Young Living stellt neue Partnerfarm auf den Philippinen vor

Die Kalipay Coconut Farm wird Kokosöl an Young Living liefern und vor Ort sozial tätig sein

Young Living Essential Oils, weltweit führend im Bereich der ätherischen Öle, hat heute seine neueste Partnerfarm auf den Philippinen vorgestellt: die Kalipay Coconut Farm. Die Kalipay Coconut Farm ist vor Ort sozial tätig, da sie der örtlichen Bevölkerung hilft und dazu beiträgt, die Umwelt zu schützen.

Da soziale Verantwortung ein wichtiger Teil ihrer Philosophie ist, spendet die Kalipay Coconut Farm jedes Jahr an die Lao Foundation, eine gemeinnützige Organisation, die benachteiligte Menschen auf den Philippinen mit Bildung, Erwerbsschulung und Werteformung unterstützt. Neben Spenden an die Lao Foundation unterstützt die Farm zudem den Nachwuchs der örtlichen Kokosfarmer mit Ausbildung in elektromechanischer Technik, um den Teufelskreis der Armut zu brechen und eine neue Generation zu beflügeln. Bislang wurden insgesamt 84 Kinder und Jugendliche in der Ausbildung unterstützt.

Zudem verwendet die Kalipay Coconut Farm umweltfreundliche Chemikalien, eine neue Disziplin, welche die Nutzung von Ressourcen optimiert und Ausschuss minimiert. Auf Basis der Überzeugung, dass jeder Schritt zählt, setzt die Farm diese neuen Verfahren um, um so nachhaltig wie möglich zu arbeiten.

"Young Living hat sich vor langer Zeit dafür entschieden, zu tun, was viele Unternehmen nicht tun: Die Profite dem Zweck unterzuordnen", sagte Lauren Walker, Chief Supply Chain Officer bei Young Living Essential Oils. "Wir könnten das Kokosöl, das wir für unsere Produkte benötigen, auf vielen Wegen beziehen, die einfacher und billiger wären. Die Kalipay Coconut Farm aber ragte als nachhaltige Quelle von Kokosnüssen heraus. Wir haben uns für die Kalipay Coconut Farm entschieden, da man dort unsere Werte der Gemeinschaft und Nachhaltigkeit teilt, die beide integrale Bestandteile unserer Verpflichtung 5×5 sind."

Alle Produkte von Young Living, in denen Kokosöl der Kalipay Coconut Farm verarbeitet wird, helfen dabei, Kindern und Jugendlichen eine Ausbildung zu ermöglichen und die Umwelt zu schützen. Young Living wird auch künftig mit weiteren Farmen wie Kalipay zusammenarbeiten, die vor Ort soziale Verantwortung zeigen und nachhaltige Verfahren umsetzen.

Young Living Essential Oils LC mit Sitz in Lehi (Utah) ist weltweit führend im Bereich der ätherischen Öle und bietet Ölprodukte der höchsten verfügbaren Qualität an. Young Living nimmt seine führende Rolle in der Branche ernst und setzt mit seiner gesetzlich geschützten Qualitätsverpflichtung Seed to Seal® Maßstäbe, die auf drei Pfeilern ruhen: Beschaffung, Wissenschaft und Standards (Sourcing, Science and Standards). Diese Leitprinzipien helfen Young Living beim Umweltschutz und der Bereitstellung purer, authentischer Produkte, damit Mitglieder sich bei Verwendung und Teilen mit Freunden und Familien sicher fühlen. Die Produkte von Young Living, die sämtlich von Farmen im Besitz des Unternehmens, von Partnerfarmen und von im Rahmen von Seed to Seal zertifizierten Lieferanten stammen, unterstützen nicht nur gesunde Lebensweise, sondern eröffnen mehr als 6 Millionen Mitgliedern auf der Welt Möglichkeiten, Lebenszweck und umfassende Wellness zu finden, da sie ihre Tätigkeit mit ihren Werten und Interessen vereinbaren können. Weitere Informationen erhalten Sie unter YoungLiving.com, folgen Sie @youngliving auf Instagram und auf Facebook.

