Venture Global LNG, Inc.

Venture Global Calcasieu Pass meldet erfolgreichen Dacheinbau für ersten LNG-Speichertank sowie weitere Projekt-Meilensteine

Arlington, Virginia (ots/PRNewswire)

Venture Global LNG, Inc. meldet den erfolgreichen Dacheinbau beim LNG-Speichertank an der LNG-Exportanlage Calcasieu Pass des Unternehmens in Cameron Parish im US-Bundesstaat Louisiana. Dieser wichtige Projekt-Meilenstein wurde termingerecht fertiggestellt und kommt nur acht Monate nach der endgültigen Investitionsentscheidung (FID) für das Projekt.

Die 1,8 Millionen Pfund schwere Tankkuppel und die Montage wurden am Freitag, dem 24. April, per Luftdruck aufgesetzt. Das Anheben per Luftdruck ermöglicht einen besseren und sichereren Zugang sowie einen schnelleren Bauzeitplan, da das Dach gleichzeitig mit der Außenschale errichtet werden kann. CB&I Storage Tank Solutions, ein Geschäftsbereich von McDermott International, Inc. baut die beiden 200.000 m3 großen Doppeltanks des Projekts und hat seit 1962 mehr als 1000 Dächer per Luftdruck eingebaut. Der Tankdom wurde in weniger als 2 Stunden mit einem Druck von 0,25 PSI angehoben.

Venture Global ist auch stolz darauf, bekanntgeben zu können, dass die Umgrenzungsmauer der Exportanlage (einschließlich der Tore an den Zufahrtsstraßen) und der Deich nun fertiggestellt sind und den Standort sichern. Weeks Marine und der EPC-Auftragnehmer des Projekts, Kiewit, arbeiteten zusammen, um diesen Teil des Projekts drei Monate vor dem Zeitplan abzuschließen. Da das Gelände nun vollständig geschützt ist, liegt der Schwerpunkt auf der Ankunft und Installation der modularen Ausrüstung des Projekts. Die ersten Rohrgerüst-Module trafen am Standort ein und wurden im April erfolgreich installiert, und die Ausrüstung für das 720-MW-Gas- und Dampfturbinen-Kombikraftwerk des Projekts wird voraussichtlich im nächsten Monat eintreffen.

Der sichere und erfolgreiche Dacheinbau und der Abschluss dieser anderen Meilensteine sind Beweis für den anhaltenden Einsatz des Unternehmens in puncto Ausführung und Sicherheit. Das Projekt hat inzwischen mehr als mehr 4,7 Millionen Arbeitsstunden ohne einen meldepflichtigen Zwischenfall verzeichnet.

Informationen zu Venture Global LNG

Venture Global LNG ist ein langfristiger, kostengünstiger Anbieter von LNG, das aus ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgasbecken geliefert werden soll, und baut oder entwickelt derzeit 50 MTPA Produktionskapazitäten in Louisiana. Die 10-MTPA-Anlage Venture Global Calcasieu Pass befindet sich am Schnittpunkt des Calcasieu-Schiffskanals und des Golfs von Mexiko im Bau. Die 20 MTPA Venture Global Plaquemines LNG-Anlage wird voraussichtlich noch in diesem Jahr mit dem Bau beginnen und liegt südlich von New Orleans am Mississippi. Venture Global LNG entwickelt auch die 20 MTPA Venture Global Delta LNG-Anlage, die an Plaquemines angrenzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.venturegloballng.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1160041/Calcasieu_Pass.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/825434/VENTURE_GLOBAL_LNG_INC___Logo.jpg

Pressekontakt:

Investorenkontakt bei Venture Global: Leah Woodward

+1 202-759-6746

lwoodward@vglng.com



oder Medienkontakt bei Venture Global: Jessica Wickett

+1 202-759-6739

jwickett@vglng.com

Original-Content von: Venture Global LNG, Inc., übermittelt durch news aktuell