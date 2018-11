Habanos S.A. präsentiert die Limited Edition der Bolivar Soberano in Hongkong

Havanna (ots/PRNewswire) -

- Die Bolívar Soberano, Limited Edition für 2018 wird von The Pacific Cigar Co. am 19. und 20. November in Hongkong vorgestellt - Die erste Einführung der "Duke" Vitola de Galera - völlig ohne ihresgleichen im Portfolio der Marke

Habanos, S.A., wird durch seinen offiziellen Vertreiber für Asien-Pazifik, The Pacific Cigar Co., die Weltpremiere der Bolívar Soberano, einführen, zehn Zigarren, die "Totalmente a Mano con Tripa Larga hergestellt sind - (vollständig von Hand gefertigte Longfiller)." Es ist eine Mischung aus Blättern, die in der Region Vuelta Abajo* geerntet wurden und besonders von erfahreneren Rauchern geschätzt werden.

Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier: http://www.multivu.com/players/uk/8450351-habanos-presents-bolivar-soberano-hong-kong/

Die Präsentation der Bolívar Soberano wird am 19. und 20. November in Hongkong bei einer Veranstaltung stattfinden, bei der die Teilnehmer das Privileg haben werden, diese neue Habano-Zigarre zu verkosten und sich darüber hinaus auf einige Überraschungen freuen zu dürfen.

Die Bolívar Soberano (54 Ringmaß x 140 mm Länge) wird in einer besonderen Kiste für 10 Zigarren präsentiert werden. Soberano ist die erste Einführung der "Duke" Vitola de Galera, die völlig ohne ihresgleichen im Portfolio der Marke ist. Dies ist eine starke Habano, die den Zigarrenliebhaber eine ausgeglichene und aromatische Mischung der Marke in einem völlig neuen Format genießen lässt.

Habanos Limited Editions sind höchst geschätzt und Zigarrenliebhaber erwarten die Neuankunft jedes Jahr mit großer Spannung. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Vitolas nicht im regulären Portfolio der Marke zu finden sind, und sich durch eine sorgfältige Auswahl aller Blätter hervorheben - capa, tripa and capote (Deckblatt, Einlage und Umblatt), die für eine Dauer von nicht weniger als zwei Jahren gereift wurden.

Alle Habanos der Limited Editions sind "Totalmente a Mano con Tripa Larga - vollständig von Hand gefertigte Longfillers" aus ausgewählten Blättern aus der Region Vuelta Abajo* in der Region von Pinar del Río*, Kuba*, in ganz kleinen Mengen und von erfahrenen kubanischen Zigarrenrollern, die genauestens arbeiten, um die Erwartungen der anspruchsvollsten Habano-Liebhaber zu erfüllen.

Die Marke Bolívar wurde im Jahr 1902 kreiert und ist nach Simon Bolívar, einer der berühmtesten Personen des 19. Jahrhunderts, benannt, der in die Geschichte als der Befreier großer Teile Südamerikas von der spanischen Herrschaft einging. Aus diesem Grund und in Übereinstimmung mit dem Charakter der historischen Person, die ihr den Namen verleiht, zeichnet sich diese Habano durch ihr starkes Aroma aus. Zweifellos ist Bolívar eine der stärksten Marken im Habano-Universum.

The Pacific Cigar Company Limited (PCC) ist seit Juni 1992 der exklusive Vertreiber für die Habano, S.A. für die Region Asien-Pazifik.

The Pacific Cigar Company hat 57 Einzelhandelsgeschäfte in Asien-Pazifik und China mit 32 Geschäften in der Region, 2 Geschäften in China, 2 Geschäften in Kanada und zusätzlichen 21 Geschäften durch seine Partner in Asien.

*Geschützte Herkunftsbezeichnung

