Venture Global LNG und Kiewit geben EPC-Vertrag für LNG-Exporteinrichtung Calcasieu Pass bekannt

Arlington, Virginia, (ots/PRNewswire) - Venture Global LNG Inc. und Kiewit geben gemeinsam bekannt, dass Kiewit den Zuschlag für Konstruktion, Einkauf und Bau (EPC) für das LNG-Exportprojekt Calcasieu Pass LNG erhalten hat, das sich in Cameron Parish (Louisiana) in der Entwicklung befindet. Im Rahmen des EPC-Vertrages für eine schlüsselfertige Anlage wird die Kiewit Louisiana Co. Konstruktion, Ausführung, Bau, Aufträge, Test und Garantie der Einrichtung übernehmen, die über eine Kapazität von 10 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) verfügen wird. Der Abschluss wird für 2022 erwartet.

Co-CEO Bob Pender sagte: "Wir sind über die Partnerschaft mit einer der führenden Auftragsfirmen Nordamerikas für unser Projekt Calcasieu Pass höchst erfreut. Das Team von Kiewit bringt Jahrzehnte der Erfahrung im Bau, eine einzigartige Bilanz bei der Sicherheit und Durchführung wichtiger Infrastrukturprojekte unter Einhaltung von Zeitplan und Budget ein. Dazu gehört das LNG-Exportprojekt Cove Point in Lusby (Maryland). Diese Partnerschaft unterstützt die fortgesetzte Umsetzung unserer Strategie im Zeitplan."

Co-CEO Mike Sabel setzte hinzu: "Kiewit entspricht unserer Strategie, die höchste Qualität zu den geringstmöglichen Kosten umzusetzen. Es geht Ihnen nicht nur um die Ausführung, sondern um die stete Verbesserung und Optimierung ihres Ansatzes. Der Abschluss dieses Vertrages, der unseren Anforderungen bei Budget, Zeitplan und Finanzen entspricht, ist bislang einer der wichtigsten Meilensteine unseres Unternehmens und Höhepunkt unserer Entwicklungspläne."

"Wir sind über die Partnerschaft mit Venture Global LNG bei diesem wichtigen EPC-Projekt höchst erfreut. In der Zusammenarbeit mit herausragendem Engagement und Talent wird dieses Projekt ein Modell für die Bereitstellung sauberer, verlässlicher und kostengünstiger Energie für den weltweiten Markt sein", sagte Bruce Grewcock, Vorsitzender und CEO von Kiewit. "Es ist eine fantastische Sache, darum gebeten zu werden, unsere umfassende Branchenkenntnis und Kapazitäten einzubringen, um das LNG-Exportprojekt Calcasieu Pass für Venture Global LNG sicher und innerhalb von Zeitplan und Budget umzusetzen."

Die Einrichtung Calcasieu Pass mit einer Kapazität von 10 MTPA wird eine umfassende Prozesslösung der GE Oil & Gas LLC, Teil von Baker Hughes, einer Firma von GE (BHGE), nutzen und modulare, vorproduzierte Gasverflüssigungsanlagen mittlerer Größe und 5x2 Gas-Dampf-Turbinen mit 711 MW verwenden, um das elektrische Antriebssystem der Anlagen zu unterstützen Der Bau der Einrichtung wird zu Beginn des Jahres 2019 nach Erhalt der behördlichen Genehmigungen beginnen. Zu den Genehmigungen gehört die Abschlussverfügung der Behörde für den Energiehandel der USA (Federal Energy Regulatory Commission - FERC), deren Erlass derzeit spätestens für den 22. Januar 2019 erwartet wird.

Das Projekt Calcasieu Pass hat bindende Abnahmeverträge mit einer Laufzeit von 20 Jahren mit Shell, BP, Edison S.p.A., Galp, Repsol und PGNiG unterzeichnet. Zudem baut das Unternehmen die LNG-Exporteinrichtung Plaquemines mit einer Kapazität von 20 MTPA in Plaquemines Parish (Louisiana), die den ersten bindenden Abnahmevertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren mit PGNiG abgeschlossen hat. Venture Global LNG rechnet damit, 2019 formelle, endgültige Investitionsentscheidungen (FID) für die LNG-Projekte Calcasieu Pass und Plaquemines zu tätigen.

Informationen zu Venture Global LNG

Venture Global LNG ist ein langfristiger Anbieter von verflüssigtem Erdgas zu geringen Kosten aus den reichen Erdgasvorkommen Nordamerikas. Das Verflüssigungsverfahren von Venture Global LNG nutzt eine höchst effiziente und verlässliche Gruppe von Produkten, die von BHGE bereitgestellt werden. Venture Global LNG entwickelt die Einrichtungen Venture Global Calcasieu Pass mit 10 MTPA (an einem Standort von ca. 400 ha an der Kreuzung des Calcasieu-Schiffskanals mit dem Golf von Mexiko) und Venture Global Plaquemines LNG mit 20 MTPA (in Plaquemines Parish (Louisiana), einem Standort mit ca. 250 ha am Mississippi, 48 km südlich von New Orleans (Louisiana). Venture Global hat bis heute 855 Millionen USD Kapital für die Entwicklung seiner Projekte eingesammelt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.venturegloballng.com.

Informationen zu Kiewit

Kiewit ist eines der größten und angesehensten Hoch- und Tiefbauunternehmen Nordamerikas. Das 1884 gegründete Unternehmen in Belegschaftsbesitz betreibt ein Netzwerk von Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko. Kiewit erbringt Hoch- und Tiefbauleistungen für eine Reihe von Märkten, darunter die Branchen Transport, Öl, Gas und Chemie, Energie, Bau, Wasser/Abwasser, Industrie und Bergbau. Kiewit wies 2017 einen Umsatz von 8,7 Mrd. USD aus und beschäftigt 22.000 Arbeiter und Angestellte

