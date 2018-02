XX Habanos Festival beginnt mit einem Abend, der der Cohiba Robustos Reserva Cosecha 2014 gewidmet ist

Havanna (ots/PRNewswire) -

- Cohiba führt die neue Reserva Robustos Cosecha 2014 ein - Der Umsatz der Grupo Habanos erreichte 500 Millionen USD im Jahr 2017, was einem Wachstum von 12 % zum festgelegten Umrechnungskurs im Vergleich zum letzten Jahr entspricht

Das Habanos Festival beginnt heute und zelebriert sein 20. Jubiläum. Die Liebhaber des besten Tabaks der Welt treffen sich vom 26. Februar bis zum 2. März in Havanna, wo sie die Neueinführungen der Habanos Marken genießen.

Auf der Pressekonferenz präsentierten Leopoldo Cintra González, Vice-President of Sales bei Habanos, S.A., und Jose Maria López Inchaurbe, Vice-President of Development bei Habanos, S.A., die wichtigsten Neueinführungen, u. a. die Cohibas Robustos Reserva Cosecha 2014 (50 x 124 mm). Alle Blätter, die in dieser Produktion verwendet wurden (Einlage und Umblatt), wurden einem dreijährigen Reifeprozess unterzogen. Diese neue Serie wurde in sehr begrenzten Mengen hergestellt: Nur 5.000 nummerierte Kisten, was die Exklusivität der Cohiba verkörpert. Diese Einführung wird die Krönung der Willkommensnacht des Festivals heute Abend im Salón de Protocolo El Laguito, in Playa, sein.

Darüber hinaus führt Partagás Línea Maduro zwei neue Vitolas mit Maduro-Verpackung ein: Maduro No 2 (55 x 120 mm lang) und Maduro No 3 (50 x 145 mm lang), die sich zur Vitola Maduro No 1 (52 x 130 mm lang) gesellen, die zum regulären Portfolio der Marke gehört.

Die neue Vitola Le Hoyo Río Seco (56 x 140 mm lang) von Hoyo de Monterrey schließt sich der Serie Le Hoyo an und erweitert die Palette der Zigarren mit schwerem Ringmaß. Und die neue Vitola Centrofinos (50 x 130 mm lang), auch mit schwerem Ringmaß, von Vegueros erweitert dessen aktuelles Portfolio.

Außerdem werden die Uhren der Serie Pilot Type 20 vorgestellt werden - ein Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Habanos, S.A und Zenith.

Grupo Habanos im Jahr 2017

Im Jahr 2017 erzielte die Grupo Habanos, die für die exklusive Weltvermarktung von 27 Marken von Habanos zuständig ist, einen Umsatz von 500 Millionen USD mit einem Wachstum von 12 % bei festgelegtem Wechselkurs im Vergleich zum Vorjahr.

Das Programm des Festivals bietet weiterhin Aktivitäten wie Besuche bei Plantagen und Fabriken in Vuelta Abajo*, die Handelsmesse, das internationalen Seminar, Verkostungen mit typischen lokalen Erzeugnissen, den Internationalen Habanosommelier-Wettbewerb sowie erstmalig den "Habanos World Challenge". Die spezielle Habanos-Verkostung findet zusammen mit Torres Brandy statt.

