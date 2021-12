Venture Global LNG, Inc.

Venture Global LNG und CNOOC Gas & Power geben LNG-Verkaufs- und Abnahmeverträge bekannt

Arlington, Virginia (ots/PRNewswire)

Venture Global LNG und CNOOC Gas & Power Group Co., Ltd, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), gaben heute die Unterzeichnung einer 20-jährigen Verkaufs- und Kaufvereinbarung (SPA) bekannt. Dies ist der erste LNG-Liefervertrag, den ein US-Exporteur mit CNOOC, Chinas größtem LNG-Importeur, unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung wird Venture Global 2 Millionen Tonnen LNG pro Jahr (MTPA) frei an Bord (FOB) aus seiner LNG-Exportanlage Plaquemines in Plaquemines Parish, Louisiana, liefern. Darüber hinaus wird CNOOC Gas & Power für einen kürzeren Zeitraum 1,5 Millionen Tonnen (MT) LNG aus der Calcasieu Pass LNG-Anlage von Venture Global beziehen.

„Venture Global freut sich, die Ausweitung unserer Präsenz in Asien durch zwei neue Verträge zur Versorgung des chinesischen Marktes mit sauberem, kostengünstigem US-LNG bekannt zu geben", sagte Mike Sabel, Chief Executive Officer von Venture Global LNG. „China ist für die globalen Klimabemühungen von entscheidender Bedeutung, und das von Venture Global gelieferte LNG wird für Jahrzehnte eine wichtige Ergänzung des kohlenstoffarmen Energiemixes sein. Diese neue langfristige Partnerschaft mit CNOOC baut auf der anhaltenden Dynamik unseres Unternehmens in einem sehr aktiven Jahr 2021 auf."

„Als Chinas größter LNG-Importeur fühlt sich CNOOC nicht nur der Aufgabe verpflichtet, die Gasversorgung Chinas zu sichern, sondern auch dem Klimaziel, bis 2060 ein kohlenstoffneutrales China aufzubauen", sagte Shi Chenggang, Vorsitzender von CNOOC Gas & Power. „Wir freuen uns, unsere langfristige LNG-Kooperation mit Venture Global bekannt geben zu können. Durch die Unterzeichnung der SPAs mit Venture Global wird CNOOC in der Lage sein, die steigende Gasnachfrage Chinas noch besser zu decken und gleichzeitig Chinas Energiewende zu unterstützen, um ein ‚schöneres China' zu schaffen."

Informationen zu Venture Global LNG

Venture Global ist ein langfristiger, kostengünstiger Anbieter von US-amerikanischem LNG, das aus ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgaslagerstätten stammt. Venture Global baut oder entwickelt derzeit 70 MTPA an Produktionskapazität in Louisiana, um die Welt mit sauberer, erschwinglicher Energie zu versorgen. Das Unternehmen entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -absorption (CCS).

Informationen zu CNOOC

CNOOC ist der größte LNG-Importeur Chinas und hat seit 2006 mehr als 200 Millionen Tonnen LNG importiert. Bislang hat CNOOC einen großen Beitrag zur sicheren Gasversorgung Chinas und zur Unterstützung seiner grünen und kohlenstoffarmen Entwicklungsziele geleistet. CNOOC wird sich auch in Zukunft um zuverlässige, flexible, wettbewerbsfähige und diversifizierte LNG-Lieferungen weltweit bemühen.

