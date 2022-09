HABANOS SA

HABANOS, S.A. FEIERTE 55 JAHRE ERFOLG FÜR COHIBA, DIE WELTWEIT RENOMMIERTESTE PREMIUM-TABAKMARKE

Havana (ots/PRNewswire)

- An der exklusiven Veranstaltung in Havanna, Kuba, nahmen Menschen aus 43 Ländern und bekannte nationale und internationale Künstler teil, wie James Morrison, der das Abschlusskonzert des Abends gab

- Während der Veranstaltung wurden zwei weltweit einzigartige Humidore versteigert, für die 2,900,000€ eingenommen wurden, Gelder, die vollständig an das kubanische Gesundheitswesen gehen werden

Die lang erwartete Feier zum 55. Jahrestag von Cohiba, der bedeutendsten und prestigeträchtigsten Marke von Habanos, fand in Havanna, Kuba, statt, dem Geburtsort dessen, was als die beste Zigarre der Welt gilt. Drei Tage lang bot Habanos, S.A. seinen Gästen ein umfangreiches Programm, das mit einem Begrüßungscocktail begann, gefolgt von einem Besuch der Tabakfabrik El Laguito Twisted Tobacco und endete mit dem gefeierten Galadinner.

Zwei Jahre nach dem letzten Habano-Festival wurde Kuba erneut von Liebhabern von Premium-Zigarren, insbesondere Habanos, bei einem Willkommenscocktail für 650 Personen besucht. Die Teilnehmer erlebten einen magischen Abend mit einer erlebnisreichen Reise durch die mehr als fünf Jahrzehnte erfolgreiche Geschichte der Marke und ihrer wichtigsten Linien: Classic, 1492, Maduro 5, Behike.

Außerdem wurde die bedeutende Fabrik El Laguito besichtigt, in der seit 1966 die Vitolas der Marke Cohiba hergestellt werden, um die Feinheit und Qualität dieser Habanos zu gewährleisten.

Den Abschluss bildete das exklusive Galadinner mit 650 Teilnehmern aus 43 Ländern, das sich auf die Neuheiten konzentrierte, die Habanos, S.A. im so genannten „Cohiba-Jahr" mit den Markteinführungen von Cohiba Ambar, Cohiba Colección Idealesund Cohiba 55 Aniversario Edición Limitada präsentierte.

Dieses Abendessen war der Höhepunkt aller Feierlichkeiten, die auf der ganzen Welt anlässlich des 55-jährigen Bestehens von Cohiba stattfanden. Eine Veranstaltung voller Tradition, Luxus und Genussmomente mit der Habano als Protagonist, die von den anspruchsvollsten Aficionados internationale Anerkennung erhalten hat. Seit ihrer Gründung im Jahr 1966 ist Cohiba ein Synonym für Exklusivität, Tradition und Qualität. An der Gala nahmen renommierte Künstler mit langen Karrieren wie César López, Miguel Patterson und Manolito Simonet sowie führende Persönlichkeiten der Musikszene wie Niurka González, Haila, Lily Daly und Mayko DʼAlma teil, aber auch Künstler mit innovativen Vorschlägen wie Camila Rodhe, Geidy Chapman, Emilio Frías „El Niño", Vocal Renacer oder Tenores Los Clásicos. Der Abend endete mit einem Konzert des international bekannten James Morrison.

Leopoldo Cintra González, Commercial Vice President von Habanos, S.A., sagte: „Neben Luxus und Exklusivität ist Cohiba ein Synonym für die Arbeit und den Einsatz von Generationen, die es geschafft haben, sie zur weltweit bekanntesten Habanos-Marke zu machen." Er fügte hinzu: „Wie könnte es anders sein? Ein so einzigartiges Datum hat es verdient, auf dem Höhepunkt dessen, was wir das „Cohiba-Jahr" nennen, mit drei einzigartigen und besonderen Vitolas wie Cohiba Ámbar, Cohiba Ideales und Cohiba 55 Aniversario Edición Limitada vorgestellt zu werden."

Während der Veranstaltung und zum ersten Mal außerhalb des Rahmens des Habano-Festivals fand die Versteigerung zweier einzigartiger Humidore statt. Alle darin enthaltenen Habanos wurden von den besten Torcedores der Fabrik El Laguito in „reiner Handarbeit" mit Longfillern hergestellt. Der Erlös geht vollständig an das kubanische Gesundheitswesen.

Der Cohiba 55th Anniversary Humidor im Wert von 2,800,000€ enthält 550 Habanos aus allen Linien der renommierten Marke und ist eine Hommage an die Erfolgsgeschichte von Cohiba. Außen aus Edelholz, Perlmutt und Swarovski, innen aus Okume und Mahagoni.

Humidor Rare Le Rituel & Cohiba Ambar, im Wert von 100,000€, wurde hergestellt, um eine Flasche Champagne Rare Milésime 1988 und 44 Cohiba Ambar zu enthalten. Es ist der erste einer Serie von 10 Humidoren in limitierter Auflage, die auf Anfrage von der renommierten Handwerkswerkstatt Elie Bleu, die seit 1976 Humidore für Tabak herstellt, handgefertigt werden.

Die Habanos Awards 2020 und 2021 wurden außerdem an Eulalio Bejarano und Riad Boukaram in der Kategorie Unternehmen, an Walid Saleh und Angel Garcia Muñoz in der Kategorie Kommunikation sowie an Vicente Fausto Torres und Nelson Rodriguez Lopez in der Kategorie Produktion verliehen.

Erfahren Sie hier mehr über die Geschichte von Cohiba.

Um Bilder in hoher Auflösung herunterzuladen, klicken Sie hier.

Hier finden Sie weitere Informationen über Habanos, S.A.:

www.habanos.com

https://www.instagram.com/habanos_oficial/

https://twitter.com/Habanos_Oficial

https://www.youtube.com/channel/UCstGLy96wdZG7eCM4855_DA

https://www.linkedin.com/company/habanos-sa/

Original-Content von: HABANOS SA, übermittelt durch news aktuell