta Abajo* in der Region Pinar del Río*, angebaut wird, was ihnen eine besondere aromatische Komplexität verleiht, ohne den einzigartigen Charakter der Marke zu verlieren.

Das Vitolario von Partagás zeichnet sich durch eine große Vielfalt an Formaten aus. Mehr als 30 Formate sind bereits Teil des Portfolios, das ständig wächst und dem stetig Neuerungen hinzugefügt werden. Línea Maestra ist eine Hommage an den einzigartigen „Origen" dessen, was als der beste Tabak der Welt erachtet wird, an das Lernen und die Tradition, welche den Genuss einer Habano zu einem „Rito" machen und an die „Maestros", die es möglich machen, ein „Meisterwerk" für Habano-Liebhaber zu schaffen.

Maritza Carrillo González und Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera, Co-Vorstandsvorsitzende von Habanos, S.A., erklärten: „In diesen Tagen haben wir Montecristo, Bolívar und Partagás gefeiert und gewürdigt – drei Marken, die den Habano-Aficionados zweifellos sehr am Herzen liegen und etwas ganz Besonderes sind. Wir haben die Plantagen von Pinar del Río und die Fabriken von Partagás und La Corona besucht, wo einige unserer emblematischen Habanos hergestellt werden, die alle „vollständig handgefertigt mit einer langen Einlage" („totally handmade with long filler") sind. Dann haben wir unsere traditionelle Messe und unser Seminar mit Produkten und Experten aus der ganzen Welt fortgesetzt. Wir haben auch der Präsentation der neuen Produkte beigewohnt, die Habanos, S.A., im Jahr 2023 auf den Markt bringen wird. Wir sind fest davon überzeugt, dass diese neuen Vitolas die Leidenschaft für Habanos, die alle Aficionados teilen, aufrechterhalten und sogar noch weiter entfachen werden".

Die Galanacht bot auch eine Ruhmeshalle, welche die großartige Arbeit all jener „Meister" illustrierte, welche die Habano zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Darüber hinaus konnten sich die Teilnehmer in die Hände von Porträtkünstlern begeben, die in Echtzeit Illustrationen anfertigten und ihnen so ein ganz besonderes Andenken an den Anlass schenkten.

Der Abend, der von Ray Cruz und Clarita García präsentiert wurde, bot zwei Orchester unter der Leitung von Maestro Manolito Simonet sowie eine audiovisuelle Show und eine Tanz- und Zirkusdarbietung. Zu den Künstlern, die an diesem Abend für die Unterhaltung sorgten, gehörten Zule Guerra, Lily Dayli, Vocal Leo, Bárbara Llanes, Leo Vera, Tammy López, Cristian Alejandro und Rodrigo Sosa. Außerdem überraschten die Tanzgruppen Lizt Alfonso, Fumescu und Habana Compass Dance die Gäste mit ihren Auftritten. Das Abschlusskonzert wurde von den Pionieren unter den Musikgruppen auf dem Gebiet der Disco-Dance-Musik in Europa – Boney M. – gegeben, mit einer praktisch neuen Besetzung, die aber dem Vermächtnis von Bobby Farrell gerecht wird und weiterhin eine einzigartige Show bietet.

Einer der Höhepunkte der Gala war die Versteigerung der exklusiven Humidore, die den sechs globalen Habanos-Marken gewidmet sind: Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey und H. Upmann. Der Erlös belief sich auf insgesamt 11.220.000€ und wird – wie üblich – vollständig an das System des kubanischen Gesundheitswesens (Cuban Public Healthcare System) gespendet.

Insbesondere der Cohiba-Humidor brach wieder einmal seinen eigenen Rekord, indem er 4.200.000€ einbrachte. Dieses exklusive Stück besteht aus Holz, Metallen und Halbedelsteinen, und seine Pracht bestätigt nochmals die Positionierung der Marke als weltoffen und elegant. Der Humidor fasst 500 Habanos, die alle sorgfältig aus den hochkarätigen Produktserien der Marke Cohiba ausgewählt wurden. Bei dieser Gelegenheit wurde der Humidor zusammen mit einer einzigartigen Uhr von Audemars Piguet versteigert, welche von einer anonymen Person für die Auktion gespendet worden war.

Darüber hinaus wurde im Verlauf des Abends das Paar – bestehend aus Herrn Antonios Pasparakis und Herrn Efthimios Karakristianoudis, – das den „Habanos World Challenge"-Wettbewerb gewann, bekanntgegeben und die „Habanos 2022 Awards" überreicht, mit welchen diejenigen Persönlichkeiten belohnt werden, deren Arbeit und Leidenschaft Habanos zu einem auf der ganzen Welt einzigartigen Produkt machen. Hier sind die Gewinner:

Habano Award für Kommunikation: Jasim Ahmed

Habano Award für die Herstellung: Yoandi Rodríguez Porra

Habano Award für geschäftliche Leistungen: Blanca Alsogaray

* Geschützte Ursprungsbezeichnungen

Klicken Sie hier, um Bilder der Veranstaltung in hoher Auflösung herunterzuladen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2013764/Habanos.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/habanos-sa-beendet-das-23-habano-festival-mit-der-markteinfuhrung-der-partagas-linea-maestra-301762714.html

Original-Content von: HABANOS SA, übermittelt durch news aktuell