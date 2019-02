Venture Global LNG, Inc.

Venture Global Calcasieu Pass und TransCameron Pipeline erhalten gemäß FERC-Verfügung die Genehmigungserteilungen

Venture Global LNG, Inc. gibt bekannt, dass die US-amerikanische Behörde für Energiehandel, die Federal Energy Regulatory Commission (FERC), die Genehmigungen im Rahmen der Paragraphen 3 und 7 des Natural Gas Act für die Exportanlage Venture Global Calcasieu Pass LNG des Unternehmens und die damit verbundene TransCameron Pipeline im Cameron Parish, Louisiana, erteilt hat.

"Mit der nun vorliegenden FERC-Genehmigung und unserem Projekt, das über verbindliche Abnahmeverträge (sale and purchase agreements/SPAs) über 20 Jahre Laufzeit mit Shell, BP, Edison S.p.A., Galp, Repsol und PGNiG verfügt, planen wir, die Baumaßnahmen in Louisiana unverzüglich in enger Abstimmung mit der FERC und anderen Behörden aufzunehmen", erklärten die beiden CEOs Bob Pender und Mike Sabel gemeinsam. "Dieser Meilenstein ist der Höhepunkt langjähriger Bemühungen und wir sind stolz auf die ausgezeichnete Arbeit, die unsere regulatorischen, umweltrelevanten, juristischen und technischen Teams geleistet haben. Wir sind gespannt darauf, den Bau unseres Projekts Calcasieu Pass zu starten und ab 2022 kostengünstiges Flüssigerdgas (LNG) für unsere Kunden zu liefern."

Die über eine Kapazität von 10 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) ausgewiesene Anlage Calcasieu Pass wird eine umfassende Prozesslösung der GE Oil & Gas LLC, Teil von Baker Hughes, einer Firma von GE (BHGE), nutzen, bei der modulare, vorproduzierte Gasverflüssigungsantriebe mittlerer Größe eingesetzt werden. Venture Global hat mit Kiewit einen integrierten EPC-Vertrag zur schlüsselfertigen Planung, Entwicklung, Konstruktion, Kommissionierung, Prüfung und Gewährleistung der Anlage Calcasieu Pass geschlossen.

Das Unternehmen entwickelt derzeit ebenfalls die mit 20 MTPA veranschlagte Plaquemines LNG-Exportanlage und die damit verbundene Gator Express Pipeline im Plaquemines Parish, Louisiana. Die Plaquemines LNG-Anlage hat den Entwurf der Umweltverträglichkeitserklärung (Environmental Impact Statement) am 13. November 2018 erhalten und die endgültige Umweltverträglichkeitserklärung soll voraussichtlich am 3. Mai 2019 erteilt werden, gemäß der Zeitplanbenachrichtigung zur Umweltprüfung, die von der FERC am 31. August 2018 abgegeben wurde. Die FERC hat eine 90-tägige Entscheidungsfrist zur bundesbehördlichen Genehmigung bis zum 1. August 2019 festgelegt. Plaquemines LNG hat einen verbindlichen Abnahmevertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren mit PGNiG abgeschlossen.

Venture Global LNG ist ein langfristiger Anbieter von Flüssigerdgas zu geringen Kosten aus den reichen Erdgasvorkommen Nordamerikas. Das Verflüssigungsverfahren von Venture Global LNG nutzt eine höchst effiziente und verlässliche Gruppe von Produkten, die von BHGE bereitgestellt werden. Venture Global LNG entwickelt die Anlagen Venture Global Calcasieu Pass mit 10 MTPA (an einem Standort von ca. 400 ha an der Kreuzung des Calcasieu-Schiffskanals mit dem Golf von Mexiko) und Venture Global Plaquemines LNG mit 20 MTPA (an einem Standort mit ca. 250 ha im Plaquemines Parish, Louisiana, 48 km südlich von New Orleans am Mississippi). Venture Global hat bis heute 855 Millionen USD Kapital für die Entwicklung seiner Projekte beschafft. Weitere Informationen stehen unter www.venturegloballng.com zur Verfügung.

