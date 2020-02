Max Grundig Klinik Bühlerhöhe

Max Grundig Klinik beruft neuen Chefarzt der Psychosomatik

- Dr. Christian Graz übernimmt zum 1. März die Leitung des Psychosomatischen Bereichs der renommierten Privatklinik. - Die enge Verzahnung zwischen Innerer und Psychosomatischer Medizin bleibt auch weiterhin das zentrale Konzept der Max Grundig Klinik.

Die Max Grundig Klinik auf der Bühlerhöhe im Schwarzwald konnte Dr. Christian Graz für die Position des Chefarztes der Psychosomatischen Abteilung gewinnen. Dr. Graz wird seine neue Funktion zum 1. März antreten.

Andreas Spaetgens, Geschäftsführer der Max Grundig Klinik, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass Herr Dr. Graz unser Team an exzellenten Ärzten verstärken wird. Herr Dr. Graz hat nicht nur einen hervorragenden Ruf als Psychiater und Psychotherapeut, er teilt auch unsere Vision, die Gesundheit von Körper und Geist als Einheit zu begreifen."

Prof. Dr. Curt Diehm, Ärztlicher Direktor der Max Grundig Klinik und Leiter der Inneren Medizin, ergänzt: "Dr. Christian Graz besitzt genau jenes ganzheitliche Verständnis von Gesundheit, das uns in der Max Grundig Klinik leitet. Deshalb freue mich ganz besonders, mit Herrn Dr. Graz im engen Zusammenspiel von Innerer und Psychosomatischer Medizin im Sinne unserer Patienten zusammenzuarbeiten."

Dr. Christian Graz (45) leitete von 2015 bis 2019 die Nexus Klinik in Baden-Baden. Zuvor war er drei Jahre lang Oberarzt an der Klinik für Forensische Psychiatrie der LMU München und Ärztlicher Leiter der staatlichen Begutachtungsabteilung. Dr. Christian Graz ist Facharzt für Psychiatrie und Psychosomatik, Verhaltenstherapie, Suchtmedizin, Sexualtherapie und Verkehrsmedizin. Zudem ist er Forensischer Schwerpunktarzt und Ärztlicher Leiter des Instituts für forensische-psychiatrische Begutachtung. Sein Schwerpunkt liegt auf der kognitiv-verhaltenstherapeutischen Patientenversorgung.

Dr. Christian Graz studierte Humanmedizin in Würzburg und Basel sowie Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie an der LMU München und der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie in München-Ost Haar. Der Mediziner arbeitete mehrere Jahre als Vorlesungsassistenz und in der Forschung, unter anderem auf den Gebieten Neuroimaging, Biomarker bei Demenzerkrankungen, in der Behandlung von Sexualstraftätern sowie im Rahmen der Gesundheitsprävention mit den Aspekten Burnout und achtsamkeitsbasierter Verfahren. Er veröffentliche zu seinen Forschungen zahlreiche Beiträge in Fachpublikationen.

Zu seiner Berufung an die Max Grundig Klinik merkt Dr. Christian Graz an: "Meine Entscheidung für die Max Grundig Klinik ist auch getragen von den außerordentlichen Bedingungen des Hauses. Das Umfeld zur Gesundung von psychisch erkrankten Patienten ist einmalig. Neben der hohen fachlichen Kompetenz in der Betreuung sind die Ruhe und die mögliche Entschleunigung, die eine Klinik inmitten des Schwarzwaldes bietet, enorm positive Faktoren. Die Klinik verknüpft High-Tech Diagnostik mit einem Ambiente, das nicht auf den ersten Blick an ein Krankenhaus erinnert. Restaurant, freundliche Zimmer und Fitnessbereich eingebettet in ein vergleichsweise kleines Haus sind Voraussetzungen, damit sich Patienten hier wohl fühlen können. Die Rahmenbedingungen sind somit ideal, einen individuellen Ansatz der sprechenden, zugewandten Medizin mit dem Patienten im Mittelpunkt zu verwirklichen."

Weitere Informationen unter www.max-grundig-klinik.de

Pressekontakt:

Dr. Klaus Westermeier Medienbüro Römerstraße 4

80801 München

0172-8433232

info@kwestermeier.de

Original-Content von: Max Grundig Klinik Bühlerhöhe, übermittelt durch news aktuell