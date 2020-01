IPC Systems, Inc.

IPC wird auf der E-World Energy & Water 2020 vertreten sein

Essen, Deutschland (ots/PRNewswire)

IPC, ein führender globaler Anbieter von sicheren, regelkonformen Kommunikations- und Netzwerklösungen für Finanzmarktteilnehmer, wird vom 11. bis 13. Februar 2020 an der E-World Energy & Water in Essen, Deutschland, teilnehmen. In diesem Jahr wird IPC bereits zum siebten Mal in Folge auf der führenden Handelsmesse der Energiebranche vertreten sein.

Im Rahmen der Veranstaltung treffen weltweite Organisationen und internationale Entscheidungsträger des Energiesektors zusammen, um innovative Energielösungen zu präsentieren und wichtige Branchenthemen zu diskutieren. Diese umfassen globale und politische Trends, intelligente Technologien, Energiewende sowie neue Möglichkeiten innerhalb des Finanzsektors.

Während wir weiterhin von unseren geschätzten Beziehungen zu Kunden des Energiesektors lernen, möchte IPC zukunftsorientierte Industrieteilnehmer dabei unterstützen, weitere Möglichkeiten innerhalb des Energiesektors freizuschalten. Angesichts des Jahr für Jahr zunehmenden Energie- und Rohstoffhandels werden die anwesenden IPC-Experten Licht auf die Zusammenarbeit des Unternehmens mit Cloud9 Technologies werfen, einem führenden Anbieter von cloudbasierter Kommunikation. Die Kooperation ist auf eine fortschrittliche Open Voice-Handels- und Kollaborationslösung ausgerichtet ist, sodass Organisationen durch die Nutzung von Cloud-Lösungen innerhalb der Branche den entscheidenden Schritt voraus bleiben können.

Zusätzlich verfügt IPC über eine große Auswahl an unternehmenseigenen Produkten und Lösungen, die den Energie- und Rohstoffhandel vorantreiben. Zu diesen zählen Unigy und Connexus Cloud. Bei Unigy handelt es sich um IPCs jüngste, bahnbrechende, hochmoderne SOA-basierte Plattform für Handelsbeziehungen und -anwendungen. Sie ist flexible, robust und einfach bedienbar. Unigy nutzt Technologien und Architekturen, die den neuesten Standards entsprechen, um Flexibilität und Skalierbarkeit zu förden und ist auf eine Weise konzipiert, die das gesamte Handelsumfeld produktiver, konformer, intelligenter und effizienter gestalten soll.

Die Connexus Cloud Multi-Cloud-Plattform verbindet globale Kapitalmärkte mit Sell- und Buy-Side-Unternehmen, Inter-Dealer-Brokern, Liquiditätsquellen, Trade-Lifecycle-Anbietern, Marktdatenlieferanten sowie mit Clearing- und Abwicklungsfirmen, die in einem Ökosystem aus über 6.600 Kapitalmarktteilnehmern aus 750 Städten in mehr als 60 Ländern weltweit miteinander vernetzt sind.

Mit Connexus Cloud stellt IPC Sprachfunktion, Daten, Partner und Anwendungen für Nutzer im weltweiten Finanzsektor bereit.

Durch die Bereitstellung und Integration von sowohl privaten als auch hybriden Clouds sowie durch die Freigabe sicheren Zugangs zu über 550 öffentlichen Clouds unterstützt Connexus Cloud die Nutzung von Clouds für sichere, garantierte und leistungsstarke Daten- und Sprachkommunikationen. Hierzu zählen optimierte Leistungen für Blockchain, Marktdaten und Transaktionen.

Veranstaltungsteilnehmer, die an einem Gespräch mit IPC interessiert sind, finden uns in Halle 2 an Stand 2-231. Wir laden Sie auch herzlich dazu ein, uns auf Twitter @IPC_Systems_Inc und LinkedIn zu folgen.

Informationen zu IPC

IPC ist ein Unternehmen, das sich als Technologieführer und Service Leader auszeichnet und die globalen Finanzmärkte unterstützt. Wir helfen unseren Kunden, Veränderungen frühzeitig zu erkennen und Probleme zu lösen und setzen mit Branchenexpertise, erstklassigem Service und umfassender Technologie Maßstäbe. Mit seiner kundenorientierten Mentalität vereint IPC eines der größten und vielfältigsten globalen Finanz-Ökosysteme, das alle Anlageklassen und Marktteilnehmer abdeckt. Als Enabler dieses Ökosystems befähigt IPC die Community zu interagieren, zu handeln und auf Marktveränderungen und Herausforderungen zu reagieren - wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um ihre Sicherheit, Produktivität, Compliance und Vernetzung zu unterstützen. Erfahren Sie mehr unter ipc.com.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen und ziehen bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in Betracht. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten oder implizierten zukünftigen Resultaten abweichen.

Medienkontakte: Patrick Chambeau Drew Pierson IPC Systems, Inc. Finn Partners for IPC +33 1 55 82 91 50 +1 212 529 4810 Patrick.Chambeau@ipc.com Drew.Pierson@finnpartners.com Terri Bloore Jaskiran Shergill Finn Partners for IPC Finn Partners for IPC +44 207 017 8422 +44 203 917 5237 Terri.Bloore@finnpartners.com Jaskiran.Shergill@finnpartners.com

