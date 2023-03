LOUIS XIII COGNAC

COGNAC LOUIS XIII ENTHÜLLT DEN RARE CASK 42.1

WUNDER HEGEN UND PFLEGEN

10 Jahre nach dem RARE CASK 42.6 hat LOUIS XIII die Ehre, nun den RARE CASK 42.1 zu enthüllen – ein wahres Wunder von Zeit und Natur für einen ultimativen Ausdruck des Cognacs LOUIS XIII. Der in einer limitierten Auflage von etwas über 775 einzigartigen schwarzen Kristall-Dekantern verfügbare RARE CASK 42.1 öffnet ein Tor zu den Wundern der Welt und dringt auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen in Bereiche des Unbekannten und Ungewöhnlichen vor.

Die Tierçons, die in den Schatten der Keller der Domaine de Grollet ruhen, dem Versammlungsort des Vermächtnisses von LOUIS XIII, sind selbst wahre Wunder. Zusammen bergen sie eine liebevoll gehütete Sammlung von Eaux-de-vie, kostbaren Erinnerungen aus dem Anbaugebiet Cognac Grande Champagne, aus denen schließlich der LOUIS XIII Cognac entsteht.

Jedes Tierçon ist aus dem Holz französischer Eichen gefertigt, mit über 100-jähriger Reifung. Man sagt ihnen nach, sie würden über ihren eigenen Geist verfügen, der zu den Eaux-de-vie spräche. Jede eingepflanzte Eichel ist ein Versprechen des Geschenks von Zeit und Natur: Indem LOUIS XIII an die kommenden Jahrhunderte denkt, erschafft es wundervolle Aussichten für die künftigen Generationen.

In Dunkelheit und scheinbar ungestört unterlaufen die Eaux-de-vie in den Fässern eine geradezu magische Transformation. Sie erhalten eine bewegende, intensive Farbe mit faszinierenden Mahagonitönen, die, sobald sie eines Tages ans Licht geholt werden, eindrucksvoll erstrahlen werden. Die kombinierten Kräfte von Zeit und Natur, die durch eine unendliche Zahl miteinander verknüpfter Zyklen wirken, verleihen dem Cognac LOUIS XIII seine unnachahmliche Komplexität.

Als Visionäre und Wächter sichern die Kellermeister von LOUIS XIII die ferne Zukunft, indem sie in einer fortwährenden Folge der Weitergabe unser Kulturerbe bewahren – und somit einen zeitlosen Cognac mit unerschütterlicher, immer wieder neu auferstehender Seele. Baptiste Loiseau, der die fünfte Kellermeistergeneration von LOUIS XIII darstellt, vereint in einem ausgewogenen Verhältnis Neugier mit Bescheidenheit, eine Kunst des Staunens, um unablässig neues Wissen in einen stetig wachsenden Wissensschatz einfließen zu lassen.

Die Enthüllung eines RARE CASK ist ein einzigartiger Moment im Leben eines Kellermeisters von LOUIS XIII, da ein einziges Leben nicht immer lang genug ist, um ein derart spontanes, seltenes Ereignis zu erleben.

„Während die Einzigartigkeit eines RARE CASK auf einem Wunder der Natur beruht, entsteht das für seine Schaffung erforderliche Know-how durch die Weitergabe einer Kunst von Generation zu Generation, wobei jeder Kellermeister die Handlungsweisen seiner Vorgänger fortsetzt", – erklärt Baptiste Loiseau.

Die minutiöse Verkostung der Eaux-de-vie während ihrer Alterung im Rahmen der endlosen Weitergabe des Know-hows ist ein Bestandteil der lebenslangen Aufgabe eines Kellermeisters zur Weitergabe des Vermächtnisses von LOUIS XIII. RARE CASK 43.8 wurde 2004 von der Kellermeisterin Pierrette Trichet entdeckt und 2009 folgte die Entdeckung von RARE CASK 42.6 durch Baptiste Loiseau und Pierrette Trichet, die zu dem Zeitpunkt gemeinsam tätig waren. Zum dritten Mal in der Geschichte kommt es nun, in einer unerwarteten Abweichung vom normalen Zeitverlauf, zu einer Enthüllung, durch die Entdeckung von RARE CASK 42.1 durch Baptiste Loiseau.

Unerklärlich und unvorhergesehen hat so gerade ein einzelnes Tierçon sein einzigartiges, außergewöhnliches Aromenprofil enthüllt und schenkt dem Cognac LOUIS XIII einen ausgeprägten, nie zuvor gekannten Ausdruck mit einem unerwarteten Alkoholgehalt von 42,1 %.

Baptiste Loiseau lässt sich von Unbekanntem und Ungewöhnlichem inspirierenn, nutzt die Möglichkeiten, die Zeit geben kann, und gestaltet kunstvoll die Wunder der Zukunft.

Es erfordert eine ganz besondere Empfindsamkeit, um das Flüstern der Natur inmitten all der Stille wahrzunehmen. Aufmerksam lauscht Baptiste Loiseau dem Austausch im Innern des Tierçon zwischen der hundertjährigen Eiche und den Eaux-de-vie, pflegt den Ausdruck des RARE CASK 42.1 und überlässt seinem Instinkt die Entscheidung, wann der richtige Moment gekommen ist, damit dieses Wunder in all seiner Pracht genossen werden kann.

„Für die Entdeckung von Rare Cask 42.1 vertraute ich auf meinen Instinkt und verließ mich eher auf Emotionen statt auf Wissenschaft. Ich stütze mich auf meine Erinnerungen", – sagt Baptiste Loiseau.

10 Jahre später, im März 2023, soll RARE CASK 42.1 nun der Welt vorgestellt werden. Das Tierçon wird eine limitierte Anzahl von etwas über 775 Dekantern füllen, die von Baccarat aus schwarzem Kristallglas speziell dafür angefertigt wurden. Die Gestaltung jedes Dekanters ist eine spektakuläre Demonstration des Zusammenwirkens von Kunst und Know-how: Das Erzielen eines perfekten, schmuckstückhaften schwarzen Finishs erfordert unglaubliches Talent und äußerste Sorgfalt. Einen kurzen Moment lang ist in einem Wettlauf gegen die Zeit eine schnelle Zusammenarbeit von 20 meisterhaften Kunsthandwerkern erforderlich, um über 50 präzise Arbeitsschritte auszuführen, bevor das geschmolzene Material erhärtet und ein strahlendes Kunstwerk bildet. Der so entstehende Dekanter schmückt sich schließlich mit einem goldenen und rhodinierten Hals und einem Ring mit feiner Gravur, die in Anspielung auf die Fleur-de-Lys Frankreichs Vierpass-Muster zeigt.

RARE CASK 42.1 ist die erste Ausgabe, die mit einem Servierritual-Set präsentiert wird. Der Dekanter aus schwarzem Kristallglas wird durch Kristallgläser, die mit schwarzen Vierpässen verziert sind, und eine Servierpipette mit einem schwarzen Medaillon ergänzt.

Im Rahmen einer exklusiven Veranstaltung in Venedig, Italien, wird die Entdeckung von RARE CASK 42.1 und dieser besondere Moment in der Zeit gefeiert, mit dem Thema „Care for Wonders" (Wunder hegen und pflegen). Venedig, eine Stadt, die Jahrhunderte lang ein einzigartiges Vermächtnis, Kulturerbe, eine künstlerische Schönheit bewahrt hat, ist auch weiterhin eine Quelle der Inspiration, die kreative Menschen rund um den Globus anlockt. LOUIS XIII knüpft an die bleibenden Erinnerungen an die legendären Veranstaltungen in einer unterirdischen Location in Guilin, China, zum RARE CASK 43.8, und in Udaipur, Indien, zum RARE CASK 42.6 an, um einmal mehr mit sorgfältig ausgewählten Kunden und Pressevertretern aus aller Welt die Spontaneität eines Cognacs zu teilen, der einen neuen Meilenstein im Aufbau eines zeitlosen Vermächtnisses darstellt.

Mit dem RARE CASK 42.1 erinnert LOUIS XIII uns daran, wie wichtig es ist, Wunder zu hegen und zu pflegen – die Wertschätzung von Zeit und Natur, an der Kreuzung von Kunst und Know-how –, damit diese Wunder auch weiterhin Menschen erfreuen können.

Dieser RARE CASK wird auch im Rahmen einer exklusiven Verkostungserfahrung in mehreren Städten rund um den Globus zu entdecken sein, darunter Paris, Zürich, London, Dubai, Beverly Hills, New York, Miami, Las Vegas, Kuala Lumpur.

Erleben Sie die LOUIS XIII RARE CASK-Erfahrung, um den RARE CASK 42.1 umfassend kennenzulernen und die von ihm gebotenen Wunder sich entfalten zu sehen: https://rarecask-42-1.louisxiii-cognac.com

Über LOUIS XIII

Seit 1874 entsteht der Cognac LOUIS XIII immer wieder neu aus den kostbaren Eaux-de-vie von Cognac Grande Champagne, die von Generation zu Generation weitergegeben und meisterhaft gemischt werden. Die Zeit ist der Rohstoff, aus dem dieser seltene Cognac mit seinem unerschütterlichen Wesen gestaltet wird.

Unter der Leitung von Kellermeister Baptiste Loiseau ist LOUIS XIII das Symbol einer dauerhaften Verbindung zur Natur und zum Anbaugebiet, gestärkt durch die Patina des Alters. Jeder Tropfen ist ein lebendiges Vermächtnis, jeder Dekanter feiert die visionären Köpfe und die menschlichen Hände, die die Zukunft formen, indem sie heute schon die Welt von morgen mitprägen.

Denken Sie ein Jahrhundert voraus!

BITTE TRINKEN SIE VERANTWORTUNGSVOLL.

