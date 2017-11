Virginia Mason Institute begrüßt Mary Alida Brisk als neue Direktorin für Client Services

Seattle (ots/PRNewswire) - Das Virginia Mason Institute ist erfreut, Mary Alida Brisk (MAIS, SHRM-SCP) als Direktorin für Client Services begrüßen zu können. Sie wird in ihrer neuen Rolle für Leitung und strategisches Management von Talenten verantwortlich sein. Sie wird zudem für die Entwicklung von Mitgliedern des Teams des Institutes zuständig sein, welche weltweit Organisationen des Gesundheitswesens Schulung, Anleitung und Coaching in den Bereichen der Umstellung von Organisationen, kulturellen Veränderung, Verbesserungen bei Qualität und Sicherheit, Effizienz, Versorgung und Motivation der Mitarbeiter bereitstellen.

Mary Alida Brisk war zuvor am Seattle Children's Regional Medical Center tätig, wo Sie Direktorin für Talent Management war, und davor Direktorin für Learning and Organizational Effectiveness. Vor ihren neun Jahren am Seattle Children's war sie als lösungsorientierte Strategieberaterin für Unternehmen der Fortune 500 tätig. Ihr Schwerpunkt lag bei großformatiger Performanceverbesserung. Mary Alida Brisk verfügt über umfassende Erfahrung und damit Kenntnis menschlichen Verhaltens, wichtiger entscheidender Erfolgsfaktoren und Fachkenntnis im Bereich der Optimierung von Organisationen.

"Ich bin sehr erfreut, am Virginia Mason Institute einen Beitrag dazu zu leisten, dass andere Institutionen Qualität und Sicherheit und Wohlbefinden der Mitarbeiter verbessern", sagte Mary Alida Brisk.

Das Team des Virginia Mason Institute begrüßt die umfassenden Kenntnisse von Mary Alida Brisk im Bereich Lean Improvement und Arbeit an den Humanfaktoren. Ihre dynamischen Kompetenzen werden bei Talentmanagement, Organisationsentwicklung und Führung im Personalwesen zum Einsatz kommen.

"Wir sind höchst erfreut, dass Mary Alida Brisk Mitglied des Temas des Virginia Mason Institute wird. Sie bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Lean Management, Entwicklung von Führungskräften und Management von Veränderung ein. Sie wird eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um die Effektivität der Organisationen voranzubringen und lernende Organisationen zu schaffen", sagte Sarah Paterson, Interim Executive Director des Instituts.

Mary Alida Brisk hat den Bachelor der Western Washington University und den Master im Fach Interdisciplinary Studies der Oregon State University.

Über das Virginia Mason Institute

Am Virginia Mason Institute ist man der Überzeugung, dass Gesundheitsversorgung ohne Mängel möglich ist. Wir sind engagiert und zuversichtlich und können die Gesundheitsversorgung verändern. Wir schaffen und pflegen eine Kultur steter Verbesserung durch inspirierende, vorbereitende und leitende Schulung und helfen Organisationen bei der Lösung dringender und hartnäckiger Probleme und sorgen so für Veränderung des Gesundheitswesens. Es ist möglich. Wir verfolgen gemeinsam unermüdlich die Verbesserung der Sicherheit von Patienten und Versorgung sowie der Qualität, der Kosten und der Pflege.

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/603081/Virginia_Mason_Institute_Mary_Alida_Brisk.jpg

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/603061/Virginia_Mason_Institute_Logo.jpg

