Kowa Research Institute, Inc.

Kowa erreicht sein Ziel der Aufnahme 10.000 randomisierter Patienten in die entscheidende PROMINENT-Studie der Herz-Kreislauf-Ergebnisse von K-877 (Pemafibrat)

Research Triangle Park, North Carolina (ots/PRNewswire)

Die Studie bewertet, ob die Senkung von Triglyceriden und die Erhöhung funktionellen HDLs mittels des potenten, selektiven Peroxisom-Proliferator Aktivierer Rezeptors-Alpha (PPAR-Alpha) Modulators K-877 (Pemafibrat) von Kowa das erhöhte Risiko der Herz-Kreislauf-Erkrankung bei Patienten hohen Risikos mit Diabetes, die bereits Statine nehmen, reduzieren kann

Kowa Research Institute Inc. hat die Umsetzung seines Zieles, 10.000 randomisierte Teilnehmer in seine internationale, multizentrische Studie der Phase 3 über Herz-Kreislauf-Ergebnisse unter dem Namen "Pemafibrate to Reduce cardiovascular OutcoMes by reducing triglycerides IN patiENts with diabeTes" (Pemafibrat zur Reduzierung der Herz-Kreislauf-Ergebnisse durch Reduzierung von Triglyceriden bei Patienten mit Diabetes - PROMINENT) aufzunehmen, bekannt gegeben. In der Studie wird die Reduzierung von Triglyceriden und die Steigerung von funktionellem HDL mit K-877 (Pemafibrat) bei Patienten mit Diabetes mit hohem Risiko und hohen Triglycerid-Spiegeln sowie niedrigen HDL-C-Spiegeln untersucht, die bereits Statine nehmen.

Sämtliche Teilnehmer an PROMINENT erhalten aggressive Standardbehandlung der Herz-Kreislauf-Risikofaktoren, darunter Behandlung mit hochintensiven Statinen. Zusätzlich erhalten die Patienten entweder K-877 oder ein Placebo. In der Studie finden sich Patienten mit hohen Triglyceriden und niedrigem HDL mit Diabetes mit und ohne diagnostizierte Herz-Kreislauf-Erkrankung. Es wird untersucht, ob K-877 die Häufigkeit von Herzattacken, Krankenhauseinweisungen aufgrund instabiler Angina, die ungeplante Revaskularisation erforderlich macht, Schlaganfall oder Tod aufgrund von Herz-Kreislauf-Ursachen reduziert.

Dr. Paul Ridker, MPH, FACC, FAHA und Direktor des Center for Herz-Kreislauf Disease Prevention (CCVDP) am Brigham and Women's Hospital (BWH), der zudem an der Harvard Medical School lehrt, sowie Dr. Aruna Pradhan, Kardiologin am BWH, sind beide Hauptprüfärzte von PROMINENT.

"Wir sind erfreut, unser Ziel erreicht zu haben, 10.000 randomisierte Patienten in PROMINENT aufzunehmen", sagte Dr. Gary Gordon, Präsident des Kowa Research Institute Inc. "Herz-Kreislauf-Erkrankung ist weiterhin weltweit die Todesursache Nummer eins. Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, diese wichtige Studie wie geplant abzuschließen, um herauszufinden, ob K-877 für Ärzte ein neues und wertvolles Werkzeug in der Behandlung der Herz-Kreislauf-Erkrankung sein kann."

Informationen zu K-877 (Pemafibrat)

K-877 ist ein extrem potenter und selektiver Peroxisom-Proliferator Aktivierer Rezeptor-Alpha (PPAR-alpha) Modulator (SPPARMalpha), eine viel versprechende Kategorie in der metabolischen Therapie. Es gibt Belege dafür, dass Triglycerid-reiche Lipoproteine und niedriges HDL-C stark zur Arteriosklerose beitragen. Kowa hat sich speziell zum Ziel gesetzt, den potentesten und selektivsten PPAR-alpha-Modulator zu schaffen, der je entwickelt wurde und war mit K-877 erfolgreich, das mindestens die tausendfache Potenz und Selektivität besitzt wie andere Medikamente. Kowa hat Pemafibrat für Hyperlipoproteinämie in Japan unter dem Markennamen PARMODIA® auf den Markt gebracht. Die klinischen Studien von Kowa haben gezeigt, dass K-877 Triglyceride, ApoC3 und verbleibendes Cholesterin signifikant reduziert und funktionelles HDL und FGF21 steigert.

Informationen zu Kowa Company Ltd. und Kowa Research Institute Inc.

Kowa Company Ltd. (Kowa) ist ein multinationales Unternehmen in privater Hand mit Sitz in Nagoya (Japan). Kowa wurde 1894 gegründet und widmet sich einer Reihe von Aktivitäten in Produktion und Handel in den Bereichen Pharmazie, Biowissenschaften, IT, Textil, Maschinen und einer Anzahl von Verbraucherprodukten. Der Pharmaziebereich von Kowa konzentriert sich auf Forschung und Entwicklung von Herz-Kreislauf-Therapien (Fettstoffwechselstörung, Diabetes Typ 2 und Arteriosklerose), Augenheilkunde und entzündungshemmender Wirkstoffe. LIVALO® (Pitavastatin) ist das wichtigste Produkt des Unternehmens und in 45 Ländern der Welt zugelassen.

Kowa Research Institute Inc. mit Sitz in Research Triangle Park (North Carolina) ist der Bereich von Kowa, der für die klinische Entwicklung der neuen Medikamente von Kowa in den USA zuständig ist. Das Kowa Research Institute wurde 1997 in Kalifornien gegründet und begann 2003 mit der Tätigkeit am derzeitigen Standort. Weitere Informationen über das Kowa Research Institute erhalten Sie unter www.kowaus.com.

LIVALO und PARMODIA sind eingetragene Warenzeichen der Kowa-Firmengruppe.

Pressekontakt:

Ian Mehr

Kowa Research Institute Inc.

919-433-1600

imehr@kowaus.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/320297/kowa_research_institut

e_inc_logo.jpg

Original-Content von: Kowa Research Institute, Inc., übermittelt durch news aktuell