Young Living Essential Oils begrüßt Wayne Moorehead als Executive Vice President für Marketing

Young Livings neuer EVP für Marketing wird sicherstellen, dass die Marke konsequent die Vision, Mission und Zielbestimmung von YL widerspiegelt

Young Living Essential Oils, der weltweit führende Anbieter von ätherischen Ölen, hat Wayne Moorehead als Executive Vice President (EVP) für Marketing angeworben. Moorehead verstärkt die Geschäftsleistung von Young Living als Experte für Marketing und Markenstrategie und wird den weiteren Erfolgskurs von Young Living als führende Health- und Wellnessmarke maßgeblich mitgestalten.

"Wayne hat sich als Experte für Marketingstrategie und Markenpositionierung einen Namen gemacht und wird bei Young Living seine umfassende Erfahrung im Kundenhandel und Direktvertrieb einsetzen. Er wird eine zentrale Rolle bei unserer zukünftigen Markenentwicklung und optimierten Marketingstrategie spielen, damit wir unser 5×5 Pledge erfolgreich umsetzen können", sagte Jared Turner, President und Chief Operating Officer von Young Living. "Als neuestes Mitglied der Geschäftsleitung von Young Living wird es Waynes Aufgabe sein, unsere Position als Weltmarktführer bei ätherischen Ölen zu zementieren. Er wird Marketingstrategien entwickeln, um Young Living Essential Oils in jeden Haushalt der Welt zu bringen."

Bevor er zu Young Living kam, half Moorehead mehreren Unternehmen mit seiner Expertise und Begeisterung für Marketing dabei, ihre Marken zu definieren, zu kommunizieren und zu aktivieren. Er war CMO eines großen börsennotierten Produzenten von natürlichen Nahrungsergänzungen und trug als CMO eines INC 500-Unternehmens maßgeblich zum Aufbau seiner milliardenschweren Marke bei.

Moorehead entwickelte die Marketingstrategie eines New Yorker Kreativbüros und einer Agentur in Salt Lake City, wo er mit zahlreichen weltbekannten Marken wie Johnson & Johnson, Fender, Whole Foods und Intel kollaborierte. Zuletzt diente Moorehead als Markenchef bei einer der am schnellsten wachsenden Digitally Native Vertical Brands (DNVB). Er hat einen MBA von der Marriott School of Business.

"Ich bin sehr glücklich, einem so großartigen, zielgerichteten Unternehmen beizutreten", sagte Moorehead. "Die Mitarbeiter und Produkte von Young Living haben ein unglaubliches Wachstum bewirkt und das Unternehmen als führende Wellness-Marke etabliert. Ich freue mich darauf, die erfolgreiche Zukunft von Young Living mitzugestalten."

Young Living Essential Oils, LC, mit Sitz in Lehi (Utah, USA) ist Weltmarktführer bei ätherischen Ölen und bietet mit ätherischen Ölen versetzte Produkte der höchsten Qualität an. Young Living weiß, dass seine Marktführerschaft auch Verantwortung bedeutet, und legt mit seinem Seed to Seal®-Qualitätsversprechen die denkbar höchste Messlatte. Dieses fußt auf drei Stützpfeilern: Beschaffung, Wissenschaft und Standards. Auf Grundlage dieser Leitsätze leistet Young Living einen Beitrag zum Schutz der Erde und stellt reine, authentische Produkte her, die seine Mitglieder voll Zuversicht gebrauchen und mit Freunden und Familie teilen können. Die Produkte von Young Living stammen ausnahmslos von unternehmenseigenen Farmen, Partnerfarmen und Seed to Seal-zertifizierten Lieferanten. Sie fördern nicht nur einen gesunden Lebensstil, sondern auch ein Gefühl der Sinnhaftigkeit und des ganzheitlichen Wohlergehens für die über fünf Millionen Mitglieder in aller Welt, indem sich die Arbeit an ihren Werten und Leidenschaften orientiert.

