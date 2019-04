McKay Brothers International

McKay Brothers verbindet die DGCX mit seinem extrem latenzarmen Netz

Genf (ots/PRNewswire)

McKay Brothers International (MBI), ein führender Anbieter mikrowellenbasierter privater Bandbreiten- und Marktdatendienste, gab heute bekannt, dass es die Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX) mit seinem europäischen und US-amerikanischen extrem latenzarmen Netz verbunden hat.

McKays neue Routen werden die Latenz zwischen der DGCX und bedeutenden europäischen und US-amerikanischen Handelszentren weiter verringern und es Kunden von McKay Brothers so erleichtern, nicht nur auf die DGCX zuzugreifen, sondern auch auf die effektivste Weise zu handeln.

Les Male, CEO der DGCX: "Wir freuen uns, McKay Brothers bei der DGCX willkommen zu heißen. Die Aufnahme der DGCX in deren Netzwerk und von McKay Brothers in unser Netzwerk wird unser beider Angebote sowohl für bestehende Mitglieder, Marktteilnehmer als auch für Neueinsteiger erweitern."

Francois Tyc, Managing Director bei MBI: "Auf einem wachstumsstarken Markt wie der Dubai Gold and Commodities Exchange ist es für Mitglieder, Teilnehmer und insbesondere Marktmacher entscheidend, auf optimale latenzarme Marktdaten aus europäischen und amerikanischen Märkten zugreifen zu können. Die bei der DGCX angebotenen McKay-Dienste wirken auf gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Marktteilnehmer hin."

Informationen zur DGCX: Die 2005 gegründete DGCX ist die führende Derivatebörse der Region und die einzige Börse, die es weltweiten Teilnehmern ermöglicht, Transaktionen innerhalb der Golfregion zu handeln, zu clearen und abzurechnen. Die Börse hat bei der Entwicklung des regionalen Marktes für Derivate und von Finanzinfrastruktur eine Vorreiterrolle gespielt. Die DGCX ist eine elektronische Waren- und Währungsderivatebörse mit über 175 Mitgliedern aus aller Welt, die Futures- und Optionskontrakte für die Bereiche Edelmetalle, Energie, Aktien und Währungen anbietet. Die DGCX ist eine Tochtergesellschaft des DMCC (Dubai Multi Commodities Centre) - einer Regierungsbehörde Dubais für Handel, Unternehmungen und Rohstoffe. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dgcx.ae.

Die DGCX ist zudem Eigentümer und Betreiber des größten und einzigen Multi-Asset-Clearinghauses der Region - der Dubai Commodities Clearing Corporation (DCCC). Die DCCC wird von der Securities & Commodities Authority (SCA) föderal reguliert und von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities Markets Authority, ESMA) als Drittland- (Third-Country)-CCP anerkannt - mit über 60 Clearern aus aller Welt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dccc.co.ae.

Informationen zu McKay Brothers International, SA: McKay Brothers International gilt als führender Anbieter mikrowellenbasierter privater Bandbreiten- und Marktdatendienste. Seit der Einführung seines ersten Netzes im Jahr 2012 hat McKay Brothers gleichberechtigten Zugang zu seinen Diensten niedrigster Latenz gewährt. Der Dienst "Quincy Extreme Data" ist ein normalisierter Feed ausgewählter Marktdaten, die von den wichtigsten Finanzmärkten weltweit bezogen und mit extrem niedriger Latenz an zwanzig Stellen in Europa, Asien, Nahost und den USA übertragen werden. McKay Brothers unterhält Hauptgeschäftsstellen in Genf, Paris und Oakland (Kalifornien). Weitere Informationen erhalten Sie unter contact@mckay-brothers.com.

