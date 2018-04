Bezahlmethoden - ein neuer Dienst für Conotoxia-Nutzer

London (ots/PRNewswire) - Conotoxia - betrieben durch Cinkciarz - erweitert das Unternehmensangebot durch Bezahlmethoden. Kunden haben damit die Möglichkeit in 24 Währungen online einzukaufen. Der Dienst ConotoxiaPay richtet sich an Einzelkunden und Geschäftspartner. ConotoxiaPay ermöglicht Kunden künftig sowohl online als auch im Geschäft in sämtlichen Währungen Europas und in den USA zu bezahlen.

Nach der Freischaltung zum Devisenhandel und von Geldtransfers, weitet die Conotoxia Holding Group ihr Angebot erneut aus. Das Online-Bezahlsystem garantiert sofortige Bezahlung von Online-Transaktionen. Künftig wird der Dienst auch im Einzelhandel zur Verfügung stehen.

Die Registrierung und Bezahlung von Einkäufen auf Conotoxia.com bietet dem Nutzer attraktive Wechselkurse in 24 Währungen. Der Dienst ermöglicht Kunden eine gebührenfreie Bezahlung und reduziert die Kosten für einen Währungswechsel. Der Dienst führt in angemessener Zeit europaweit und in den USA Zahlungen in allen Währungen aus.

ConotoxiaPay steht Kunden beim Bezahlvorgang zur Verfügung. Durch Anmeldung und Bestätigung des Betrags lässt sich der Bezahlvorgang abschließen. Geschäftspartner können diese Lösung bequem in ihren Online-Shop integrieren. Ein Support in der Implementierungsphase steht jederzeit zur Verfügung.

ConotoxiaPay wird durch Conotoxia Sp. z o.o. bereitgestellt, ein Unternehmen der Conotoxia Holding Group. Neben Cinkciarz.pl Sp. z o.o. gibt es weitere Firmen in der Unternehmensstruktur.

