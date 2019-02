HABANOS SA

Das XXI. Habanos Festival bietet eine Hommage an Havanna zu dessen 500-jährigem Bestehen

Havanna (ots/PRNewswire)

- Die Havanna-Zigarre (auch: Habano) ist ein Symbol für Tradition und Exklusivität und ihre Geschichte ist seit jeher stark mit der Stadt verknüpft, von der sie ihren Namen hat: Havanna

Havanna feiert in diesem Jahr sein 500. Jubiläum und die Geschichte der Havanna ist eng mit dieser Stadt verknüpft, von der ihre Namen stammt. Die Geschichte der Havanna-Zigarre erstreckt sich über die gesamte kubanische Hauptstadt und ihre Spuren finden sich dort an den verschiedensten Orten.

Das Tabakmuseum (Museo del Tabaco) ist eine Institution, die stets in Bewegung ist. Besucher finden hier alles, was mit dem Ritual zusammenhängt, das Freunde guter Habanos gerne genießen. Eine andere Verkörperung der Habanos in Havanna ist die Marke San Cristóbal de la Habana. Ihre Vitola, die Prado, verdankt ihren Namen einer berühmten Straße der Stadt. In der Paseo del Prado finden sich einige weltbekannte Gebäude - zu den Höhepunkten zählen dabei das 1838 eröffnete Opernhaus Gran Teatro de la Habana und das Kapitol von Havanna, das 1929 erbaut wurde und als eines der sechs wichtigsten Regierungsgebäude der Welt gilt.

Weitere Wahrzeichen im Hinblick auf die Habano sind die symbolträchtigen Tabakmanufakturen, wo kubanische Zigarrenrollerinnen jede einzelne Habano Total Mente a Mano con Tripa Larga - in reiner Handarbeit mit Longfiller gefertigt - auf traditionelle Art und Weise produzieren. Eine der beliebtesten Tabakfabriken ist die Real Fábrica de Tabacos Partagás. Die Fábrica de Tabaco Torcido El Laguito gilt als eine der exklusivsten und begehrtesten Manufakturen für Besucher. Die Real Fábrica de Tabaco Torcido La Corona schließlich ist berühmt als eines der außergewöhnlichsten und auffälligsten Bauwerke Kubas.

Als Hommage an die Stadt widmet das Festival dem 500. Jubiläum der Stadt Havanna und ihrer Verbindung mit der Havanna-Zigarre einen Master Lecture-Vortrag von Dr. Eusebio Leal Spengler, Historiker der Stadt Havanna. Darüber hinaus beinhaltet diese Ausgabe des Festivals die Präsentation eines exklusiven Postens von 500 Humidors von San Cristóbal de La Habana 1519 (57 Ringmaß und 170 mm Länge), die eigens zur Feier des Jubiläums der Stadt produziert wurden.

Habanos S.A. hat den fünf Jahrhunderten der Stadt Havanna ebenfalls einen besonderen Tribut gezollt, indem es ihr in diesem Jahr die abendliche Willkommensveranstaltung widmet. Außerdem feiert das staatliche Unternehmen die Marke San Cristóbal de la Habana, die vor 20 Jahren gegründet wurde.

