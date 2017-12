BigRoad wird um BlackBerry Radar ergänzt

Waterloo, Ontario und Toronto (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen Fleet Complete kauft BlackBerry Radar-M-Geräte zur Optimierung ihres neuen BigRoad Freight-Programms

BlackBerry Limited (NYSE: BB) (TSX: BB) und Fleet Complete gaben heute einen Ausbau ihrer Partnerschaft mit dem Kauf der BlackBerry Radar-M-Geräte für "BigRoad - A Fleet Complete Company" bekannt. Die Ergänzung um BlackBerry Radar wird das neue BigRoad Freight-Programm des Unternehmens stärken, mit dem Eigentümer, Betreiber und Flotten die Möglichkeit erhalten, die gewünschten Ladungen zu buchen, während gleichzeitig eine schnelle Bezahlung gewährleistet ist und die HOS (Hours-of-Service) im elektronischen Logbuch der BigRoad Mobile App zur Verfügung gestellt werden.

"Mit BlackBerry Radar können BigRoad-Nutzer sofort die Vorteile erkennen, die sich aus der beispiellosen Transparenz ihrer Fracht- und mobilen Flottenressourcen ergeben", sagte Philip Poulidis, SVP und GM von BlackBerry Radar. "Radar-M liefert aktuelle Informationen über die verfügbare Kapazität und den Standort eines Anhängers, so dass der Fahrer genau weiß, wann und wo er mehr Ladung aufnehmen kann."

"Fleet Complete und BigRoad haben es sich zur Aufgabe gemacht, innovative Möglichkeiten zu finden, mit denen Fahrer Zeit sparen, gesetzliche Vorschriften einhalten und vor allem mehr Geld verdienen können", sagte Tony Lourakis, CEO von Fleet Complete. "Wir freuen uns darauf, unsere Beziehung mit BlackBerry zu erweitern und die Leistungsfähigkeit und das Potenzial des BigRoad Freight-Programms mit BlackBerry Radar zu erhöhen."

BigRoad Freight ermöglicht es den Fahrern, von der BigRoad Mobile App auf dem Handy oder Tablet die gewünschten Ladungen zu buchen, wann immer sie wollen - rund um die Uhr. Durch die Nutzung von Standortinformationen in Echtzeit und einem einzigartigen Dataset, das die Compliance-Vorschriften zur Verfügung stellt, profitieren Verlader und Spediteure von einer verbesserten Planbarkeit und Asset-Optimierung. Mit den Radar-M-Geräten erhalten die Kunden von BigRoad einen Überblick über die verfügbare Ladekapazität ihrer Anhänger, so dass mithilfe der Plattform die Fahrer mit zusätzlichen Sendungen entlang ihrer Route abgestimmt werden können.

BlackBerry Radar ist eine innovative, einfach zu installierende und datengeführte Lösung, die nahezu in Echtzeit Informationen wie Fahrzeugposition, Route und Kilometerstand, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Türstatus und Ladezustand auf einem einzigen intuitiven Online-Dashboard bereitstellt. Es sammelt bis zu 100 Mal mehr Daten als herkömmliche GPS-basierte Track-and-Trace-Lösungen und nutzt diese Informationen, um eine 360-Grad-Visualisierung der Assets eines Kunden zu erstellen, um die Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Alle Daten werden sicher auf einer Cloud-Plattform gespeichert, die die Vertraulichkeit der Benutzerinformationen jederzeit gewährleistet.

Mehr über BlackBerry Radar finden Sie unter http://www.blackberry.com/radar. Weitere Informationen zum BigRoad Freight-Programm finden Sie unter: http://www.bigroad.com/freight.

Informationen zu BlackBerry

BlackBerry ist ein Unternehmen für Cyber-Sicherheitssoftware und -Dienstleistungen für Mobilgeräte und hat sich der Sicherheit von Menschen, Geräten, Prozessen und Systemen in Unternehmen von heute (dem "Enterprise of Things") verschrieben. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Waterloo im kanadischen Ontario. Es betreibt Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien, Australien, im Nahen Osten, in Lateinamerika und in Afrika. BlackBerry ist unter dem Tickersymbol "BB" an der Börse Toronto und der New Yorker Börse notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.BlackBerry.com.

Informationen zu BigRoad

"BigRoad - A Fleet Complete Company" ist ein branchenführender Anbieter von HOS (Hours-of-Service)- und ELD (Electronic Logging Device)-Lösungen für die Transportindustrie in ganz Nordamerika zur Erleichterung der Einhaltung von Sicherheitsauflagen und anderen Bestimmungen. BigRoad wurde im März 2017 von Fleet Complete, einem globalen Anbieter von systemrelevanten IoT-Lösungen für das Fuhrpark-, Asset- und mobile Mitarbeitermanagement sowie Telematiklösungen, übernommen. Zu den Lösungen von BigRoad gehören das elektronische Logbuch BigRoad Mobile App, das Flottenmanagementool Big Road Web App und das ELD DashLink. Über 500.000 Fahrer und 40.000 Flotten vertrauen den Lösungen von BigRoad, um ihre täglichen Aktivitäten zu vereinfachen, die betriebliche Effizienz zu steigern und die Rentabilität zu verbessern. BigRoad hat zahlreiche Preise für Innovation und Wachstum erhalten, darunter den North American Electronic Logging Device (ELD) Solution Customer Value Leadership Award 2017 von Frost & Sullivan.

Informationen zu Fleet Complete®

Fleet Complete® ist ein global agierender Anbieter von systemrelevanten IoT-Lösungen für das Fuhrpark-, Asset- und mobile Mitarbeitermanagement. Seit dem Jahr 2000 stellt Fleet Complete für über 265.000 Abonnenten und 10.000 Firmen aus aller Welt Managementlösungen für Dispatching, Fuhrparktracking und die Verwaltung mobiler Ressourcen zur Verfügung. Mit AT&T in den USA und TELUS in Kanada, Telstra in Australien und T-Mobile in Europa unterhält das Unternehmen wichtige Vertriebspartnerschaften. Fleet Complete gehört zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen Nordamerikas und hat zahlreiche Auszeichnungen für Innovationen und Wachstum erhalten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website fleetcomplete.com.

BlackBerry und verwandte Warenzeichen, Namen oder Logos sind Eigentum von BlackBerry Limited und sind in den USA und anderen Ländern auf der Welt eingetragen und/oder werden dort verwendet. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. BlackBerry übernimmt keinerlei Verantwortung für Produkte oder Dienstleistungen von Dritten.

