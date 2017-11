WilsonHCGs Crystal Kardys und Marisol Hughes vom Profiles in Diversity Journal als befähigende weibliche Führungspersönlichkeiten geehrt

Tampa, Florida (ots/PRNewswire) - WilsonHCG, ein Weltmarktführer für innovative Talentlösungen, kann heute die besondere Würdigung von Marisol Hughes, Executive Vice President of People Operations und General Counsel, und Crystal Kardys, Vice President Innovation and Organizational Effectiveness durch das Profiles in Diversity Journal feiern. Ms. Hughes wurde mit dem vom Magazin jährlich vergebenen 10. Diversity Leader Award ausgezeichnet, und Ms. Kardys ist Preisträgerin des 2017 Women Worth Watching Award.

Ms. Kardys und Ms. Hughes sind die vierte bzw. fünfte weibliche Führungskraft von WilsonHCG, die vom Profiles in Diversity Journal nominiert und ausgezeichnet werden.

"Crystal und Marisol verkörpern unsere DNA hier bei WilsonHCG. Sie sind auf Zusammenarbeit ausgerichtet, voller Integrität, stolz auf und eigenverantwortlich in ihrer Arbeit, und setzen sich passioniert für die Verpflichtungen ein, die wir als Unternehmen gegenüber jedem Kunden eingehen", erklärte John Wilson, WilsonHCG CEO. "Wir freuen uns sehr darüber, dass sowohl Crystal als auch Marisol von Branchenexperten für ihre befähigenden, wirklich innovativen Leistungen anerkannt werden."

Der jährlich vergebene 10. Diversity Leader Award würdigt Brancheninnovatoren, die sich organisatorischen Herausforderungen und Chancen mit dem Ansatz stellen, sowohl Vielfalt als auch Inklusion zu inspirieren.

Ms. Hughes leitet zwei dynamische Support-Abteilungen: die Rechts- und die Personalabteilung (intern gebranded als People & Culture). Im Rahmen des HR-Schwerpunkts ihrer Position ist sie für die Entwicklung und Umsetzung der Talent-, Entwicklungs- und Personalstrategie verantwortlich, die WilsonHCGs größere geschäftliche und strategische Ausrichtung unterstützt. Ms. Hughes fungiert als strategische Beraterin für den CEO, John Wilson. Ihr oberstes Ziel lautet, jeden Tag als Vorkämpferin für die WilsonHCG Mitarbeiter zu agieren und gleichzeitig die Mission von WilsonHCG zu befähigen, zu kommunizieren und zu unterstützen. Sie ist aktives Mitglied der Florida Bar Association, promovierte Juristin und hat einen MBA-Abschluss.

Mit der 16., einmal pro Jahr vergebenen Auszeichnung Women Worth Watching sollen weibliche Führungskräfte für ihre Initiative und ihre Leistungen geehrt werden - Frauen mit Ziel und Antrieb, die Diversität in ihrem Einflussbereich repräsentieren, mit Fokussierung auf die einzigartigen und persönlichen Beiträge jeder Führungskraft zur internationalen Geschäftswelt.

Ms. Kardys hat sich in den letzten sechs Jahren vom Personalvermittler zur Leiterin der globalen Innovationsstrategie von WilsonHCG entwickelt, wozu auch die Identifizierung und Vorbereitung innovativer Kundenlösungen, einschließlich fortschrittlicher Analyseverfahren, Rekrutierungstechnologie, Rekrutierungsstrategie und Implementierungsmanagement gehört. Ms. Kardys ist Urheberin und treibende Kraft des renommierten WilsonHCG Fortune 500 Top 100 Brands Report. Der fünfte Jahresbericht soll Anfang 2018 veröffentlicht werden.

WilsonHCG zielt darauf ab, die Innovation in den Bereichen Personalbeschaffung und Talent-Technologien voranzutreiben, und das Unternehmen veröffentlichte mit Blick auf die Rolle von Ms. Kardys in diesem Monat seinen neuesten Bericht, HR and Talent Technology: The Journey to Automation (HR und Talent-Technologie: Der Weg zur Automatisierung). Der Report kann kostenlos unter dem oben genanntem Link abgerufen werden.

