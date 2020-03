LOUIS XIII COGNAC

LOUIS XIII bringt mit seinem zweiten Opus der TIME COLLECTION eine neue limited edition zur feier von Paris um 1900 auf den markt

Im Anschluss an das erste Opus "THE ORIGIN - 1874", das in Erinnerung an die Gründung von LOUIS XIII erschaffen wurde, schließt sich das Haus mit der Monnaie de Paris und der Kristallmanufaktur Saint-Louis zusammen, um dem Paris von 1900, in dem LOUIS XIII höchste Anerkennung genoss, Tribut zu zollen.

Eine kreative Limited Edition von 2000 Dekantern in Erinnerung an jenes Jahr, in dem Paris, die Stadt der Lichter, die Weltausstellung zur Feier der Künste und des Kunsthandwerks ausrichtete.

Die Pariser Weltausstellung von 1900 ist ein globales Festival technischer Meisterleistungen, Triumphe und Kreativität mit 83.000 Ausstellern, die eine Zukunftsvision der Welt in 100 Jahren präsentieren.

Es ist seinem Gründer Paul-Émile Rémy Martin, aktives Mitglied der Jury der Pariser Weltausstellung, zu verdanken, dass LOUIS XIII auf der Ausstellung präsent ist und große Anerkennung erfährt.

EIN MEISTERWERK DREIER FRANZÖSISCHER HÄUSER MIT EINER GEMEINSAMEN LEIDENSCHAFT FÜR DIE KUNST DES HANDWERKS

LOUIS XIII, die Monnaie de Paris und Saint-Louis haben viel gemeinsam: sie alle sind französische Häuser, die ihrer Zeit voraus sind, legendäre Institutionen, die traditionelles Know-How beständig fortführen. Heute haben sie sich zusammengetan, um mit dieser einzigartigen Limited Edition den Geist der Zeit in der Erschaffung eines dauerhaften Wertes einzufangen.

Der Dekanter ist eine Neuausgabe der ursprünglichen Flasche und wurde inspiriert vom Fund eines Flakons auf dem Schlachtfeld von Jarnac, auf dem 1569 Kämpfe stattgefunden haben. Er verfügt über 13 Dentelle-Spitzen anstelle der üblichen 10, einem Stöpsel in Form eines umgedrehten Dekanters, einem eleganten Hals, 7 mit Champagner-Gold verzierten Fleur-de-Lys sowie einem mittigen Medaillon, das die einzigartige LOUIS XIII TIME COLLECTION Gedenkmünze präsentiert: TRIBUTE TO CITY OF LIGHTS - 1900. Die Box aus Champagner-Gold zeigt in jeder Ecke ein neues Medaillon-Design. Inspiriert durch Illustrationen aus den Archiven der Monnaie de Paris hält jedes Design einen spezifischen Aspekt des Paris um 1900 fest, der für das kommende Jahrhundert wegweisend sein würde: Kunst & Kunsthandwerk, Architekturikonen, die Stadt der Lichter und La Parisienne.

LOUIS XIII TIME COLLECTION: TRIBUTE TO CITY OF LIGHTS - 1900

Empfohlener Einzelhandelspreis: 7000EUR inkl. Abgaben

Weltweit erhältlich bei ausgewählten Wein- und Spirituosenhändlern sowie in den LOUIS XIII Boutiquen in Peking, Xi'an und London.

Auf Anfrage erhältlich durch die LOUIS XIII Conciergerie: conciergerie@louis-xiii.com

BITTE TRINKEN SIE VERANTWORTUNGSVOLL.

