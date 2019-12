Orcan Energy AG

MAN Energy Solutions und Orcan Energy vereinbaren Zusammenarbeit / Technologien zur Abwärmenutzung von Orcan Energy stehen MAN-Kunden fortan zur Nachrüstung ihrer Motoren zur Verfügung

MAN Energy Solutions hat eine Kooperationsvereinbarung mit dem CleanTech Unternehmen Orcan Energy abgeschlossen. Die Unternehmen wollen vor allem bei Technologien zur Abwärmerückgewinnung zusammenarbeiten.

Orcan Energy bietet eine Energieeffizienzlösung an, mit deren Hilfe Motorenabwärme zur Steigerung der Effizienz und gleichzeitigen Senkung der Emissionen genutzt werden kann. Die efficiency PACK-Technologie wird künftig auch Marine- und Kraftwerkskunden von MAN Energy Solutions zur Nachrüstung ihrer Motoren zur Verfügung stehen.

"Wir haben uns die Senkung schädlicher Emissionen zur Mission gemacht", kommentiert Dr. Uwe Lauber, CEO MAN Energy Solutions die neue Zusammenarbeit. "Das bedeutet auch, dass wir unseren Kunden die fortschrittlichsten Technologien anbieten, um die Effizienz und die Klimaverträglichkeit ihrer Anlagen zu optimieren."

"Orcan Energy verfügt über ein tiefes Know-how in der Abwärmenutzung und hat im Markt eine leistungsstarke Produktlinie etabliert, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen", sagt Dr. Thomas Spindler, Head of Upgrades & Retrofits bei MAN Energy Solutions. "Sie können so die Effizienz ihrer MAN-Motoren mit führender Technologie zur Abwärmenutzung steigern."

Ausgestattet mit einem efficiency PACK von Orcan Energy kann beispielsweise der Wirkungsgrad eines MAN 18V48/60-Motors um fast vier Prozent erhöht und gleichzeitig 1.220 Tonnen Kraftstoff sowie 3.830 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden.

"MAN Energy Solutions ist ein Global Player mit einem großen Kundennetzwerk. Wir haben dieselben hohen Qualitätsansprüche und bedienen die identische Zielgruppe. Daher freuen wir uns, unsere Produkte dank dieses neuen Vertriebskanals nun noch schneller in den Markt zu bringen und den Einsatz von Energieeffizienzlösungen weltweit anzukurbeln", erklärt Dr. Andreas Sichert, Vorstandsvorsitzender der Orcan Energy AG.

Energieeffizienzlösungen von Orcan Energy basieren auf der ORC (Organic-Rankine-Cycle)-Technologie. Diese bislang vorwiegend in großtechnischen Anlagen eingesetzte Technologie wurde von Orcan Energy in den Produktbereich übertragen und funktioniert ähnlich wie Dampfkraftwerke: durch den Einsatz organischer Medien, die bei geringerer Temperatur verdampfen als Wasser, kann die Abwärme auch bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen ab 60 Grad genutzt werden. Motorabgase, aber auch Dampf, Thermoöl und Kühlwasser können so dazu beitragen, einfach und effizient CO2-Emissionen zu senken.

Infografik: https://www.orcan-energy.com/de/details/orcan-energy-pressefotos.html

MAN Energy Solutions ebnet den Weg in eine klimaneutrale Weltwirtschaft. Ob Industrieproduktion, Energie- oder maritime Wirtschaft: Wir denken ganzheitlich und packen schon heute die Herausforderungen von morgen an - für eine nachhaltige Wertschöpfung unserer Kunden. In unserem Technologieportfolio steckt die Erfahrung aus über 250 Jahren Ingenieurstradition. MAN Energy Solutions hat seinen Hauptsitz in Deutschland und beschäftigt rund 14.000 Mitarbeiter an mehr als 120 Standorten weltweit. Unsere Kunden profitieren außerdem vom globalen Service-Center-Netzwerk unserer After-Sales Marke, MAN PrimeServ.

Orcan Energy AG ist Europas führendes CleanTech Unternehmen, das effiziente Energielösungen auf Basis der Organic-Rankine-Cycle-Technologie zur Verstromung von Abwärme entwickelt, herstellt und vertreibt. Orcan Energy AG wurde 2008 von Dr. Andreas Sichert, Dr. Andreas Schuster und Richard Aumann mit dem Ziel gegründet, Unternehmen aus unterschiedlichen Industriesparten eine einfache, wirtschaftliche und effiziente Energielösung anzubieten, die das enorme Energiepotenzial ungenutzter industrieller Abwärmequellen erschließt. Kunden von Orcan Energy profitieren von sauberem Strom zu den günstigsten Stromgestehungskosten weltweit. Angesichts des enormen globalen Abwärmepotenzials versteht sich das Unternehmen als wichtigen Spieler in der Energiewelt von morgen.

Orcan Energy AG hat bisher 200 Anlagen in die ganze Welt verkauft. Damit sind die efficiency PACKS von Orcan Energy die meistgenutzten Anlage im Nieder-Temperatur-Sektor weltweit. Für die Erschließung neuer Absatzmärkte in Asien hat Orcan Energy ein Joint Venture mit der VPower Group International Holdings LTD, Chinas führendem Unternehmen für integrierte Stromerzeugungsanlagen und der finanzstarken CITIC Pacific Ltd gegründet. Orcan Energy AG beschäftigt 60 Mitarbeiter und hat seinen Sitz in München. Mehr Informationen zu Unternehmen, Produkten, Leistungsspektrum und Karriere bei Orcan finden Sie auf www.orcan-energy.com

