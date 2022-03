Venture Global LNG, Inc.

VENTURE GLOBAL GIBT NEUE VERTRIEBSVEREINBARUNGEN FÜR PLAQUEMINES UND CP2 LNG BEKANNT UND INFORMIERT ÜBER DEN AKTUELLEN STAND DER PRE-FID-MEILENSTEINE

Arlington, Virginia, 17. März 2022 (ots/PRNewswire)

Venture Global LNG gab heute bekannt, dass das Unternehmen zwei neue langfristige Kaufverträge mit 20 Jahren Laufzeit mit New Fortress Energy Inc. (NASDAQ: NFE) abgeschlossen hat, darunter 1 Million Tonnen pro Jahr (MTPA) von Plaquemines LNG und 1 MTPA von CP2 LNG. Dies ist die erste Kaufvertrag für die Anlage von CP2 LNG, mit deren Bau das Unternehmen voraussichtlich im Jahr 2023 beginnen wird. Mit diesen Verträgen hat Venture Global seit 2017 mehr als 80 % der langfristigen 20-Jahres-Verträge von US-amerikanischen LNG-Unternehmen abgeschlossen.

„Venture Global ist stolz darauf, eine langfristige Partnerschaft im LNG-Bereich mit New Fortress Energy einzugehen. Unsere Unternehmen engagieren sich gemeinsam dafür, die Energiemärkte gut zu versorgen und gleichzeitig saubere Energieziele durch den Export von kostengünstigem US-amerikanischem LNG in Schwellenländer voranzutreiben", sagte Mike Sabel, Chief Executive Officer (CEO) von Venture Global LNG. „Die LNG-Anlage von CP2, die an den Calcasieu Pass angrenzt, wird auf unserer Vision aufbauen, Louisiana zu einer internationalen Drehscheibe für Innovationen zu machen, um die globale Energiesicherheit zu verbessern."

Heute gibt das Unternehmen außerdem mehrere Meilensteine bei seinen Pre-FID-Aktivitäten für Plaquemines LNG bekannt:

Voraussichtlich baldige formale FID und Abschluss der Projektfinanzierung.

Baubeginn im August 2021 aufgrund der historischen Marktnachfrage und der soliden finanziellen Unterstützung für das Projekt.

Verkaufte 14 Millionen Tonnen der 20 MTPA Nennkapazität. Das Unternehmen geht davon aus, in den kommenden Wochen Verträge über die verbleibende Kapazität bekannt zu geben.

Vergabe von Engineering- und Beschaffungsaufträgen an Weltklasseunternehmen wie KZJV, Baker Hughes, UOP Honeywell und CB&I.

„Auf dem heutigen globalen Markt kommt es auf Ausführung und Geschwindigkeit an, und Venture Global ist einzigartig positioniert, um schnell US-amerikanische LNG-Kapazitäten bereitzustellen, mit denen die wachsende Energienachfrage der Welt gedeckt werden kann", sagte Mike Sabel, CEO von Venture Global. „Vor diesem Hintergrund – und aufbauend auf der erfolgreichen Bilanz von 29 Monaten vom FID bis zur ersten LNG-Produktion bei Calcasieu Pass – hat unser Unternehmen einen beschleunigten Zeitplan für Plaquemines aufgestellt. Während wir den Prozess der Projektfinanzierung abschließen, haben wir eine Reihe von Schritten unternommen, um unser Projekt zu beschleunigen, darunter die Vergabe wichtiger EPC-Verträge und den Baubeginn im Herbst 2021."

Informationen zu Venture Global LNG

Venture Global ist ein langfristiger, kostengünstiger Anbieter von US-amerikanischem LNG, das aus ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgaslagerstätten stammt. Die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, begann im Januar 2022 mit der Produktion von LNG. Darüber hinaus baut oder entwickelt das Unternehmen weitere 60 MTPA an Produktionskapazität in Louisiana, um die Welt mit sauberer, erschwinglicher Energie zu versorgen. Das Unternehmen entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur CO2-Abscheidung und -absorption (CCS).

