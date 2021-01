Gift of Life Donor Program

Gift of Life Donor Program führt die USA bei der Organspende im 13. Jahr in Folge an

Region demonstriert außergewöhnliche Großzügigkeit und klinische Führungsqualitäten trotz Herausforderungen durch die Pandemie: Die meisten Organspender jedes Jahr seit 2008

Das 13.Jahr in Folge führt das Gift of Life Donor Program die Nation mit den meisten Organspendern unter allen 58 U.S. Organ Procurement Organizations (OPO) an. Dank der außergewöhnlichen Großzügigkeit der Gemeinschaft hat Gift of Life seit 2008 jedes Jahr die meisten Organspender in der Nation koordiniert. Die bundesstaatlich anerkannte OPO mit Sitz in Philadelphia koordinierte im Jahr 2020 lebensrettende Spenden von 619 Organspendern, wodurch 1.621 Organe transplantiert wurden. Die jährliche Spendenrate von Gift of Life gehört mit 55 Organspendern pro Million Einwohner zu den höchsten der Welt.

"Das Spenderprogramm von Gift of Life hat seine lebensrettende Mission selbst inmitten der COVID-19-Pandemie unbeirrt vorangetrieben", sagte Howard M. Nathan, Präsident und CEO von Gift of Life. "Dies ist ein Zeugnis für das Engagement und die Kompetenz unserer Mitarbeiter, das Engagement unserer Krankenhauspartner und die inspirierende Großzügigkeit unserer Spender und Spenderfamilien. Unsere mitfühlende Gemeinschaft ist die großzügigste in der Nation, die sich dafür entschieden hat, Leben zu retten und Familien zu unterstützen, trotz ihrer Trauer und der vielen Herausforderungen des vergangenen Jahres." Zach, ein 5-Jähriger, der während der Pandemie eine lebensrettende Herztransplantation erhielt, und seine Mutter Sarah, drücken ihre Dankbarkeit für sein neues Herz aus:https://www.donors1.org/gift-of-life-update-zach-sarahs-story/

Gift of Life entnahm außerdem lebenswichtige Gewebe von 2.295 Spendern, darunter 1.385 Spender von Muskelgewebe und 1.726 Spender von Hornhaut. Von diesen Spenden können mehr als 110.000 Menschen profitieren: Knochenspenden für orthopädische und Sportverletzungen, Hautspenden zur Heilung von Verbrennungspatienten und für rekonstruktive Operationen, Herzklappenspenden zur Behebung lebensbedrohlicher Defekte und Hornhautspenden für das Geschenk des Sehens. In diesem Video spricht Alex Cummings darüber, wie eine Hornhautspende ihr Sehvermögen und ihre Unabhängigkeit wiederhergestellt hat: https://youtu.be/sueWEa_SJGk

Lebensrettende Mission geht während der Pandemie weiter

In einem Jahr, in dem das tägliche Leben der Menschen durch den Ausbruch des Coronavirus stark beeinträchtigt wurde und große Unsicherheit herrschte, stellte sich das Team von Gift of Life schnell auf die neuen Herausforderungen ein, indem es COVID-19-Tests für Spender einführte, Verfahren und die Kommunikation mit Krankenhäusern und Familien anpasste und persönliche Schutzausrüstung (PSA) für das klinische Team an vorderster Front sicherstellte, um die lebensrettende Mission fortzusetzen. Das OPO fand auch besondere Wege, seine klinischen Partner und Krankenhauskollegen zu unterstützen, indem es PSA, Care-Pakete und Mahlzeiten zur Verfügung stellte und Beatmungsgeräte zur Behandlung von Coronavirus-Patienten spendete.

Gift of Life arbeitet mit 128 Akutkrankenhäusern und 15 Transplantationszentren in seinem Versorgungsgebiet zusammen, um durch Organ- und Gewebespenden Leben zu retten und zu heilen.

"Das Expertenteam von Gift of Life befasst sich jeden Tag mit lebensrettenden klinischen Situationen und arbeitet rund um die Uhr Seite an Seite mit den Intensivpflegeteams der führenden Krankenhäuser und Transplantationszentren des Landes, um Familien die Möglichkeit einer Spende zu bieten", sagte Richard D. Hasz, Vizepräsident für klinische Dienstleistungen bei Gift of Life. "Unsere Krankenhauspartner haben sich weiterhin entschlossen für die Spende eingesetzt, zusammen mit dem enormen Druck im Kampf gegen COVID-19. Viele haben uns mitgeteilt, dass die Spende und Transplantation ein Silberstreif am Horizont waren, der anderen in einem sehr schwierigen Jahr Hoffnung gegeben hat." Gift of Life zeichnet jährlich Krankenhäuser, die sich für Organspenden einsetzen, mit dem Gift of Life Award aus. Hören Sie, wie der diesjährige Preisträger über die Fürsorge für Familien und seine Partnerschaft mit Gift of Life reflektiert: https://www.donors1.org/gift-of-life-and-the-hospital-and-healthsystem-association-of-pennsylvania-southeast-connect-honor-crozer-chester-medical-center-for-outstanding-organ-donation-rates/

Mehr als 108.000 Menschen warten in den USA auf ein lebensrettendes Organ und jeden Tag sterben 20 Menschen auf der Warteliste. Im Versorgungsgebiet von Gift of Life, das die östliche Hälfte von Pennsylvania, das südliche New Jersey und Delaware umfasst, warten derzeit mehr als 5.300 Männer, Frauen und Kinder auf eine lebensrettende Transplantation.

"Unsere großzügige Gemeinschaft hat auch im Jahr 2020 bemerkenswertes Einfühlungsvermögen und Belastbarkeit bewiesen", sagte Jan L. Weinstock, Esq. "Mehr denn je sind wir den Spenderfamilien so dankbar. Oftmals konnten sie wegen der Pandemie nicht einmal bei ihrem geliebten Angehörigen auf der Intensivstation sein, aber inmitten ihrer Trauer kümmerten sie sich genug darum, anderen zu helfen, um 'ja' zur Spende zu sagen."

Spende und Transplantation wären nicht möglich ohne die Großzügigkeit der heldenhaften Spender und Spenderfamilien. Gift of Life würdigt die Spender-Helden jedes Jahr während seiner ergreifenden und bewegenden Lebens- und Vermächtnisfeiern für Spenderfamilien. Sehen Sie sich die diesjährige, erstmalige virtuelle Zeremonie an: https://www.donors1.org/llc4/

Der Bedarf an lebensrettenden Organen ist dringend. Mit der vorübergehenden Schließung von Führerscheinzentren in einigen Bereichen im Jahr 2020 aufgrund von COVID-19 verlangsamte sich die Registrierung von Organspendern, was die Notwendigkeit der Registrierung wichtiger denn je machte. Jeder kann sich schnell unterhttps://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3026271-1&h=62440919&u=https%3A%2F%2Fwww.donors1.org%2Flearn-about-organ-donation%2Fsign-up-to-save-lives%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.donors1.org%2Flearn-about-organ-donation%2Fsign-up-to-save-lives%2F https://www.donors1.org/learn-about-organ-donation/sign-up-to-save-lives/ registrieren.

Führend in der Community-Unterstützung

Die 619 großzügigen Organspender von Gift of Life ermöglichten 1.621 lebensrettende Transplantationen. Viele mussten während der Pandemie weit von zu Hause wegreisen, um in den führenden Transplantationszentren unserer Region behandelt zu werden. Gift of Life Family Housein Philadelphia blieb geöffnet und nahm zahlreiche Änderungen vor, um weiterhin erschwingliche Unterkünfte, Mahlzeiten und unterstützende Dienstleistungen für Transplantationspatienten und ihre Familien zu gewährleisten. Darüber hinaus wurde eine umfangreiche Webinar-Reihe für Transplantationspatienten und Betreuer eingeführt, die eine Vielzahl von Themen abdeckt, darunter das Management während COVID-19, psychische Gesundheit nach der Transplantation und Wellness für Betreuer. Diese kostenlosen virtuellen Support-Webinare wurden von mehr als 2.000 Teilnehmern besucht und versorgten die Transplantationsgemeinschaft mit wichtigen Gesundheits- und Wellness-Informationen. Im Jahr 2020 boten die Mitarbeiter und Freiwilligen von Family House 4.396 Übernachtungen für 7.519 Gäste, 15.038 Mahlzeiten und 426 Fahrten zu und von lokalen Krankenhäusern. Mit Unterstützung der Gemeinde hat das Family House seit seiner Eröffnung im Jahr 2011 70.722 Übernachtungen für 129.201 Gäste bereitgestellt, mehr als 258.401 Mahlzeiten serviert und mehr als 9,93 Millionen US-Dollar an subventionierter Betreuung für Familien bereitgestellt. Family House wird im Juli 2021 sein 10-jährigesJubiläum feiern. Erfahren Sie, wie Family House Maggi, der Empfängerin einer Lungentransplantation, und ihrem Partner George während der Pandemie ein sicheres und komfortables Zuhause bot: https://www.giftoflifefamilyhouse.org/njcouplegetsnewleaseonlife/

Die Arbeit von Gift of Life wäre ohne Hunderte von Freiwilligen in unserer Region nicht möglich. Trotz der Pandemie halfen diese Botschafter, die Öffentlichkeit praktisch aufzuklären, nahmen an Schulungen teil, spendeten Lebensmittel und Materialien für das Family House und nahmen an Dutzenden von Programmen mit Schulen, Gotteshäusern, Krankenhäusern und anderen Gemeindeorganisationen teil, um unsere lebensrettende Mission zu unterstützen.

Führend in Innovation und Bildung

Gift of Life ist international anerkannt für seine Führungsrolle und seine wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der Organ- und Gewebespende. Das OPO arbeitet mit Forschern aus einer Vielzahl von staatlichen, akademisch-medizinischen und gemeinnützigen Institutionen zusammen, um die Weiterentwicklung der Spende und der medizinischen Transplantation zu unterstützen.

Das Jahr 2020 markiert den 25. Jahrestag der ersten Organspende nach Kreislauftod (DCD) von Gift of Life, die dank eines jungen Helden und seiner mitfühlenden Familie stattfand. Das Vermächtnis von Michael McVey hat durch das leidenschaftliche Eintreten seiner Mutter Susan McVey Dillon und die Lehre und Führung von Gift of Life die Spendenlandschaft in den USA verändert. Seitdem hat Gift of Life insgesamt 1.682 DCD-Spenden koordiniert, was zu 3.009 transplantierten Organen führte. Landesweit wurden durch DCD-Spenden mehr als 44.000 Leben gerettet. Jetzt, mehr als zwei Jahrzehnte später, ist die DCD-Herzspende dank einer innovativen Konservierungstechnologie Realität geworden. Gift of Life koordinierte im Mai die erste DCD-Herzbergung in der Region, gefolgt von drei weiteren erfolgreichen DCD-Herzspenden. DCD-Herzen bieten Hoffnung für diejenigen, die dringend ein lebensrettendes Transplantat benötigen, und sollen den Spenderpool um bis zu 30 Prozent erweitern. Erfahren Sie mehr über das geschichtsträchtige Vermächtnis von Michael McVey und die wichtige Partnerschaft seiner Familie mit Gift of Life, die das Spendenwesen in den USA verändert hat: https://www.donors1.org/michaels-legacy-donation-milestone-led-to-44000-lives-saved/

Im Januar gab Penn Medicine die Geburt von Benjamin Gobrecht bekannt. Baby Benjamin war das zweite Baby in den USA, das nach der Transplantation einer Gebärmutter von einer verstorbenen Spenderin geboren wurde. Das Gift of Life Donor Program arbeitete mit Penn Medicine zusammen und koordinierte die Spende für den Uterus Transplantation for Uterine Factor Infertility (UNTIL) Trial, der zu diesem klinischen Meilenstein führte. Diese Spende- und Transplantationsinnovation bietet Hoffnung für Frauen mit Uterusfaktor-Unfruchtbarkeit (UFI), einer bisher irreversiblen Form der weiblichen Unfruchtbarkeit, von der weltweit bis zu fünf Prozent der Frauen im reproduktionsfähigen Alter betroffen sind. Erfahren Sie mehr über die UNTIL-Studie und die Transplantationsreise der Familie Gobrecht:https://www.pennmedicine.org/news/news-releases/2020/january/penn-medicine-birth-marks-a-milestone-in-uterus-transplant-clinical-trial

Das Gift of Life Institute ist ein internationales Schulungszentrum für Organ- und Gewebespende-Experten und bietet umfassende, interdisziplinäre Ressourcen zur Verbesserung der Spenderergebnisse, einschließlich kompetenzbasiertem Lernen, Weiterbildung, kooperativer Forschung und Beratungsdienstleistungen. Seit seiner Gründung im Jahr 2004 hat das Institut mehr als 450 Workshops mit 58 OPOs und mehreren Gewebebanken durchgeführt und dabei mehr als 11.000 Fachleute aus den gesamten USA und 33 Ländern auf der ganzen Welt geschult. Im Jahr 2020 stellte das Institut erfolgreich auf eine rein virtuelle Plattform um und führte Schulungen für mehr als 1.100 Teilnehmer durch.

Das Transplant Pregnancy Registry International (TPR) des Instituts untersucht die Elternschaft nach einer Transplantation und die Auswirkungen von Medikamenten auf Fruchtbarkeit und Schwangerschaft. Seit 1991 hat TPR mehr als 5.000 Schwangerschaftsverläufe nach Transplantationen verfolgt und Informationen an unzählige Transplantatempfängerinnen und ihre Gesundheitsteams weitergegeben, die Entscheidungen zur Familienplanung treffen. Das TPR ist das einzige Verzeichnis seiner Art auf der Welt. Das Team hat seine Ergebnisse in mehr als 76 von Experten begutachteten Publikationen vorgestellt und auf 530 akademischen Foren weltweit präsentiert.

Gift of Life Donor Program

Gift of Life Donor Program ist die gemeinnützige, bundesstaatlich anerkannte Organbeschaffungsorganisation, die mit 128 Akutkrankenhäusern und 15 Transplantationszentren zusammenarbeitet, um 11,3 Millionen Menschen in der östlichen Hälfte von Pennsylvania, dem südlichen New Jersey und Delaware zu versorgen. Dank seiner mitfühlenden Gemeinschaft hat Gift of Life in den letzten 13 Jahren die meisten Organspender in den Vereinigten Staaten koordiniert. Die jährliche Spenderate, 55 Organspender pro Million Einwohner, gehört zu den höchsten der Welt. Seit 1974 hat Gift of Life mehr als 52.500 lebensrettende Organe zur Transplantation koordiniert, und etwa 1,75 Millionen Gewebetransplantationen sind das Ergebnis der Großzügigkeit von Spendern und ihren Familien. Ein Organspender kann das Leben von bis zu acht Menschen retten, und ein Gewebespender kann das Leben von mehr als 100 anderen verbessern. Für weitere Informationen oder zur Registrierung besuchen Sie bitte donors1.org.

