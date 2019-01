ELEMENTS

Worauf es bei der Badplanung ankommt

Die Fugen sind längst ergraut, die Keramik rissig, der Spiegel glanz- und das ganze Ambiente einfach nur trostlos. Zeit, dass sich im Bad was tut. Ein neues muss her. Mehr und mehr Verbraucher setzen in Deutschland bei der Sanierung auf eine Rundum-Betreuung, von der Planung bis zur finalen Umsetzung. Dafür stehen Ausstellungskonzepte wie beispielsweise ELEMENTS, die sich an den individuellen Bedürfnissen der Besucher orientieren - mit einer großen Produktvielfalt, professionellen Ansprechpartnern und digitaler Unterstützung.

Große Produktvielfalt und renommierte Markenhersteller

Vielfalt wird großgeschrieben. Was auch immer umgesetzt wird, die verglaste Walk-in-Dusche, die elegante Armatur der Lieblings-Designlinie oder das praktische Wand-WC mit Toilettensitz-Absenkautomatik: In den Ausstellungshäusern sind die Top-Produkte der renommierten Markenhersteller anzutreffen. Was viele nicht wissen: Bei einer Badsanierung werden mehr als 1.000 Einzelteile installiert, viele sichtbar, aber noch viel mehr hinter der Wand. Umso wichtiger, dass Planung und Installation in Profi-Händen liegen.

Professionelles Team aus Fachhandwerker und Badverkäufer

In einladendem Ambiente planen Fachhandwerker und Badverkäufer Hand in Hand mit viel Herz und Leidenschaft. Wer rund zwei Stunden Zeit für die Beratung einkalkuliert, hat anschließend sein individuelles Bad vor Augen, maßgeschneidert auf seine konkreten Wünsche. Auf das konkrete Angebot noch in der Ausstellung folgt termingerecht zuhause vor Ort der Einbau.

Online informieren und in die Welt der Traumbäder eintauchen

Bevor Fachhandwerker und Badverkäufer zum Einsatz kommen, bietet ELEMENTS die Möglichkeit, unter www.elements-show.de in die Welt der Traumbäder einzutauchen. Mit dem Budget-Kalkulator lässt sich leicht ausrechnen, mit welchen Kosten man in etwa zu rechnen hat. Mit dem 3D-Badplaner lassen sich die Wunschprodukte virtuell in das künftige Bad einfügen - vom Waschtisch bis zum Handtuchheizkörper. In der Ausstellung machen sich die Profis dann an die fachgerechte Planung - und das an mehr als 230 Standorten in Deutschland. Über die Online-Suche zeigt die Webseite sofort die passende Badausstellung in der Nähe an.

Über ELEMENTS

ELEMENTS ist der einfachste Weg zum neuen Bad und zur neuen Heizung. Besucher profitieren deutschlandweit in über 230 Ausstellungen von der geballten Kompetenz des ELEMENTS-Teams aus Fachhandwerk und Badverkäufern sowie rund um die Uhr von einer Online-Plattform, die fundierte Informationen sowie interaktive Servicetools wie Badtyptest, 3D-Badplaner und Heizungskonfigurator bereit hält. Das ELEMENTS Konzept steht für eine Rundum-sorglos-Betreuung mit klarer Orientierung, persönlicher Ansprache und umfassendem Service. Die individuelle Beratung macht dabei stets den Unterschied, ob in der Badausstellung oder im heimischen Heizungskeller. Vom ersten Planungsschritt bis zur finalen Übergabe des professionell montierten Projekts besticht ELEMENTS jederzeit durch maßgeschneiderte Lösungen.

