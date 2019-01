Gift of Life Organspenderprogramm führend bei Rettung von Leben in den USA

Philadelphia (ots/PRNewswire) - Region bricht 2018 zwei nationale Rekorde

Die meisten Organspender und lebensrettenden Organtransplantationen

Zum elften Jahr in Folge ist das Gift of Life Organspenderprogramm die führende Organisation für Organbeschaffung (organ procurement organization/OPO) der Nation und koordiniert von allen 58 US-amerikanischen OPOs die meisten lebensrettenden Organe für Transplantationen.

Gift of Life hat 2018 zwei nationale Rekorde gebrochen, die die höchsten je verzeichneten Gesamtzahlen an Organspendern und Transplantationen für eine in den USA beheimatete OPO in einem einzelnen Jahr betreffen. Gift of Life war in der Region führend bei:

- Organspendern - koordinierte lebensrettende Spenden von 615 Organspendern - Transplantierten Organen - Spenden resultierten in 1.671 transplantierten Organen

Die jährliche Spenderquote von Gift of Life lag bei 55 Organspendern pro Million Einwohner und die jährliche Transplantationsquote betrug 149 Transplantationen pro Million Einwohner, womit beide Quoten zu den höchsten weltweit gehören.

"Wir sind sehr stolz darauf, einer Gemeinschaft zu dienen, die Jahr um Jahr die großzügigste der gesamten Nation ist", erklärt der Präsident und CEO von Gift of Life, Howard M. Nathan. Gift of Life unterstützt 11,2 Millionen Menschen in der gesamten Osthälfte Pennsylvanias, im südlichen New Jersey und in Delaware.

2018 konnte Gift of Life ebenfalls Gewebe von 2.503 Spendern erhalten, einschließlich von 1.368 Muskel-Skelett-Spendern und 2.009 Hornhautspendern. Diese lebensverbessernden Gewebespenden können mehr als 100.000 Menschen zugutekommen, wobei Knochenspenden bei orthopädischen Verletzungen und Sportunfällen zum Einsatz kommen, Herzklappenspenden zur Behebung lebensbedrohlicher Schädigungen, Hautspenden für die rekonstruktive Chirurgie und zur Heilung von Patienten mit Verbrennungen und Hornhäute zur Wiedererlangung des Augenlichts verwendet werden.

"Unsere Gemeinschaft versteht die fundamentale Verantwortung der Menschen, sich gegenseitig zu helfen. Die Registrierung als Organ- und Gewebespender ist einer der reinsten Akte der Nächstenliebe, die man als Mensch vollziehen kann", führte Nathan fort. "Jeder dieser Organ- und Gewebespender und die Spenderfamilien haben selbstlos in einer Zeit der Trauer zu einer Spende Ja gesagt, damit sie das Leben anderer Menschen retten und erleichtern konnten." Hören Sie die Geschichte einer der Familien in diesem Interview mit der Mutter eines Spenders, die ihren jugendlichen Sohn durch einen tragischen Unfall verlor: https://www.donors1.org/life-after-loss-anthonys-story/

Führend beim Aufbau von Gemeinschaft

Gift of Life arbeitet in Partnerschaft mit 130 Kliniken für die Akutversorgung und 15 Transplantationszentren in der gesamten Region bei dieser lebensrettenden Aufgabe zusammen. "Die Mitarbeiter von Gift of Life und die Intensivteams der Krankenhäuser arbeiten Seite an Seite und rund um die Uhr, um sicherzustellen, dass Spenden als eine Möglichkeit für Familien in Betracht gezogen werden", erläutert Richards D. Hasz, Vice President für Clinical Services von Gift of Life. "Das Engagement und das Mitgefühl, das sie bei der Betreuung von Familien während des gesamten Spende- und Transplantationsverfahrens beweisen, ist wirklich außergewöhnlich." Diese wichtigen Partnerschaften haben dazu beigetragen, dass in der gesamten Region von Gift of Life, eine äußerst starke Kultur für Organspenden etabliert werden konnte. Gift of Life würdigt jedes Jahr Krankenhäuser mit dem Gift of Life Award für ihren Einsatz für Organspenden. Hören Sie sich die in diesem Jahr Ausgezeichneten an, die ihre Gedanken über die Betreuung von Familien und ihre Arbeit mit Gift of Life wiedergeben: https://www.donors1.org/gift-of-life-and-hap-southeast-connect-honor-hospitals/

Derzeit warten rund 114.000 Menschen auf ein lebensrettendes Organ in den Vereinigten Staaten und jeden Tag sterben 20 Menschen, während sie darauf warten. In der Region von Gift of Life warten ca. 5.200 Männer, Frauen und Kinder auf eine lebensrettende Transplantation. Erfahren Sie in diesem Interview die Geschichte des Wartens und des Verlusts einer Familie, die die Dringlichkeit für mehr Registrierungen von Organspendern unterstreicht: https://www.giftoflifefamilyhouse.org/gift-of-life-family-house-the-transplant-vigil-diane-bottinos-story/

Donate Life America schätzt, dass sich die Zahl der pro Jahr geretteten Leben verdoppeln würde, wenn sich jeder potenzielle Spender registrieren würde. Im letzten Jahr wurden mehr als 34.000 lebensrettende Transplantationen in den USA durchgeführt. Im Einzugsbereich von Gift of Life variieren die Registrierungsquoten, die in Pennsylvania bei einem niedrigen Stand von 31,8 Prozent in Philadelphia County und auf einem hohen Niveau von 59,2 Prozent in Centre County liegen, mit einer Durchschnittsquote von 47,9 Prozent im gesamten Bundesstaat. Die durchschnittliche Registrierungsquote beträgt 40,2 Prozent im südlichen New Jersey und 52 Prozent in Delaware.*

"Unsere Gemeinschaft kann stolz darauf sein, dass wir im gesamten Land führend sind, wenn es darum geht, Leben durch Organspenden zu retten", erklärt Gift of Life Vice President für Administration und General Counsel Jan L. Weinstock, Esq. (zugelassener Rechtsanwalt), "wir dürfen aber nicht vergessen, dass eine enorme Kluft besteht zwischen der Zahl von Menschen, die auf Organe warten, und derjenigen, die Transplantate erhalten. Wir brauchen dringend mehr Menschen, die sich als Organspender registrieren, um diese Kluft zu überwinden und mehr Leben zu retten."

Es dauert nur 30 Sekunden, um sich unter donors1.org zu registrieren.

Führend bei Unterstützung für Patienten und Familien

Zunehmend mehr Familien kommen für eine Transplantationsbehandlung nach Philadelphia. Das Gift of Life Family House bietet eine erschwingliche Unterbringung, Verpflegung und unterstützende Maßnahmen für Transplantationspatienten und deren Familien, die von außerhalb kommen. Im Jahr 2018 ermöglichten die Mitarbeiter und freiwilligen Helfer des Gift of Life Family House 10.025 Übernachtungen mit Pflegeangebot für 17.594 Gäste, 35.188 Mahlzeiten und 1.144 Fahrten von und zu Krankenhäusern. Seit seiner Gründung im Juli 2011 konnte das Family House mit Unterstützung der Gemeinschaft mehr als 56.925 Übernachtungen für 104.842 Gäste bereitstellen, mehr als 209.684 Mahlzeiten ausgeben und gebührenfreie Betreuungsleistungen in Höhe von über 7,5 Millionen USD für Familien bieten. 2018 lag die Belegungsrate bei 91,51 Prozent, d. h. die Kapazität des Hauses war viele Nächte vollständig ausgeschöpft. Damit noch mehr Familien entsprechend unterstützt werden können, hat das Family House kürzlich seine Kampagne Room to Grow ins Leben gerufen. https://support.giftoflifefamilyhouse.org/campaign/room-for-more-campaign-for-gift-of-life-family-house/c211275

Veranstaltungen wie die Donate Life Transplant Games of America feiern den Erfolg von Organspenden und Transplantation. Die antretenden Sportler sind Lebendspender und Empfänger von Organ- und Gewebespenden. Gift of Life hat sich seit der erstmaligen Ausrichtung 1982 für diese herausragende Veranstaltung engagiert. Im August 2018 war das Team Philadelphia von Gift of Life wieder das größte Team und konnte die meisten Medaillen aller reisenden Teams bei diesem alle zwei Jahre stattfindenden Ereignis in Salt Lake City, Utah, gewinnen. Hören Sie dieser jungen Teilnehmerin des Teams Philadelphia zu, die mit Dankbarkeit über ihre zweite Chance im Leben spricht: https://www.donors1.org/onyi-sprinting-ahead-after-transplant/

Führend bei Innovation und Fürsprache

Gift of Life ist international für seine Führungsrolle und die wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet Organ- und Gewebespenden anerkannt. Das Gift of Life Institute ist weltweit führend bei der Schulung für Organ- und Gewebespenden und hat seit seiner Gründung 2004 nahezu 9.500 Fachkräfte aus 39 Ländern weitergebildet, unter anderem aus Australien, Brasilien, Kanada, China, Indien, Iran, Japan, Mexiko, den Philippinen und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Institut hat darüber hinaus mehr als 380 Workshops mit 58 OPOs und mehrere Gewebebanken ermöglicht.

Die Transplant Pregnancy Registry International (TPR) des Instituts erforscht die Elternschaft nach einer Transplantation und die Auswirkung von Medikamenten auf die Fruchtbarkeit und auf Schwangerschaften. Seit 1991 konnte das TPR mehr als 4.600 Schwangerschaften nach einer Transplantation aufzeichnen, wobei die Informationen auch mit zahlreichen Transplantatempfängern und ihren verantwortlichen Medizinteams ausgetauscht wurden, um Entscheidungen zur Familienplanung zu erleichtern. Die TPR ist die bisher einzige Registrierungsstelle dieser Art weltweit. Die Mitarbeiter der Registry habe ihre Erkenntnisse in über 560 von Fachkollegen geprüften Publikationen und bei akademischen Foren auf der ganzen Welt vorgestellt.

Als Fürsprecher für einen verbesserten Zugang zu Organ- und Gewebespenden war Gift of Life eine der treibenden Kräfte hinter dem Organspende-Gesetz Donate Life Act im Jahr 2018. Dieses Gesetz markiert den bedeutendsten Fortschritt in Pennsylvanias Gesetzgebung zu Organspendern seit fast 25 Jahren. Das Gesetz soll Organ- und Gewebespenden fördern, aber auch die öffentliche Aufklärung und fachliche Fortbildung zu diesem Thema verstärken.

Informationen zum Gift of Life Spenderprogramm

Das Gift of Life Spenderprogramm ist die gemeinnützige, US-bundesstaatlich zugewiesene Beschaffungsorganisation für Organe, die 11,2 Millionen Menschen in der Osthälfte Pennsylvanias, im südlichen New Jersey und in Delaware unterstützt. Die jährliche Spendenquote der Organisation zählt zu den höchsten Quoten in der Welt. Seit 1974 hat Gift of Life mehr als 47.000 lebensrettende Organe für eine Transplantation und rund eine Million Gewebetransplantationen vermittelt, die durch die Großzügigkeit von Spendern und deren Familien zustande kamen. Ein Organspender kann das Leben von bis zu acht Menschen retten und ein Gewebespender kann das Leben von über 75 anderen Menschen verbessern. Um weitere Informationen zu erhalten oder um sich registrieren zu lassen, besuchen Sie bitte donors1.org.

