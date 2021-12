Venture Global LNG, Inc.

Venture Global und der Gouverneur von Louisiana, John Bel Edwards, kündigen die geplante CP2 LNG-Exportanlage an

Arlington, Virginia (ots/PRNewswire)

Heute gaben Venture Global LNG und der Gouverneur von Louisiana, John Bel Edwards, bekannt, dass das Unternehmen mehr als 10 Milliarden Dollar in die Entwicklung einer vierten LNG-Exportanlage im Bundesstaat Louisiana investieren wird. Das neue Projekt, CP2 LNG ("CP2"), wird in Cameron Parish liegen und an die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, angrenzen. Mit dieser Ankündigung erhöht sich die geplante Gesamtinvestition von Venture Global im Bundesstaat Louisiana auf mehr als 20 Milliarden Dollar. CP2 wird Tausende von gut bezahlten Arbeitsplätzen schaffen und während der Projektlaufzeit schätzungsweise 2 Milliarden Dollar an neuen lokalen Einnahmen bringen. Die durch das Projekt neu geschaffenen direkten Arbeitsplätze werden ein durchschnittliches Jahresgehalt von 120.000 Dollar plus Sozialleistungen haben.

"Venture Global ist stolz darauf, seine Expansion in Louisiana mit dem Start unseres nächsten Projekts, CP2 LNG, fortzusetzen. CP2 wird sich in Cameron Parish befinden, angrenzend an unser bestehendes Calcasieu Pass Terminal. Diese beiden Projekte, zusammen mit unserer im Bau befindlichen LNG-Anlage in Plaquemines, stellen eine Investition von mehr als 20 Milliarden Dollar im Bundesstaat Louisiana dar und werden Tausende von Arbeitsplätzen schaffen - sowohl Festanstellungen als auch Arbeitsplätze im Baubereich", sagte Mike Sabel, CEO von Venture Global. "Mit zwei großen LNG-Exportprojekten, die sich derzeit im Bau befinden, ist Venture Global bestrebt, das sauberste und kostengünstigste LNG in Nordamerika zu produzieren. Wir sind stolz darauf, mit Louisiana bei diesen Bemühungen und bei der Entwicklung der Kohlenstoffabscheidung und -absorption (CCS) für unsere Anlagen zusammenzuarbeiten. Unter der Führung von Gouverneur John Bel Edwards baut Louisiana seinen Status als internationales Zentrum für Innovationen zur Bewältigung der Energie- und Klimaherausforderungen unserer Zeit aus."

"Venture Global hat erheblich in die Wirtschaft von Louisiana investiert, und ich bin stolz darauf, dieses aufregende neue Projekt mit ihnen zu feiern", sagte Louisianas Gouverneur John Bel Edwards. "Die CP2-Anlage in Cameron wird mehr als 1.000 neue Arbeitsplätze und Tausende von Bauarbeitsplätzen in der Region schaffen, was erhebliche Auswirkungen auf unsere Wirtschaft haben wird. Und es beinhaltet eine saubere Energietechnologie, die die Menge des in die Atmosphäre abgegebenen CO2 reduziert, was für unsere Umwelt von großer Bedeutung ist. Da Louisiana das Ziel verfolgt, bis 2050 keine Emissionen mehr zu verursachen, ermöglichen Projekte mit Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung unserem Bundesstaat, die Industrie zu unterstützen, ohne unsere langfristigen Ziele der Kohlenstoffreduzierung zu gefährden."

Venture Global gab heute außerdem bekannt, dass das Unternehmen bei der Federal Energy Regulatory Commission (FERC) einen formellen Antrag auf Genehmigung für den Standort, den Bau und den Betrieb der CP2-LNG-Anlage und der CP-Express-Pipeline eingereicht hat. CP2 LNG wird ein Terminal für verflüssigtes Erdgas (LNG) mit einer Verflüssigungskapazität von 20 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) bauen, besitzen und betreiben. Die CP Express-Pipeline wird die CP2 LNG-Anlage mit Erdgas versorgen.

Informationen zu Venture Global LNG

Venture Global ist ein langfristiger, kostengünstiger Anbieter von US-amerikanischem LNG, das aus ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgasvorkommen bezogen wird. Derzeit baut oder erschließt Venture Global 70 MTPA Produktionskapazität in Louisiana, um der Welt saubere Energie zu günstigen Preisen zu liefern.

