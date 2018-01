München (ots) - Der Risiko-Management-Spezialist EMIRAT AG nimmt neue Kunden ins Visier. Das Unternehmen präsentiert sich zum Jahresauftakt auf gleich zwei wichtigen Fachmessen in Dortmund und Düsseldorf. Die Best of Events (BOE), die internationale Fachmesse für Erlebnismarketing, ist der Treffpunkt der Veranstaltungswirtschaft und damit einer wichtigen Zielgruppe der EMIRAT AG. Zeitgleich gibt die europäische Leitmesse der Werbeartikelindustrie PSI in Düsseldorf einen Überblick über Innovationen und Trends. EMIRAT wird sich den Fachbesuchern mit seinem Produktportfolio bekannt machen.

Ob zur Lead-Generierung, Imagesteigerung oder Verkaufsförderung: Gewinnspiele sind ein beliebtes Instrument im Marketing-Mix. Eine Absicherung, die individuell auf die Kundenbedürfnisse passt, bietet die EMIRAT AG - ganz gleich, ob es sich dabei um das klassische Gewinnspiel oder um Tippspiele, Lotterien, Bonus-, Sammel- und Rabatt-Aktionen oder Coupon-Kampagnen handelt. Welche Vorteile das bringt, können Entscheider und Marketing-Verantwortliche bei beiden Fachmessen von dem Risikomanagement-Versicherer erfahren.

Auf der BOE in Dortmund am 10. und 11. Januar 2018 präsentieren sich gut 480 Aussteller, rund 10.000 Fachbesucher aus Veranstaltungsagenturen und Unternehmen werden erwartet. EMIRAT wird mit einem auffälligen, 15 Quadratmeter großen Stand vertreten sein und die Besucher mit einem Torwandschießen unterhalten. "Rund um die WM 2018 finden zahlreiche Gewinnspiele statt. Unser ausgefeiltes Risikomanagement hilft Unternehmen, das finanzielle Risiko solcher öffentlichkeitswirksamen Aktionen zu begrenzen. Das zeigen wir gleich neben unserer Torwand", sagt Ralph Clemens Martin, Vorstand der EMIRAT AG. "Agenturen und andere Firmen, die Live-Kommunikation anbieten sowie viele Marketing-Fachkräfte können bei uns im Detail erfahren, wie die perfekte Absicherung funktioniert."

Mit Goldbarren im Gepäck zur Messe in Düsseldorf

Auf der Messe PSI (Promotional Product Service Institute) in Düsseldorf vom 9. bis 11. Januar 2018 werden knapp 1.000 Aussteller aus rund 35 Ländern vertreten sein. EMIRAT will die wichtigste europäische Messe der Werbeartikelbranche nutzen, um neuen potenziellen Kunden seine Produkte vorzustellen. "Die PSI ist mehr als eine Produktschau. Hier treffen sich Werbeartikelprofis und Marketingexperten. Gut 18.000 Fachbesucher zieht die Messe an. Für uns ein tolles Umfeld", sagt Jürgen Haß, Sales Director der EMIRAT. Um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, hat sich der Versicherer etwas Besonderes ausgedacht: Am gemeinsamen Messestand mit der Firma PELT wird als Blickfang ein gläserner Tresor mit zwei Goldbarren darin aufgestellt - die natürlich als Hauptgewinne eines Gewinnspiels schon bald einem glücklichen Messebesucher gehören können.

Kurzporträt EMIRAT AG:

Die 2004 gegründete EMIRAT AG mit Sitz in München ist ein international tätiges Risiko-Management-Unternehmen. Das Portfolio umfasst die Konzeption und Absicherung von Gewinnspielen, Marketing und Verkaufsförderungs-Aktionen sowie Sportprämienzahlungen. Dabei sichert die EMIRAT AG das finanzielle Risiko dieser Aktionen sowie weiterer Maßnahmen wie Rabattaktionen oder Geld-zurück-Garantien ab. Die effiziente und zuverlässige Absicherung wird durch die weltweite Zusammenarbeit mit renommierten Partnerunternehmen ermöglicht. Die EMIRAT AG unterstützt den Kunden dabei von der konzeptionellen Idee bis zur Umsetzung - sie entwickelt kreative neue Promotion- sowie Marketing-Aktionen mit Gewinnwahrscheinlichkeiten und setzt diese Hand in Hand mit ihren Kunden um. Der Kundenstamm besteht aus namhaften Unternehmen unterschiedlicher Branchen, darunter Coca-Cola, TUI, 1. FC Köln, HypoVereinsbank und Ferrero. www.emirat.de

