Venture Global Calcasieu Pass gibt erfolgreiche Bau des zweiten LNG-Lagertanks bekannt

Venture Global LNG, Inc. verkündet voller Stolz den erfolgreichen Bau des zweiten LNG-Lagertanks auf dem Dach der Exporteinrichtung von Calcasieu Pass LNG in Cameron Parish, Louisiana. Dieser wichtige Projektmeilenstein wurde ungefähr drei Monate vor dem Zeitplan und nur neun Monate nach der endgültigen Investitionsentscheidung des Projekts fertiggestellt.

Der Tankdom mit einem Fassungsvermögen von 816.000 Kilogramm mit Aufbauten wurde am Dienstag, den 19. Mai in weniger als einem Monat nach dem Aufbau des ersten LNG-Tanks am 24. April aus der Luft aufgestellt. Die Montage aus der Luft ermöglicht sichereren Zugang sowie einen schnelleren Bauzeitplan, da das Dach gleichzeitig mit der Hülle aufgerichtet werden kann. Der Tankdom wurde mit einem Druck von 0,25 psi innerhalb von einer Stunde und 20 Minuten aufgerichtet. CB&I Storage Tank Solutions, eine Abteilung der McDermott International, Inc., ist für den Bau der beiden Tanks im Rahmen des Projekts mit einem Fassungsvermögen von 200.000 m3 zuständig.

Venture Global freut sich außerdem bekannt zu geben, dass die ersten Module für das Gas- und Dampfturbinenkraftwerk mit einer Leistung von 720 MW der Exporteinrichtung nun vor Ort eingetroffen sind. Die Hauptkomponenten der gasisolierten Schaltanlage (GIS) konnten erfolgreich nach Plan installiert werden und am Standort sind bereits Module für den luftgekühlten Kondensator (ACC) eingegangen und verbaut worden.

Informationen zu Venture Global LNG

Venture Global LNG ein langfristiger und kostengünstiger Anbieter von LNG aus nordamerikanischen Erdgasvorkommen und befasst sich aktuell mit dem Aufbau oder der Entwicklung einer Produktionskapazität von 50 MTPA in Louisiana. Die 10-MTPA-Venture-Global-Calcasieu-Pass-Einrichtung wird aktuell an der Kreuzung des Calcasieu Ship Channel und des Golfs von Mexiko gebaut. Die 20-MTPA-Venture-Global-Plaquemines-LNG-EInrichtung soll dieses Jahr in Bau gehen und befindet sich im Süden von New Orleans am Mississippi River. Venture Global LNG arbeitet auch an einer 20-MTPA-Venture-Global-Delta-LNG-Einrichtung, die an Plaquemines angrenzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.venturegloballng.com.

