PharmaCielo kündigt Notierung an der TSX Venture Exchange an und teilt Neues zum Unternehmen mit

Toronto (ots/PRNewswire) -

- PharmaCielo plant Börsenhandel an der TSX Venture Exchange ("TSXV" oder "TSX Venture") ab oder um den 18. Januar 2019 unter dem Ticker PCLO. - Managementteam und Aufsichtsrat unterstützen den Übergang aus dem erfolgreichem Ausbau der Anbau- und Verarbeitungsinfrastruktur zur kommerziellen Produktion und dem gewerblichen Vertrieb in 2019. - Das Unternehmen verfügt mit 30 Millionen USD in Barmitteln über ein ausreichendes Kapital, um seine Ziele im Jahr 2019 zu erreichen.[ 1]

PharmaCielo Ltd. ("PharmaCielo" oder das "Unternehmen"), der kanadische Mutterkonzern des führenden Anbauers und Herstellers von medizinischem Cannabisöl in Kolumbien (PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S.), gab heute einen Unternehmensfortschrittsbericht zur Vorbereitung seiner Börsennotierung an der TSXV unter dem Ticker PCLO (TSXV:PCLO) am oder um den 18. Januar 2019 bekannt.

Zur Vorbereitung für PharmaCielos Übergang zur kommerziellen Produktion und dem gewerblichen Vertrieb von Cannabisölextrakten und -konzentraten im Jahr 2019, hat das Unternehmen einige wichtige Personen in sein Managementteam und seinen Aufsichtsrat (den "Vorstand") berufen:

- Da die skalierbare Anbau- und Verarbeitungsinfrastruktur etabliert und der Börsengang des Unternehmens abgeschlossen ist, ist Anthony Wile als vorläufiger Chief Executive Officer und Vorstandsvorsitzender zurückgetreten und nimmt erneut das Amt des Chief Executive Officers der Grupo Jaque Ltd., eines Private-Equity- und Investmentunternehmens mit Sitz in Medellín, wahr. Herr Wile wird auch weiterhin mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, und zwar in der Funktion eines Sonderberaters, der sich schwerpunktmäßig auf die aktive Unterstützung der langfristigen globalen Strategie sowie die Expansion internationaler Gelegenheiten konzentriert; - David Attard wurde zum Chief Executive Officer ernannt; - Dr. Delon Human wurde zum Global Head of Health and Innovation ernannt und - Doug Bache wurde in den Vorstand berufen, und dient als Vorsitzender des Audit-Ausschusses.

"Als Federico Cock-Correa und ich vor einigen Jahren PharmaCielo gegründet haben, haben wir uns eine Organisation vorgestellt, die die natürlichen Vorzüge, die Kolumbien bietet, dazu nutzen konnte, zu einem weltweit führenden Hersteller von Cannabisprodukten zu werden, der einen langfristigen Wert für seine Aktionäre fördert sowie einen Nutzen, von dem sowohl die Endverbraucher als auch die Bevölkerung Kolumbiens gleichermaßen profitieren", so der ausscheidende CEO Anthony Wile. "Anfang des Jahres nahm ich vorübergehend die Position des CEO ein, um den Geschäftsbedarf während des Börsengangs zu decken und um die Expansion internationaler Initiativen zu leiten, durch die das Unternehmen seine Anbau- und Verarbeitungsfähigkeiten voranbrachte. In den nächsten Jahren wird sich PharmaCielo zu einem Wertschöpfungspartner und Zulieferer von Cannabinoiden für globale Endprodukte-Unternehmen entwickeln. David Attard kann eine nachweisbare Erfolgsbilanz der Skalierung gewinnbringender Tätigkeiten über mehrere Märkte und Vertriebskanäle hinweg vorweisen. Ich bin zuversichtlich, dass David Attard und das Team gut positioniert sind, um profitables Wachstum für Aktionäre zu erzeugen, wenn ich wieder meine Funktion als CEO von Grupo Jaque Ltd. einnehme und meinen Beitrag zur Entwicklung von PharmaCielo als Berater leiste." ____________ [1] Januar 2019

David Attard - CEO von PharmaCielo, fügte hinzu: "Unter Anthony Wiles Führung hat PharmaCielo eine Plattform mit einer Erfahrenheit und einem Umfang geschaffen, die zu einem Wertschöpfungsanbieter von Cannabinoiden für einige der weltweit größten Organisationen werden sollte. Globale, verbraucherorientierte Unternehmen sind daran gewöhnt, Partner in der Lieferkette zu versorgen, die eine gleichbleibend hohe Qualität in großen Mengen bieten können. PharmaCielo ist in der Lage, diesen Bedarf zu decken und mit diesen Kunden an der Weiterentwicklung und individuellen Anpassung dieser Cannabinoide im Laufe der Zeit zusammenzuarbeiten, um spezifische Anforderungen an das Produktdesign zu erfüllen. Wir haben eine solide Basis für den Beginn der Produktion und des Vertriebs im großen Umfang im Jahr 2019. Das Unternehmen stellt bereits medizinisches Cannabisöl von höchster Qualität her, ist gut kapitalisiert, hat kurzfristige Umsatzchancen und führt fortgeschrittene Gespräche zum gezielten Eintritt in internationale Zuständigkeitsbereiche."

Eine der ersten Initiativen von Herrn Attard war die Ernennung von Dr. Delon Human zum Global Head of Health and Innovation. "Delon Human war in den letzten drei Jahren ein wertvolles Mitglied unseres Vorstands und hat bereits in der Vergangenheit erfolgreich die Entwicklung von Verbraucherprodukten und Innovation gefördert, nebst Richtlinien im Gesundheitswesen auf globaler Ebene mit großen Unternehmen, unter anderem solche aus der pharmazeutischen, Verbrauchergetränke- und Tabakindustrie. Wir gehen davon aus, dass der Bau unserer großangelegten Produktions- und Innovationsanlage, in der Delon Human und sein Team die Entwicklung von Partnerschaften mit globalen Endprodukt-Lieferanten ausbauen und Innovation sowie Produktentwicklung ankurbeln werden, um den Bedarf dieser potenziellen Kunden zu decken, im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen sein wird."

Unternehmensfortschrittsbericht

PharmaCielo konzentriert sich im Geschäftsjahr 2019 auf:

- die Vergrößerung der Anbaufläche des Unternehmens von einem derzeit 5,3 Hektar großen Freiluftgewächshaus[2]) auf rund 20 Hektar[2]); - die Fertigstellung des 2.300 m[2 ][2] GMP[2]-zertifizierten Forschungs- und Technologiezentrums zur Ölverarbeitung und für Produktinnovation; - den Beleg der Registrierung vom kolumbianischen Landwirtschaftsministerium für mehrere Cannabis-Stämme - zur Bestätigung des uneingeschränkten Eigentums an einzigartiger Pflanzengenetik für den Massenanbau und die Ölgewinnung; - den Beginn des Verkaufs von Produkten aus Cannabisöl in Schlüsselmärkten zur Generierung von Umsatz; - die Bestätigung der Vereinbarungen mit kolumbianischen Vertriebshändlern und Herstellern von Endprodukten, um die Verbraucherprodukte auf den Markt zu bringen; - die Festlegung der Beziehungen mit Vertriebshändlern und Herstellern von Endprodukten in ausgewählten internationalen Zuständigkeitsbereichen, um die Produkte auf den Markt zu bringen; - den Erhalt der ISO-9001-Zertifizierung für Qualitätsmanagementsysteme (QMS), zur Bestätigung der betrieblichen Aufrichtigkeit ohne Nachprüfung für Kunden; - die Eröffnung der ersten Clínica im Centro Oncológico de Antioquia (COA), Teil eines Netzwerks von Onkologen mit sich gegenseitig ergänzenden Zielen, die sich auf die Behandlung von 5 Millionen Patienten konzentrieren.

_______________ [2] GMP (Gute Herstellungspraxis) , wie definiert durch den Expertenausschuss für Spezifikationen für pharmazeutische Präparate der Weltgesundheitsorganisation (WHO)

Anbaubetrieb

PharmaCielo verfügt derzeit über ein etwa 5,3 Hektar großes Freiluftgewächshaus[2], in dem aktiv angebaut wird, und plant, diese Anbaufläche bis Ende 2019 stetig auf rund 20 Hektar zu vergrößern [2], um die erwartete unmittelbare Nachfrage sofort zu erfüllen. PharmaCielo verfügt derzeit über ca. 139 Hektar [2] [3] Gesamtanbaukapazität.

Der Bau der gewerblichen Anbauanlage in oder in Nachbarschaft von indigenen Gemeinschaften beginnt partnerschaftlich im Jahr 2019, wenn PharmaCielo seine Führungsrolle durch die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen lizenzierter Produzenten zum Beziehen von 10 % der Produktion aus ländlichen und indigenen Gemeinschaften bestätigt.

Ölverarbeitungs- und Produktinnovationseinrichtung nach den Standards guter Herstellungspraxis

PharmaCielo stellt derzeit sowohl CBD- als auch THC-dominante Cannabisölextrakte in einer vorübergehend genutzten Einrichtung am Standort seiner Gärtnerei und seines Anzuchtzentrums her, sowohl für den kommerziellen Verkauf als auch für die Produktforschung, soweit erforderlich. Das Unternehmen baut eine 2.300 Quadratmeter große[2] Ölverarbeitungsanlage (die "Anlage"), die überschüssige Kapazitäten für die kurzfristige Ölproduktion bietet, mit zusätzlicher Fläche für eine modulare Erhöhung der Produktionskapazität, wenn die Nachfrage für die Produkte des Unternehmens steigt. Die Anlage soll im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen sein und den Betrieb im dritten Quartal-2019 aufnehmen.

Die Anlage wird außerdem als PharmaCielos Produktinnovations- und Entwicklungszentrum unter der Leitung von Dr. Delon Human dienen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, ein Wertschöpfungspartner und Zulieferer von Cannabinoiden für globale Hersteller von Endprodukten zu werden. Die Anlage soll ein wertvolles Werkzeug von PharmaCielo zur Entwicklung und Anpassung von Cannabinoiden für bestehende und künftige Kunden sein.

UBIQUO

Das Unternehmen hat im zweiten Quartal 2018 eine verbindliche Absichtserklärung zur Übernahme von UBIQUO, der wichtigsten Patienten- und E-Klinik-Plattform Kolumbiens, abgegeben (die "Transaktion") und wird diese Transaktion in den ersten Wochen des Jahres 2019 abschließen. Derzeit hat UBIQUO an seinem Standort Medellín 85.000 Patienten auf seiner Plattform, die Ärzten und Patienten einen Zugriff auf Behandlungsoptionen mit Cannabinoiden gewährt. Das Unternehmen plant, in sieben weiteren kolumbianischen Zuständigkeitsbereichen UBIQUO-Kliniken hinzuzufügen, wodurch die Anzahl der Patienten voraussichtlich deutlich zunehmen und es zu einem weiter ansteigenden Zugriff durch Ärzte kommen wird. PharmaCielo geht davon aus, dass seine erste Clínica , wie zuvor beschrieben, den Betrieb im zweiten Quartal 2019 aufnehmen wird. Jede Clínica wird eine Apothekenpräsenz anbieten, die Ärzten und Patienten für cannabinoidbasierte Behandlungsoptionen zur Verfügung steht. ___________________ [3] 15 Millionen Fuß[2] bestehend aus : 1,3 Millionen Fuß[2] Gärtnerei & Anzuchtzentrum (im Eigentum des Unternehmens); 0,4 Mio. Fuß[2] Freiluftgewächshäusern im Eigentum des Unternehmens mit einheimischen Bauern; und 13,3 Millionen Fuß[2] Freiluftgewächshaus-Kapazität mit Zugriff durch derzeitige Vertragsanbauer.

Geschäftsentwicklung - Kolumbien

Das Unternehmen führt zurzeit fortgeschrittene Gespräche mit gezielten Produkvertriebshändlern, die bestehende Beziehungen zu führenden kolumbianischen Großhändlern und Einzelhändlern von Endprodukten in geeigneten Gesundheits- und Wellness- (und damit in Verbindung stehenden) Märkten unterhalten. Das Unternehmen geht davon aus, zumindest eine solche Beziehung sowie die Inbetriebnahme der zertifizierten Produktionsanlagen im Jahr 2019 zu bestätigen, und plant den Beginn des Produktvertriebs und Umsatzes im Jahr 2019.

Geschäftsentwicklung - International

Das Unternehmen schließt derzeit Vertragsbeziehungen mit wichtigen Partnern in den wichtigsten Zielmärkten, sowohl in Europa als auch in Nord- und Mittelamerika, von denen jeder über solide Beziehungen und Kapazitäten verfügt, die für die Marktbedürfnisse angemessen sind. In diesen Märkten beruht die Beziehungsabsicht auf effizienten Marktstrategien für den Verkauf von medizinischen Cannabis-Extrakten in großem Umfang über bestehende Vertriebshändler direkt an die Hersteller von Endprodukten zum Vertrieb am Markt. Das Unternehmen erwartet, mindestens zwei solche Beziehungen im Laufe des Jahres 2019 mit Beginn des Produktvertriebs und Einnahmen bis zum ersten Quartal 2020 zu konsolidieren.

Über David Attard, CEO

Herr Attard war seit 2015 Mitglied des Vorstands der PharmaCielo Ltd. und bis vor Kurzem Führungskraft und Direktor bei President's Choice Service Inc. sowie Führungskraft bei President's Choice Bank.

Als Vizepräsident und Mitglied der Geschäftsleitung von President's Choice Financial, einer Tochtergesellschaft von Loblaw Companies Limited, war Herr Attard für die Leitung der Unternehmensentwicklung und -strategie, Produktentwicklung und E-Commerce in allen Abteilungen von President's Choice Financial zuständig.

Mit mehr als 17 Jahren Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche bei Unternehmen wie President's Choice Financial, Citigroup, American Express und The Loyalty Group verfügt Herr Attard über einen vielfältigen Geschäftshintergrund in unterschiedlichen Positionen, die sich über Strategie, Planung, neue Unternehmen, Start-ups, GuV-Management, Unternehmensentwicklung, Marketing, Analysen, Markenentwicklung und Betriebsmanagement erstrecken. Er wurde 2005 von Citigroup mit dem Chairman's Global Leadership Award ausgezeichnet.

Herr Attard hat einen BBA und einen BA von der York University.

Dr. Delon Human, Global Head, Health and Innovation

Dr. Human, MBChB, MPraxMed, MFGP, DCH, MBA, ist seit 2013 Mitglied des Vorstands der PharmaCielo Ltd. und ein veröffentlichter Autor, internationaler Dozent und Berater im Gesundheitswesen mit Spezialisierung auf globale Gesundheitsstrategie, Unternehmens-und Produkttransformation, Schadensreduzierung und Gesundheitskommunikation als Präsident und Gründer von Health Diplomats plc.

Er war als Berater des Generaldirektors der Weltgesundheitsorganisation und des UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon tätig. Bis 2014 war er als Generalsekretär und Sonderbeauftragter für die WHO / UN der International Food and Beverage Alliance tätig, einer Gruppe führender Lebensmittel und nicht-alkoholischer Getränkeunternehmen mit einer globalen Präsenz.

Von 1997 bis 2005 diente Dr. Human als Generalsekretär der World Medical Association (WMA), der globalen Vertretung von Ärzten. Er war maßgeblich am Aufbau der World Health Professions Alliance beteiligt, einer Vereinigung der globalen Vertretung von Ärzten, Pflegern, Apothekern, Zahnärzten und Physiotherapeuten. 2006 wurde er als Generalsekretär der African Medical Association (AfMA) gewählt. Er ist Mitglied der russischen und rumänischen Academies of Medical Science.

Dr. Human qualifizierte sich als Arzt in Südafrika und schloss seine Postgraduiertenstudien in Allgemeinmedizin und Kindergesundheit in Südafrika und Oxford, England ab. Er war zwei Jahrzehnte lang als Krankenhausarzt und in der pädiatrischen Endokrinologie-Forschungseinheit des John Radcliffe Hospital tätig und half bei der Einrichtung mehrerer medizinischer Einrichtungen, einem Krankenhaus und einer Notfallklinik in Südafrika. Er schloss sein Studium der Betriebswirtschaft mit einem MBA an der Edinburgh Business School ab.

Douglas H. Bache, Director, Audit Committee Chair

Herr Bache ist ein Finanzexperte mit Geschäftsführungs- und Vorstandserfahrung, sowohl in börsennotierten als auch privatwirtschaftlichen Unternehmen, und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in Unternehmensfinanzen, Rohstoff- und Kapitalmärkten sowie Geschäfts-und Unternehmensentwicklung in verschiedenen Industriesektoren, darunter Bergbau, Finanzdienstleistungen und Informationstechnologie.

Herr Bache hat in den vergangenen 12 Jahren Beratungen zu Unternehmensfinanzen und -strategie sowie Managementleistungen für Bergbauunternehmen erbracht und war davor in Führungspositionen bei Vale/Inco Limited und North American Palladium Ltd. tätig. Während seiner 10-jährigen Laufbahn im Anlage- und Unternehmensbankwesen bei CIBC World Markets und Société Générale Canada leitete Herr Bache Kundenbeziehungen, Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen und bot M&A und Risikomanagementberatungsdienste für Unternehmen aus den Sektoren Bergbau und Metalle, Öl und Gas, Herstellung und Finanzdienstleistung an.

Seine diversen Fachgebiete umfassen unter anderem M&A-Bewertung und -Ausführung, Unternehmensfinanzierung und Passivmanagement, Projektevaluierung/Kapitalvergabe, Risikomanagement Richtlinien/Sicherung, strategische und taktische Planung, Treasury- und Rohstoffhandel, Unternehmensstruktur und -führung sowie Budgetierung und Prognose.

Herr Bache besitzt einen Bachelor of Mathematics - Business Administration von der Universität Waterloo und hat verschiedene Executive MBA-Programme an der Queen's University besucht.

Für weitere Informationen:

http://www.PharmaCielo.com

Über PharmaCielo

PharmaCielo Ltd. ist ein weltweit tätiges Unternehmen in Privatbesitz mit Sitz in Kanada, das seinen Schwerpunkt auf die Verarbeitung und die Lieferung von vollständig natürlichen, medizinischen Cannabisöl-Extrakten und damit verbundenen Produkten an große Vertriebskanäle setzt. Die Haupt- (und hundertprozentige) Tochtergesellschaft von PharmaCielo ist PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S. mit Hauptsitz in seinem Anbau- und Anzuchtzentrum in Rionegro, Kolumbien.

Die Geschäftsleitungen von PharmaCielo und PharmaCielo Colombia Holdings bestehen aus internationalen Geschäftsleuten und Spezialisten unterschiedlicher Fachrichtungen mit relevanten und vielfältigen Erfahrungen. PharmaCielo erkannte die bedeutende Rolle, die der ideale Standort Kolumbien für den Aufbau eines nachhaltigen Unternehmens in der medizinischen Cannabis-Industrie einnehmen würde; und das Unternehmen hat zusammen mit seinen Direktoren und Führungskräften einen überzeugenden Geschäftsplan mit Schwerpunkt auf der Belieferung des internationalen Markts erstellt.

Warnhinweis

Der Abschluss der Notierung von PharmaCielo (die "Notierung") an der TSX Venture Exchange (die "TSXV") ist an eine Reihe von Bedingungen gebunden. Es kann keine Zusicherung dafür geben, dass die Notierung wie geplant oder überhaupt abgeschlossen sein wird.

Investoren werden darauf hingewiesen, dass, abgesehen von den bei der Einreichung gemachten Aussagen im Zusammenhang mit der Notierung, alle Informationen, die in Bezug auf die Notierung freigegeben oder erhalten werden, möglicherweise nicht stimmen, unvollständig sein könnten und sie daher nicht auf sie vertrauen sollten.

Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (Regulierungsdienstleister, wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert wird) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Weder die TSXV noch deren Regulierungsdienstleister hat in irgendeiner Weise auf den Vorteilen der Notierung und zugehörigen Transaktionen bestanden und keine der vorstehenden Einheiten in irgendeiner Weise durch den Inhalt dieser Pressemitteilung befürwortet oder abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen kann man an der Verwendung von Wörtern wie "erwartet", "wird erwartet", "beabsichtigt", "glaubt" bzw. Varianten solcher Wörter und Phrasen erkennen oder die angeben, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen "können" , "werden", auftreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen in Bezug auf die Notierung, den Abschluss des Baus des Forschungs- und Technologiezentrums der Ölverarbeitungs- und Produktinnovationseinrichtung, den Zeitpunkt der Einnahmen aus dem Verkauf von Cannabis, die Ausweitung der Anbaumöglichkeiten, den Abschluss der Transaktion mit UBIQUO, die Eröffnung zusätzlicher UBIQUO-Kliniken und die Entwicklung von nationalen und internationalen Geschäftsbeziehungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, beispielsweise im Hinblick auf die von PharmaCielo geplanten Produkte und die Fähigkeit zur Ausführung des Geschäftsplans, die das Management unter den gegebenen Umständen für vernünftig hält; die tatsächlichen Ergebnisse, die Leistung oder die Errungenschaften von PharmaCielo können jedoch erheblich von künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften, die in jeglichen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beeinträchtigt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Die Aktienmärkte im Allgemeinen, Risiken im Zusammenhang mit im Frühstadium befindlichen Unternehmen, Risiken im Zusammenhang mit der Regulierung von Cannabis und Cannabinoid-Derivaten, die Nichterteilung der notwendigen Genehmigung durch die TSXV, Wettbewerber um die geplanten Produkte von PharmaCelo, Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb in Kolumbien und ein Wechselkursrisiko. Man sollte sich dementsprechend nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

PharmaCielo übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben.

Ansprechpartner für die Medien: David Gordon, Chief Corporate Officer, +1-416-315-8741, d.gordon@pharmacielo.com; Anfragen von Investoren: Investors@pharmacielo.com

Original-Content von: PharmaCielo, übermittelt durch news aktuell