HABANOS, S.A. setzt Geschäftswachstum fort und erzielt Rekordumsatz von 537 Millionen Dollar

- Habanos, S.A. behält seine globale Führungsposition auf dem Markt für Premium-Zigarren

Habanos, S.A., das exklusiv die 27 Marken von Habanos vermarktet und Totalmente a Mano con Tripa Larga herstellt - vollständig von Hand mit Longfiller, hat während der 21. Ausgabe des Habanos Festival seine Geschäftsergebnisse für 2018 präsentiert: Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatz von 537 Millionen Dollar, mit einem Wachstum von 7 % gegenüber 2017.

"2018 war erneut ein erfolgreiches Jahr für die Habano", bestätigten Núñez and Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera, Co-Presidents von Habanos, S.A., "da der Umsatz in verschiedenen Märkten erneut gestiegen ist, sowohl im Hinblick auf Volumen als auch Wert, während wir gleichzeitig unseren Marktanteil von geschätzten 70 % in den Märkten beibehalten haben, wo wir unsere Marken verkaufen."

Im vergangenen Jahr wurden weltweit etwa 450 Millionen Premium-Zigarren verkauft.

Die fünf wichtigsten Märkte für Habanos, S.A. im Hinblick auf Umsatzvolumen sind Spanien, China, Frankreich, Deutschland und Kuba. Nach Regionen ist Europa nach wie vor der Hauptmarkt mit 53 % des Umsatzvolumens, gefolgt von Amerika (18 %), Asien-Pazifik-Raum (15 %) und der Nahe Osten (14 %).

Leopoldo Cintra González, Commercial Vice President, und José María López Inchaurbe, Vice President of Business Development of Habanos, S.A., geben zu bedenken, dass "die großartige Qualität und Exklusivität des Produktes, zusammen mit seiner einzigartigen Herkunft, die Habano in ein Premium-Produkt verwandelt haben, die überall auf der Welt Erfolg findet."

Das Festival (18. bis 22. Februar), zollt dem 500. Jubiläum der Havanna besondere Anerkennung. Besonders Augenmerk werden die Marke Trinidad zu Ihrem 50. Jubiläum und die Marke San Cristóbal de la Habana für Ihr 20. Jubiläum erhalten. Hoyo de Monterrey wird seine erste Gran Reserva Cosecha 2013 in seiner Double Coronas Vitola präsentieren.

Die limitierte Auflagen für 2019 werden sein: Allones No.2 de Ramón Allones und Quai D'Orsay Senadores; zusammen mit den Produkten für das La Casa del Habano Netzwerk und Habanos Especialists: Cohiba Novedosos und San Cristóbal de La Habana 20 Aniversario. Außerdem werden der besondere Humidor zu Ehren des 50. Jahrestags der Marke Trinidad und der Humidor Cristóbal de la Habana anlässlich der 500. Jubiläums von Havanna präsentiert.

